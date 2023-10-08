https://ukraina.ru/20231008/1050009968.html

"Тупой и еще тупее": Гаспарян раскритиковал идею запрета российских каналов в Армении

"Тупой и еще тупее": Гаспарян раскритиковал идею запрета российских каналов в Армении - 08.10.2023 Украина.ру

"Тупой и еще тупее": Гаспарян раскритиковал идею запрета российских каналов в Армении

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру раскритиковал власти Армении, которые начали рассматривать возможность запрета российских каналов

2023-10-08T17:14

2023-10-08T17:14

2023-10-08T17:24

армения

армен гаспарян

каналы

россия

зарубежье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102341/60/1023416048_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_4e2405f0f8e29f9f57bc02004e86f5d6.jpg

"...если бы не мое происхождение – фамилия, немножко внешность, то я сидел бы и ржал просто над тем, что происходит в Армении. Но слушайте, это же реально "Тупой и еще тупее". <...> Каждый день я читаю ленту новостей из Армении и тихо обалдеваю. Вот эта идея – давайте вырубим российское телевидение. Да вырубай, хоть все экономические маршруты переруби. Вопрос в другом – твой бюджет за счет Таможенного союза был умножен на три. Если ты это все помножишь на ноль, за счет чего твоя страна без полезных ископаемых будет выживать, объясните мне такой вопрос. Это даже не школа для детей с девиантным поведением, это просто фестиваль даунов", - возмутился Гапспарян.Он напомнил также, что российская 102-я военная база в Гюмри обеспечивала защиту территориальной целостности Армении.В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".В конце сентября депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян сообщил, что в стране обсуждается вопрос отключения российских телеканалов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20231003/1049875095.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армения, армен гаспарян, каналы, россия, зарубежье, новости