"Утонут под огнем артиллерии": Эксперт объяснил, почему распутица поставит жирную точку в наступлении ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Украинские резервы должны были поступать на запорожский фронт и развивать прорыв в глубину до Черного моря. Но сейчас они перебрасываются на сватовское, краснолиманское и купянское направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Россия бьет по скоплениям резервов, которые ВСУ перебрасывают на Север. Это безупречная тактика, которая может продлиться до начала распутицы. То есть до тех пор, пока украинское командование не осознает безнадежность попыток прорвать фронт и не перейдет к обороне, рассказал эксперт.
Украинские "мясные" штурмы без поддержки бронетехники не только обречены на провал, но и ведут к колоссальным потерям личного состава. Противник просто утонет под огнем российской артиллерии и авиации, добавил он.
"А распутица поставит в этом жирную точку и даст формальный предлог хунте прекратить наступление, объяснив это именно непогодой. Не неудачами в планировании, не тем, что их войска были разбиты в гибкой обороне, а погодными условиями", - подчеркнул Онуфриенко.
Как всегда, в провале наступления ВСУ будут виноваты не "криворукие западные специалисты" и киевский генштаб, а осенняя распутица. Во всех неудачах европейцев на отечественном театре военных действий всегда виноваты генералы Грязь, Мороз, Зима, Весна и Осень, заключил собеседник издания.
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