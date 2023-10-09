https://ukraina.ru/20231009/1050032758.html

"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол"

"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол" - 09.10.2023 Украина.ру

"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол"

Во время атаки ХАМАС израильское средство ПВО со своей задачей не справилось. Разговоры о том, что "Железный купол" является чудо-оружием, не соответствуют действительности. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-09T17:06

2023-10-09T17:06

2023-10-09T17:06

новости

израиль

хамас

обстрелы

железный купол

пво

ракеты

сша

украина

россия

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Когда, ХАМАС осуществил массированный налет с одного из азимутов, "Железный купол" просто захлебнулся. Значительная часть снарядов была пропущена израильской ПВО , что привело к большим жертвам среди мирного населения, рассказал эксперт."Железный купол" — это специфическая система ПВО. Она закрывает площадь всего 150 квадратных километров. Комплекс немобильный, он долго сворачивается и разворачивается. Это значит, что в зоне спецоперации его бы сразу уничтожили, добавил он.США купили в свое время "Железный купол" якобы для собственных нужд. На самом деле они просто изучили данную систему ПВО. Потом в США сказали, что покупать ее больше не будут, отметил эксперт.Потом Украина захотела перекупить "купол" у США, но Израилю это не понравилось. А сейчас Израиль просит у Вашингтона те ракеты, которые входили в состав "купола". Потому ракетные обстрелы противника увеличиваются, а снарядов для ПВО не хватает, заключил собеседник издания, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231009/1050025859.html

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новости, израиль, хамас, обстрелы, железный купол, пво, ракеты, сша, украина, россия, сво