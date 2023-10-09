"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины

Алексей Леонков: Даже если война Израиля и ХАМАС будет долгой, ВСУ не оставят без снарядов

Бойцы ХАМАС в первые часы вторжения действовали очень слаженно. Если так пойдет и дальше, отсутствие опыта наземных операций отрицательно скажется на боеспособности армии Израиля, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков