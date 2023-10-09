"Жили лучше": Азаров объяснил, как стремление Киева в ЕС отразилось на простых украинцах - 09.10.2023 Украина.ру
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"Жили лучше": Азаров объяснил, как стремление Киева в ЕС отразилось на простых украинцах
"Жили лучше": Азаров объяснил, как стремление Киева в ЕС отразилось на простых украинцах - 09.10.2023 Украина.ру
"Жили лучше": Азаров объяснил, как стремление Киева в ЕС отразилось на простых украинцах
Уровень жизни на Украине до "похода" в Евросоюз был значительно выше, теперь более половины граждан страны оказались за чертой бедности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров
2023-10-09T09:54
2023-10-09T10:01
украина
евросоюз
николай азаров
бедность
новости
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"Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в ЕС. После Евромайдана, и с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, цены выросли почти в четыре раза, больше половины населения живет за чертой бедности. Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - написал Азаров.В начале месяца глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе.В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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украина, евросоюз, николай азаров, бедность, новости
Украина, Евросоюз, Николай Азаров, бедность, Новости

"Жили лучше": Азаров объяснил, как стремление Киева в ЕС отразилось на простых украинцах

09:54 09.10.2023 (обновлено: 10:01 09.10.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
Уровень жизни на Украине до "похода" в Евросоюз был значительно выше, теперь более половины граждан страны оказались за чертой бедности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров
"Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в ЕС. После Евромайдана, и с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, цены выросли почти в четыре раза, больше половины населения живет за чертой бедности. Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - написал Азаров.
В начале месяца глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе.
В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 20:28
Путин пожелал удачи Евросоюзу с Украиной: "Флаг в руки - и вперед!"Россия никогда не возражала против вступления Украины в европейское экономическое сообщество, так как не считает такую интеграцию представляющей военную угрозу. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
 
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