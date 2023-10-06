Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО - 06.10.2023 Украина.ру
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Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО
Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО - 06.10.2023 Украина.ру
Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО
Со стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман
2023-10-06T15:00
2023-10-06T15:01
интервью
финляндия
всу
нато
владимир путин
швеция
украина
истребители
йохан бекман
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Правительство Швеции утверждает, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство страны в НАТО. Кабинет министров официально поручил вооруженным силам провести оценку условий передачи Украине этих самолетов.- Йохан, что означают последние заявления шведских властей?- Все говорит об активизации военной машины НАТО и подготовке большой войны против России. Потому что, когда Запад отправит истребители на Украину речь будет идти о настоящей большой войне.- Но разве в Швеции этого не понимают?- Они это прекрасно понимают. Запад ввел санкционный режим против России, который не действует. Первые санкции против банковского сектора России ввели накануне выходных. И западная пресса всюду писала, что в понедельник будет распад российской экономики. На Западе также думали, что популярность Путина падает. Но план по санкционному режиму против России провалился, поэтому они решили поставлять оружие Украине, но это тоже полный провал.И сейчас они решили перенести военные действия на территорию России. Все началось с атак дронами, с терактов, а следующий шаг – это истребители. Украина – фактически уже член НАТО. Западные страны помогают ей не только оружием, но и разведкой и информационной борьбой.- Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Финляндия ощущает себя как прифронтовое государство, перекрывает границу, создает какие-то защитные укрепления. Действительно ли Хельсинки готов воевать с Россией, и что по этому поводу говорят сами финны?- Со стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций.В Финляндии идет массовая информационная подготовка населения к большой войне. Это происходит каждый день в СМИ.Недавно в Финляндии была опубликована книга (журналиста Лаури Нурми) "Тайный путь Финляндии в НАТО". Там описаны все схемы финского руководства для достижения этой цели. Наша пресса, которая полностью под контролем Пентагона, утверждает, что Россия планировала нападение на Финляндию в начале спецоперации на Украине. Это, конечно, вранье, но это версия финских властей.Наши газеты постоянно пишут, что будет, когда Россия нападет, когда это случится… Поэтому все очень сложно.- В Финляндии еще заявили о подготовке очередного пакета военной помощи для Украины, 19-го по счету. Чем маленькая европейская страна, в которой все благополучно, может в военном отношении помочь киевскому режиму?- Финляндия отправила на Украину уже очень много военных грузов. Но содержание этих пакетов секретное, мы не знаем, что там. Никто не знает, кто принял такое решение, кто отправлял, из какого бюджета, это подарок или в долг. Никто ничего не знает, но Финляндия банкротится, финский народ голодает. Есть случаи, когда у людей нет денег, падает уровень жизни, это серьезная угроза.Современное финское правительство планирует сэкономить шесть миллиардов евро из бюджета, поэтому страдает социальная поддержка бедных, матерей. Происходит распад социального государства. Ездить на машине в Финляндии роскошь, потому что бензин стоит в пять раз дороже, чем у вас. Поездка в Хельсинки и обратно обойдётся в 500 евро. Растут проценты по ипотеке, цена на продукты. А что говорят в прессе? Да, уровень жизни падает, но виноват Путин и спецоперация на Украине, Путин начал СВО, поэтому мы живем в бедности... При этом американцы чувствуют себя хозяевами в Финляндии.
https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html
https://ukraina.ru/20231003/1049844185.html
https://ukraina.ru/20231006/1049960365.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, финляндия, всу, нато, владимир путин, швеция, украина, истребители, йохан бекман
Интервью, Финляндия, ВСУ, НАТО, Владимир Путин, Швеция, Украина, истребители, Йохан Бекман

Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО

15:00 06.10.2023 (обновлено: 15:01 06.10.2023)
 
© Petri KrohnЙохан Бекман интервью
Йохан Бекман интервью
© Petri Krohn
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Со стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Правительство Швеции утверждает, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство страны в НАТО. Кабинет министров официально поручил вооруженным силам провести оценку условий передачи Украине этих самолетов.
- Йохан, что означают последние заявления шведских властей?
- Все говорит об активизации военной машины НАТО и подготовке большой войны против России. Потому что, когда Запад отправит истребители на Украину речь будет идти о настоящей большой войне.
- Но разве в Швеции этого не понимают?
- Они это прекрасно понимают. Запад ввел санкционный режим против России, который не действует. Первые санкции против банковского сектора России ввели накануне выходных. И западная пресса всюду писала, что в понедельник будет распад российской экономики.
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 17:30
Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук
На Западе также думали, что популярность Путина падает. Но план по санкционному режиму против России провалился, поэтому они решили поставлять оружие Украине, но это тоже полный провал.
И сейчас они решили перенести военные действия на территорию России. Все началось с атак дронами, с терактов, а следующий шаг – это истребители. Украина – фактически уже член НАТО. Западные страны помогают ей не только оружием, но и разведкой и информационной борьбой.
- Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Финляндия ощущает себя как прифронтовое государство, перекрывает границу, создает какие-то защитные укрепления. Действительно ли Хельсинки готов воевать с Россией, и что по этому поводу говорят сами финны?
- Со стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций.
В Финляндии идет массовая информационная подготовка населения к большой войне. Это происходит каждый день в СМИ.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 06:01
Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО Пожалуй, на Западе не было страны, с которой после Второй мировой войны у СССР-России были более дружественные отношения, чем Суоми. Но с недавних пор финнов как подменили. Что происходит?
Недавно в Финляндии была опубликована книга (журналиста Лаури Нурми) "Тайный путь Финляндии в НАТО". Там описаны все схемы финского руководства для достижения этой цели. Наша пресса, которая полностью под контролем Пентагона, утверждает, что Россия планировала нападение на Финляндию в начале спецоперации на Украине. Это, конечно, вранье, но это версия финских властей.
Наши газеты постоянно пишут, что будет, когда Россия нападет, когда это случится… Поэтому все очень сложно.
- В Финляндии еще заявили о подготовке очередного пакета военной помощи для Украины, 19-го по счету. Чем маленькая европейская страна, в которой все благополучно, может в военном отношении помочь киевскому режиму?
- Финляндия отправила на Украину уже очень много военных грузов. Но содержание этих пакетов секретное, мы не знаем, что там. Никто не знает, кто принял такое решение, кто отправлял, из какого бюджета, это подарок или в долг. Никто ничего не знает, но Финляндия банкротится, финский народ голодает. Есть случаи, когда у людей нет денег, падает уровень жизни, это серьезная угроза.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
12:34
Синергия успеха. Три путинских удара ради будущего То, о чем говорил президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай" 5 октября 2023 года, еще долго будут обсуждать, ибо он, максимально откровенно объясняя настоящее, говорил о будущем.
Современное финское правительство планирует сэкономить шесть миллиардов евро из бюджета, поэтому страдает социальная поддержка бедных, матерей. Происходит распад социального государства. Ездить на машине в Финляндии роскошь, потому что бензин стоит в пять раз дороже, чем у вас. Поездка в Хельсинки и обратно обойдётся в 500 евро. Растут проценты по ипотеке, цена на продукты. А что говорят в прессе? Да, уровень жизни падает, но виноват Путин и спецоперация на Украине, Путин начал СВО, поэтому мы живем в бедности... При этом американцы чувствуют себя хозяевами в Финляндии.
 
ИнтервьюФинляндияВСУНАТОВладимир ПутинШвецияУкраинаистребителиЙохан Бекман
 
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15:00Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО
14:55Майкл Бом: Конгресс США одобрит помощь Украине в ноябре, но 24 миллиарда долларов она вряд ли получит
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