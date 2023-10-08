"Противник начал издыхать": эксперт объяснил, как ВС РФ удалось сломать мощную атаку ВСУ на Вербовое

"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу

Непогода ограничит применение дронов и авиации, а без использования БПЛА наступление ВСУ будет бесполезным, а артиллерия - неэффективной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов