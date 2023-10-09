"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины - 09.10.2023 Украина.ру
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"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины
"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины - 09.10.2023 Украина.ру
"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины
Пока неизвестно, можно ли рассчитывать на то, что военную помощь, на которую рассчитывала Украина, все же передадут Израилю. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-09T17:45
2023-10-09T17:45
новости
израиль
украина
военная помощь
сша
вооружение
боеприпасы
ракеты
пво
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Пока Израиль запросил у СМША поставку ракет для "Железного купола", боеприпасы для пулеметов и данные разведки. Это не пересекается с тем, что поставляют на Украину, рассказал эксперт.Хотя американские демократы готовят в этом вопросе определённую хитрость. Они проголосовать за объединенный пакет военной помощи Израилю и Украине, чтобы проголосовать по общему пакету вооружений, добавил он.Есть данные, что для Украины планируется годовой пакет военной помощи размером в 100 млрд долларов. Чтобы впредь не поднимать этот вопрос, его хотят принять единым законопроектом, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050030331.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, украина, военная помощь, сша, вооружение, боеприпасы, ракеты, пво
Новости, Израиль, Украина, военная помощь, США, вооружение, боеприпасы, ракеты, ПВО

"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины

17:45 09.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Пока неизвестно, можно ли рассчитывать на то, что военную помощь, на которую рассчитывала Украина, все же передадут Израилю. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Пока Израиль запросил у СМША поставку ракет для "Железного купола", боеприпасы для пулеметов и данные разведки. Это не пересекается с тем, что поставляют на Украину, рассказал эксперт.
Хотя американские демократы готовят в этом вопросе определённую хитрость. Они проголосовать за объединенный пакет военной помощи Израилю и Украине, чтобы проголосовать по общему пакету вооружений, добавил он.
"В этом случае они смогут протолкнуть интересы Киева, несмотря на то что часть республиканцев выступает против увеличения поставок оружия", - подчеркнул Кнутов.
Есть данные, что для Украины планируется годовой пакет военной помощи размером в 100 млрд долларов. Чтобы впредь не поднимать этот вопрос, его хотят принять единым законопроектом, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
16:14
Алексей Леонков: Даже если война Израиля и ХАМАС будет долгой, ВСУ не оставят без снарядовБойцы ХАМАС в первые часы вторжения действовали очень слаженно. Если так пойдет и дальше, отсутствие опыта наземных операций отрицательно скажется на боеспособности армии Израиля, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиИзраильУкраинавоенная помощьСШАвооружениебоеприпасыракетыПВО
 
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