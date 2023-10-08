https://ukraina.ru/20231008/1049959271.html
"Противник начал издыхать": эксперт объяснил, как ВС РФ удалось сломать мощную атаку ВСУ на Вербовое
"Противник начал издыхать": эксперт объяснил, как ВС РФ удалось сломать мощную атаку ВСУ на Вербовое - 08.10.2023 Украина.ру
"Противник начал издыхать": эксперт объяснил, как ВС РФ удалось сломать мощную атаку ВСУ на Вербовое
Первоначально российское командование полагало, что Киеву придется перебрасывать на север часть наступательной группировки с Запорожья, но этого не произошло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-10-08T06:00
2023-10-08T06:00
2023-10-08T06:00
новости
вербовое/вербное
работино
запорожье
запорожский фронт
наступление
мобилизация
украина
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К концу лета российское командование полагало, что украинское руководство будет зажато в вилке решений. Считалось, что Киеву придется перебрасывать с Запорожского направления на север остатки наступательной группировки, но противник оказался не глупым, рассказал главный редактор.ВСУ отправили на север свои недоукомплектованные бригады (2000 стрелков на бригаду, десяток танков и 20 пушек), но при этом не сняли с позиций ударную запорожскую группировку, добавил эксперт.ВСУ подбросили туда 82-ю и 46-ю десантно-штурмовую, а также 71-ю егерскую бригаду. В результате они действительно перешагнули первую линию обороны в районе Вербового. И российские силы оказались в трудном положении, отметил главред.После этого Россия ускорила мобилизацию и стала нагонять по численности ВСУ. За сентябрь удалось набрать 50 тысяч контрактников, которых быстро перебросили на линию фронта. После этого противник действительно начал издыхать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231006/1049940669.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вербовое/вербное, работино, запорожье, запорожский фронт, наступление, мобилизация, украина
Новости, Вербовое/Вербное, Работино, Запорожье, Запорожский фронт, наступление, мобилизация, Украина
"Противник начал издыхать": эксперт объяснил, как ВС РФ удалось сломать мощную атаку ВСУ на Вербовое
Первоначально российское командование полагало, что Киеву придется перебрасывать на север часть наступательной группировки с Запорожья, но этого не произошло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
К концу лета российское командование полагало, что украинское руководство будет зажато в вилке решений. Считалось, что Киеву придется перебрасывать с Запорожского направления на север остатки наступательной группировки, но противник оказался не глупым, рассказал главный редактор.
ВСУ отправили на север свои недоукомплектованные бригады (2000 стрелков на бригаду, десяток танков и 20 пушек), но при этом не сняли с позиций ударную запорожскую группировку, добавил эксперт.
"ВСУ быстро нарастили группировку под Сватово и Купянском и принялись нас отчаянно контратаковать, потому что у них там не было линии обороны. Да, они несли потери, но паровой каток бесконечной украинской мобилизации закрыл Северное направление (противник развернул там две армии, хотя и плохо вооруженной), продолжая атаковать нас мелкими пехотными группами на Запорожье", - подчеркнул Мощанский.
ВСУ подбросили туда 82-ю и 46-ю десантно-штурмовую, а также 71-ю егерскую бригаду. В результате они действительно перешагнули первую линию обороны в районе Вербового. И российские силы оказались в трудном положении, отметил главред.
После этого Россия ускорила мобилизацию и стала нагонять по численности ВСУ. За сентябрь удалось набрать 50 тысяч контрактников, которых быстро перебросили на линию фронта. После этого противник действительно начал издыхать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь