https://ukraina.ru/20231008/1050009100.html
"Пусть слушают Путина": Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков
"Пусть слушают Путина": Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков - 08.10.2023 Украина.ру
"Пусть слушают Путина": Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Запад не понял слов российского лидера Владимира Путина на Валдайском форуме
2023-10-08T16:07
2023-10-08T16:07
2023-10-08T16:07
владимир путин
валдай
армен гаспарян
новости
экономика
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"Проблема в том, что они находятся в таком окукленном состоянии, и ты что ни говори – все равно не понимают, в принципе не доходит до них никак. Я посмотрел отклики на выступление президента, их больше всего интересует, будет ядерная война или нет. Все остальное они либо не понимают, о чем он говорит, либо они считают, что к ним это все не имеет вообще никакого отношения. Удивительно за этим наблюдать!", - возмутился Гаспарян.Он отметил, что в выступлении российского лидера было множество моментов, о которых "стоило бы поговорить поподробнее." Например, состояние украинской экономики.Президент России Владимир Путин выступил на форуме "Валдай", его речь и ответы на вопросы продлились более трех часов. В ходе мероприятия Путин рассказал о российском отношении к санкциям, формированию многополярного мира, конфликту в Карабахе и высказался на многие другие темы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20231008/1049999221.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, валдай, армен гаспарян, новости, экономика
"Пусть слушают Путина": Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Запад не понял слов российского лидера Владимира Путина на Валдайском форуме
"Проблема в том, что они находятся в таком окукленном состоянии, и ты что ни говори – все равно не понимают, в принципе не доходит до них никак. Я посмотрел отклики на выступление президента, их больше всего интересует, будет ядерная война или нет. Все остальное они либо не понимают, о чем он говорит, либо они считают, что к ним это все не имеет вообще никакого отношения. Удивительно за этим наблюдать!", - возмутился Гаспарян.
Он отметил, что в выступлении российского лидера было множество моментов, о которых "стоило бы поговорить поподробнее." Например, состояние украинской экономики.
"Президент очень много говорил об экономике, казалось бы, это самая сейчас больная тема – рецессия в Европейском Союзе, возможный взлет цен на нефть, сегодня "Блумберг" выдал, что, возможно, 150 долларов за баррель будет. Слушайте, они даже не поняли, что президент им сказал по поводу Молдовы и газа. Фатальная какая-то тупость, просто непревзойденная. <...> я бы рекомендовал Путина послушать, потому что таких политиков в мире остались единицы", - подытожил политолог.
Президент России Владимир Путин выступил на форуме "Валдай", его речь и ответы на вопросы продлились более трех часов. В ходе мероприятия Путин рассказал о российском отношении к санкциям, формированию многополярного мира, конфликту в Карабахе и высказался на многие другие темы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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