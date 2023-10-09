"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины
Пока неизвестно, можно ли рассчитывать на то, что военную помощь, на которую рассчитывала Украина, все же передадут Израилю. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Пока Израиль запросил у СМША поставку ракет для "Железного купола", боеприпасы для пулеметов и данные разведки. Это не пересекается с тем, что поставляют на Украину, рассказал эксперт.
Хотя американские демократы готовят в этом вопросе определённую хитрость. Они проголосовать за объединенный пакет военной помощи Израилю и Украине, чтобы проголосовать по общему пакету вооружений, добавил он.
"В этом случае они смогут протолкнуть интересы Киева, несмотря на то что часть республиканцев выступает против увеличения поставок оружия", - подчеркнул Кнутов.
Есть данные, что для Украины планируется годовой пакет военной помощи размером в 100 млрд долларов. Чтобы впредь не поднимать этот вопрос, его хотят принять единым законопроектом, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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