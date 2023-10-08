https://ukraina.ru/20231008/1050009968.html
"Тупой и еще тупее": Гаспарян раскритиковал идею запрета российских каналов в Армении
"Тупой и еще тупее": Гаспарян раскритиковал идею запрета российских каналов в Армении - 08.10.2023 Украина.ру
"Тупой и еще тупее": Гаспарян раскритиковал идею запрета российских каналов в Армении
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру раскритиковал власти Армении, которые начали рассматривать возможность запрета российских каналов
2023-10-08T17:14
2023-10-08T17:14
2023-10-08T17:24
армения
армен гаспарян
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зарубежье
новости
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"...если бы не мое происхождение – фамилия, немножко внешность, то я сидел бы и ржал просто над тем, что происходит в Армении. Но слушайте, это же реально "Тупой и еще тупее". <...> Каждый день я читаю ленту новостей из Армении и тихо обалдеваю. Вот эта идея – давайте вырубим российское телевидение. Да вырубай, хоть все экономические маршруты переруби. Вопрос в другом – твой бюджет за счет Таможенного союза был умножен на три. Если ты это все помножишь на ноль, за счет чего твоя страна без полезных ископаемых будет выживать, объясните мне такой вопрос. Это даже не школа для детей с девиантным поведением, это просто фестиваль даунов", - возмутился Гапспарян.Он напомнил также, что российская 102-я военная база в Гюмри обеспечивала защиту территориальной целостности Армении.В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".В конце сентября депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян сообщил, что в стране обсуждается вопрос отключения российских телеканалов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армения, армен гаспарян, каналы, россия, зарубежье, новости
Армения, Армен Гаспарян, каналы, Россия, Зарубежье, Новости
"Тупой и еще тупее": Гаспарян раскритиковал идею запрета российских каналов в Армении
17:14 08.10.2023 (обновлено: 17:24 08.10.2023)
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру раскритиковал власти Армении, которые начали рассматривать возможность запрета российских каналов
"...если бы не мое происхождение – фамилия, немножко внешность, то я сидел бы и ржал просто над тем, что происходит в Армении. Но слушайте, это же реально "Тупой и еще тупее". <...> Каждый день я читаю ленту новостей из Армении и тихо обалдеваю. Вот эта идея – давайте вырубим российское телевидение. Да вырубай, хоть все экономические маршруты переруби. Вопрос в другом – твой бюджет за счет Таможенного союза был умножен на три. Если ты это все помножишь на ноль, за счет чего твоя страна без полезных ископаемых будет выживать, объясните мне такой вопрос. Это даже не школа для детей с девиантным поведением, это просто фестиваль даунов", - возмутился Гапспарян.
Он напомнил также, что российская 102-я военная база в Гюмри обеспечивала защиту территориальной целостности Армении.
"Они пошли ее и сами развалили. Может быть, действительно, с этой точки зрения - там никто не нужен? Будет просто область еще одна в Азербайджане. Эти все разбегутся, естественно, кто-то будет на территории Грузии, кто-то уедет в Европу... Может, им вообще государство не нужно? Ну потому что, если бы им было нужно государство – они бы что-то бы делали", - сказал политолог.
В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
В конце сентября депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян сообщил, что в стране обсуждается вопрос отключения российских телеканалов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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