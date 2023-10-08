https://ukraina.ru/20231008/1050009100.html

"Пусть слушают Путина": Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков

"Пусть слушают Путина": Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков - 08.10.2023 Украина.ру

"Пусть слушают Путина": Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Запад не понял слов российского лидера Владимира Путина на Валдайском форуме

2023-10-08T16:07

2023-10-08T16:07

2023-10-08T16:07

владимир путин

валдай

армен гаспарян

новости

экономика

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"Проблема в том, что они находятся в таком окукленном состоянии, и ты что ни говори – все равно не понимают, в принципе не доходит до них никак. Я посмотрел отклики на выступление президента, их больше всего интересует, будет ядерная война или нет. Все остальное они либо не понимают, о чем он говорит, либо они считают, что к ним это все не имеет вообще никакого отношения. Удивительно за этим наблюдать!", - возмутился Гаспарян.Он отметил, что в выступлении российского лидера было множество моментов, о которых "стоило бы поговорить поподробнее." Например, состояние украинской экономики.Президент России Владимир Путин выступил на форуме "Валдай", его речь и ответы на вопросы продлились более трех часов. В ходе мероприятия Путин рассказал о российском отношении к санкциям, формированию многополярного мира, конфликту в Карабахе и высказался на многие другие темы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20231008/1049999221.html

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владимир путин, валдай, армен гаспарян, новости, экономика