https://ukraina.ru/20231006/1049967813.html

Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО

Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО - 06.10.2023 Украина.ру

Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО

Со стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман

2023-10-06T15:00

2023-10-06T15:00

2023-10-06T15:01

интервью

финляндия

всу

нато

владимир путин

швеция

украина

истребители

йохан бекман

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Правительство Швеции утверждает, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство страны в НАТО. Кабинет министров официально поручил вооруженным силам провести оценку условий передачи Украине этих самолетов.- Йохан, что означают последние заявления шведских властей?- Все говорит об активизации военной машины НАТО и подготовке большой войны против России. Потому что, когда Запад отправит истребители на Украину речь будет идти о настоящей большой войне.- Но разве в Швеции этого не понимают?- Они это прекрасно понимают. Запад ввел санкционный режим против России, который не действует. Первые санкции против банковского сектора России ввели накануне выходных. И западная пресса всюду писала, что в понедельник будет распад российской экономики. На Западе также думали, что популярность Путина падает. Но план по санкционному режиму против России провалился, поэтому они решили поставлять оружие Украине, но это тоже полный провал.И сейчас они решили перенести военные действия на территорию России. Все началось с атак дронами, с терактов, а следующий шаг – это истребители. Украина – фактически уже член НАТО. Западные страны помогают ей не только оружием, но и разведкой и информационной борьбой.- Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Финляндия ощущает себя как прифронтовое государство, перекрывает границу, создает какие-то защитные укрепления. Действительно ли Хельсинки готов воевать с Россией, и что по этому поводу говорят сами финны?- Со стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций.В Финляндии идет массовая информационная подготовка населения к большой войне. Это происходит каждый день в СМИ.Недавно в Финляндии была опубликована книга (журналиста Лаури Нурми) "Тайный путь Финляндии в НАТО". Там описаны все схемы финского руководства для достижения этой цели. Наша пресса, которая полностью под контролем Пентагона, утверждает, что Россия планировала нападение на Финляндию в начале спецоперации на Украине. Это, конечно, вранье, но это версия финских властей.Наши газеты постоянно пишут, что будет, когда Россия нападет, когда это случится… Поэтому все очень сложно.- В Финляндии еще заявили о подготовке очередного пакета военной помощи для Украины, 19-го по счету. Чем маленькая европейская страна, в которой все благополучно, может в военном отношении помочь киевскому режиму?- Финляндия отправила на Украину уже очень много военных грузов. Но содержание этих пакетов секретное, мы не знаем, что там. Никто не знает, кто принял такое решение, кто отправлял, из какого бюджета, это подарок или в долг. Никто ничего не знает, но Финляндия банкротится, финский народ голодает. Есть случаи, когда у людей нет денег, падает уровень жизни, это серьезная угроза.Современное финское правительство планирует сэкономить шесть миллиардов евро из бюджета, поэтому страдает социальная поддержка бедных, матерей. Происходит распад социального государства. Ездить на машине в Финляндии роскошь, потому что бензин стоит в пять раз дороже, чем у вас. Поездка в Хельсинки и обратно обойдётся в 500 евро. Растут проценты по ипотеке, цена на продукты. А что говорят в прессе? Да, уровень жизни падает, но виноват Путин и спецоперация на Украине, Путин начал СВО, поэтому мы живем в бедности... При этом американцы чувствуют себя хозяевами в Финляндии.

https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html

https://ukraina.ru/20231003/1049844185.html

https://ukraina.ru/20231006/1049960365.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, финляндия, всу, нато, владимир путин, швеция, украина, истребители, йохан бекман