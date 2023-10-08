https://ukraina.ru/20231008/1050009835.html

Израиль официально заявил о переходе в состояние войны

Израиль официально заявил о переходе в состояние войны - 08.10.2023 Украина.ру

Израиль официально заявил о переходе в состояние войны

Военно-политический кабинет Израиля ввёл в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны, сообщила 8 октября канцелярия премьера страны Биньямина Нетаньяху

2023-10-08T16:50

2023-10-08T16:50

2023-10-08T16:50

новости

израиль

зарубежье

биньямин нетаньяху

хамас

сектор газа

операция

война

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В субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы“ против Израиля.Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.

https://ukraina.ru/20231008/1050003662.html

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новости, израиль, зарубежье, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, операция, война