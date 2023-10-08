Израиль официально заявил о переходе в состояние войны - 08.10.2023 Украина.ру
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Израиль официально заявил о переходе в состояние войны
Израиль официально заявил о переходе в состояние войны - 08.10.2023 Украина.ру
Израиль официально заявил о переходе в состояние войны
Военно-политический кабинет Израиля ввёл в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны, сообщила 8 октября канцелярия премьера страны Биньямина Нетаньяху
2023-10-08T16:50
2023-10-08T16:50
новости
израиль
зарубежье
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
операция
война
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В субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы“ против Израиля.Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.
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новости, израиль, зарубежье, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, операция, война
Новости, Израиль, Зарубежье, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, сектор Газа, операция, война

Израиль официально заявил о переходе в состояние войны

16:50 08.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Военно-политический кабинет Израиля ввёл в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны, сообщила 8 октября канцелярия премьера страны Биньямина Нетаньяху
"Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства. Война, навязанная Государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00", - говорится в сообщении.
В субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы“ против Израиля.
Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".
Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.
Евгений Ющук интервью
12:53
Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликтаЕсли в войну против Израиля вступят крупные игроки с современными армиями и при этом возникнет угроза полного уничтожения страны, тогда, возможно, применение ядерного оружия станет актуальным для Тель-Авива.
 
НовостиИзраильЗарубежьеБиньямин НетаньяхуХАМАСсектор Газаоперациявойна
 
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