"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол" - 09.10.2023 Украина.ру
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"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол"
"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол" - 09.10.2023 Украина.ру
"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол"
Во время атаки ХАМАС израильское средство ПВО со своей задачей не справилось. Разговоры о том, что "Железный купол" является чудо-оружием, не соответствуют действительности. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-09T17:06
2023-10-09T17:06
новости
израиль
хамас
обстрелы
железный купол
пво
ракеты
сша
украина
россия
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Когда, ХАМАС осуществил массированный налет с одного из азимутов, "Железный купол" просто захлебнулся. Значительная часть снарядов была пропущена израильской ПВО , что привело к большим жертвам среди мирного населения, рассказал эксперт."Железный купол" — это специфическая система ПВО. Она закрывает площадь всего 150 квадратных километров. Комплекс немобильный, он долго сворачивается и разворачивается. Это значит, что в зоне спецоперации его бы сразу уничтожили, добавил он.США купили в свое время "Железный купол" якобы для собственных нужд. На самом деле они просто изучили данную систему ПВО. Потом в США сказали, что покупать ее больше не будут, отметил эксперт.Потом Украина захотела перекупить "купол" у США, но Израилю это не понравилось. А сейчас Израиль просит у Вашингтона те ракеты, которые входили в состав "купола". Потому ракетные обстрелы противника увеличиваются, а снарядов для ПВО не хватает, заключил собеседник издания, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050025859.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, хамас, обстрелы, железный купол, пво, ракеты, сша, украина, россия, сво
Новости, Израиль, ХАМАС, обстрелы, железный купол, ПВО, ракеты, США, Украина, Россия, СВО

"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол"

17:06 09.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Israel Defense ForcesСистема противовоздушной обороны "Железный купол"
Система противовоздушной обороны Железный купол - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© commons.wikimedia.org / Israel Defense Forces
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Во время атаки ХАМАС израильское средство ПВО со своей задачей не справилось. Разговоры о том, что "Железный купол" является чудо-оружием, не соответствуют действительности. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Когда, ХАМАС осуществил массированный налет с одного из азимутов, "Железный купол" просто захлебнулся. Значительная часть снарядов была пропущена израильской ПВО , что привело к большим жертвам среди мирного населения, рассказал эксперт.
"Железный купол" — это специфическая система ПВО. Она закрывает площадь всего 150 квадратных километров. Комплекс немобильный, он долго сворачивается и разворачивается. Это значит, что в зоне спецоперации его бы сразу уничтожили, добавил он.
"Более того, при невысокой плотности ударов "купол" срабатывает на 90–100%. Но если повысить плотность, то его эффективность составляет 10–15%. А работает он в основном по целям, летящим с небольшой скоростью по баллистической траектории", - подчеркнул Кнутов.
США купили в свое время "Железный купол" якобы для собственных нужд. На самом деле они просто изучили данную систему ПВО. Потом в США сказали, что покупать ее больше не будут, отметил эксперт.
Потом Украина захотела перекупить "купол" у США, но Израилю это не понравилось. А сейчас Израиль просит у Вашингтона те ракеты, которые входили в состав "купола". Потому ракетные обстрелы противника увеличиваются, а снарядов для ПВО не хватает, заключил собеседник издания, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
14:13
Почему возник ХАМАС. Власти Израиля перехитрили сами себяКровавое обострение многолетнего конфликта на Ближнем Востоке вновь привлекло широкое внимание к политической партии ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"), возглавляющей палестинскую администрацию в Cекторе Газа
 
НовостиИзраильХАМАСобстрелыжелезный куполПВОракетыСШАУкраинаРоссияСВО
 
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