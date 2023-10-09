https://ukraina.ru/20231009/1050030915.html

Андраник Мигранян: Одержав важную победу над ВСУ, Россия начала освобождение всего Запада

Андраник Мигранян: Одержав важную победу над ВСУ, Россия начала освобождение всего Запада - 09.10.2023 Украина.ру

Андраник Мигранян: Одержав важную победу над ВСУ, Россия начала освобождение всего Запада

Отношение западного общества к киевскому режиму постепенно меняется, и трезвомыслящие политике на Западе уже могут предпринимать действия с тем, чтобы дистанцироваться от Киева, считает профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян

2023-10-09T18:17

2023-10-09T18:17

2023-10-09T18:17

интервью

андроник мигранян

украина

владимир зеленский

запад

военная помощь

политика

такер карлсон

илон маск

соцсети

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Андраник Мовсесович, поговорим о том, насколько Украина является сегодня токсичным активом для Запада. Недавно со скрипом был принят бюджет США, в котором места Украине не нашлось, однако всю необходимую помощь ей пообещали оказывать. Также недавно США передали Украине перечень приоритетных реформ, которые требуются и для продолжения оказания помощи, и почему-то для вступления в Евросоюз. Несмотря на то, что США и финансируют Украину, и вроде как всем управляют, Украина взбрыкивает, не хочет выборов, и в принципе, довольно-таки неактивно реагирует на пожелания своего сюзерена. Какой смысл украинскому правительству взбрыкивать? И насколько реально сменить руководство страны на президентских выборах, заключить перемирие и, приняв все реформы, интегрироваться в Европу тем, что останется? – Практически до конца года Украина обеспечила себе уникальное место в западном сообществе. Она стала избалованным ребенком западного мира. Зеленский выступал на всех торжествах и на всех важных международных событиях. Его даже по-глупости назвали "современным Черчиллем". Якобы это спаситель Запада, выдающийся политик и мужественный смелый человек. В общем, про Украину наговорили так много ерунды, что она стало главной темой в международной повестке.Получилось так, что Украина была просителем во всех отношениях и по всем вопросам. Она перестала быть самостоятельным государством, а превратилась в наемную армию на содержании Запада. Представителям киевского режима так понравилась эта ситуация, что им показалось, будто они всегда будут диктовать Западу свою волю, а Запад будет чувствовать себя обязанным и должным Украине и лично Зеленскому. Они полностью забыли, в каком реальном мире они живут и что эти вещи бесконечно никогда не продолжаются.И не так давно на последней большой встрече среди западных представителей впервые прозвучали вещи, которые оказались для Украины сильно отрезвляющими, но не до конца понятыми.Зеленскому и украинцам стали говорить, что вы совсем обнаглели, и, вместо того, чтобы благодарить, вы все требуете и требуете.Недавняя шутка Илона Маска, который сказал, что прошло несколько минут, а еще Зеленский не просил миллиард, это вообще странно. Благоговения, почитания и уважения к украинским властям нет. Они превратились в предмет для шуток и издевательств.Но самое сильное впечатление на меня произвели слова Блинкена, который сказал Украине следующее: "Имейте в виду – это ваша война, вы несете ответственность за это".Таким образом, довольно грубо и бесцеремонно было сказано: вы нас не шантажируйте тем, что вы ведете нашу войну и вы нас спасаете. То есть, это стало уже надоедать Западу, потому что это дорогу и потому что это влияет на внутриполитические процессы самих западных стран.Как человек, который утро начинает с просмотра всех ведущих программ "Fox" и других американских СМИ, я вижу смену настроений в США. Мол, у нашей страны много проблем, наши люди не понимают, что происходит.Например, Марджори Тейлор Грин говорит, что вообще-то Украина - это не 51-й штат, мы никаких обязанностей перед этой страной не имеем, и с чего это, имея столько проблем у себя внутри страны (высокая инфляция, ухудшающаяся экономическая ситуация в ведущих странах Запада, открытая граница на юге с Мексикой, грандиозный госдолг), мы все время должны думать об Украине?Таким образом, эти настроения на Западе, что сначала мы должны решать свои проблемы, а потом чужие проблемы, стали превалировать. Мне кажется, это и есть та новая ситуация, к которой украинское руководство не очень готово и не очень понимает, как на это реагировать.- А с чем связана такая смена настроений на Западе?- Мне кажется, западные политики, в первую очередь, пытаются спасти самих себя. Как можно соглашаться с утверждениями, что Украина – самая демократическая страна, что это чуть ли не маяк для всего остального человечества? Такер Карлсон, который остается самым влиятельным журналистом в западном мире, говорит, что это же коррумпированная страна, этот лидер - никакой не демократ, в этой стране притесняют Православную Церковь, в этой стране гонения на священнослужителей, закрываются оппозиционные партии, закрывается оппозиционная печать.Если раньше это не пробивалось к широкой общественности, то сегодня, особенно после того, как Илон Маск купил Твиттер и открыл все-таки эту платформу для широкой общественности (ранее эту структуру контролировали ФБР, Демократическая партия и целый ряд других структур, которые относятся к той невидимой части правительства, которая по недоразумению называется "deep state") уже делают предоставление безоговорочной помощи Украине невозможной. Это становится невозможным для западного мира и американцев.Не случайно вы сказали, что эти мечты о получении 24-х миллиардов - скорее всего останутся мечтами. Пытались хотя бы шесть миллиардов довести до них, но угроза шатдауна американского правительства привела к тому, что и этот бюджет оказался невозможным на данном этапе.Собственно говоря, в значительной степени именно этот украинский фактор оказался причиной отставки и отстранения от спикерства Кевина Маккарти. Поэтому я думаю, что многое меняется в мире. И, конечно, видимо, украинскому руководству и украинцам придется привыкать к этому и адаптироваться к новым условиям.– А как вы объясняете скандал с Гунько? Почему Запад решил давить на киевский режим через нацизм, против которого Россия и адекватное население Украины борются уже с 2014 года?– Я в какой-то степени уже рассказал, что происходит в сегодняшних международных отношениях. На начальном этапе СВО и после возвращения Изюма украинскими войсками, было создано впечатление, что ВСУ - это лучшая армия мира. Якобы еще немного и Россию можно подвергнуть суровейшим наказаниям не только в экономике, но и на поле боя.Все остальное, что происходило, на самом деле оставалось за пределами внимания международного сообщества – все прощалось, на все закрывались глаза. И поэтому обеспечен такой льготный режим для Киева. Зеленский и Украина стали как тефлоновые, к ним ничего плохого не приставало. И все наши попытки показать, что на Украине есть реальный нацизм (а не только символика), уничтожение русской культуры и страшная коррупция, не давали результата.То есть, когда и на поле боя нет удачи, когда внутри страны продолжаются коррупция и беззаконие, то в этих условиях, публичные факты, которые произошли в Канаде, не могли пройти мимо.Может быть, в прошлом году еще на это закрыли бы глаза, или попытались бы замолчать, но сегодня, когда есть еще желание попридержать предоставление Киеву больших денег и большого количества оружия (притом, что уже оружия и западным странам не хватает, да и деньги себе больше нужны) - почему бы не использовать эту возможность, чтобы как-то несколько дистанцироваться.Кстати, на Западе сегодня глобализм находится в ситуации не подъема, а падения. И, конечно, эти идеи Трампа, они и в Америке очень усиливаются, и в Европе очень усиливаются – когда "America first" – то есть, в первую очередь мы должны о себе думать.Это становится превалирующим. Не случайно "Альтернатива для Германии" выдвинулась сегодня как вторая по влиятельности партия. Партии с такой повесткой и в Австрии занимают ведущие позиции. Недавно мы были свидетелями победы словацкой партии этой же направленности, под руководством Фицо. Это мы наблюдаем в Венгрии.То есть меняется общее настроение, и в этих условиях уже те вещи, которые проходили без должного внимания со стороны западных политиков и общественности, они перемещаются в центр внимания. Тем более, что героизация бывших эсэсовцев затронула не только российские интересы, но и привлекло внимание еврейской общественности в Канаде. Уже мимо этого пройти было невозможно.– Вы затронули тему выборов в странах Европы. Насколько фактор выборов влияет на помощь Украине, и откуда на Западе столько "пророссийских" сил?– Это хороший вопрос.Я вам напомню, что было, когда первые люди в США выступили с такими трезвыми позициями по отношению к Украине.Например, Тулси Габбард была одной из первых, которая говорила: "Послушайте, не надо давать этой власти на Украине ни денег, ни оружия. Это миф, что Украина может победить Россию. Предоставленные деньги и оружие лишь увеличивают количество жертв. Киевский режим лишь для того, чтобы сохранить собственную власть и возможность обогащаться, мобилизуют как можно больше людей и бросают их на эти мясные штурмы. Это увеличивает и количество беженцев с Украины, и жертв на Украине. И это преступно".Раньше этих людей называли "полезными идиотами Путина". Но сегодня это становится общим местом, потому что общественные настроения у людей меняются. На Западе считают, что если ты что-нибудь говоришь трезвое, исходя из интересов собственной страны, тебя начинают называть "полезным идиотом" или агентом Кремля и Путина. Но эти люди - не пророссийские политики и общественные деятели. Они говорят – мы проамериканские, мы провенгерские, мы прословацкие, мы пронемецкие. Вот какова реальность.Да, западные СМИ пытаются дискредитировать эти политические силы, представляя их чуть ли не предателями своих национальных интересов. Но есть такое известное выражение, что значительное количество людей можно обманывать и манипулировать лишь в течение некоторого времени, но нельзя всеми и всегда манипулировать, внушая им ложные идеи и ложные мнения.Сейчас эти глубокие интересные мысли доказывают свою правоту. И эти тенденции доказывают, что правда и честное отношение к тому, что происходит, пробивает себе дорогу к широким массам населения.А их нельзя игнорировать постоянно. Потому что эти люди, в условиях новых средств массовой информации и возможности участия большого количества людей в политическом процессе, требуют, чтобы их голоса были услышаны, и чтобы их политики руководствовались не своими какими-то фантазиями, а реальными интересами этих людей.

https://ukraina.ru/20231007/1049984750.html

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https://ukraina.ru/20230903/1049126523.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, андроник мигранян, украина, владимир зеленский, запад, военная помощь, политика, такер карлсон, илон маск, соцсети, дональд трамп