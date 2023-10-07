https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html

Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине

Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине - 07.10.2023 Украина.ру

Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине

Израиль оказался не готов к нападению ХАМАС и может получить пощечину. Эскалация палестино-израильского конфликта не остановит действия США на Украине. Об этом... Украина.ру, 07.10.2023

2023-10-07T21:24

2023-10-07T21:24

2023-10-07T21:24

интервью

яков кедми

украина

израиль

хамас

война

конфликт

сектор газа

россия

боеприпасы

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Израиль оказался не готов к нападению ХАМАС и может получить пощечину. Эскалация палестино-израильского конфликта не остановит действия США на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми.Цель сегодняшней атаки ХАМАС на Израиль состоит в захвате заложников, сообщил пресс-секретарь палестинской группировки "Исламский джихад" Давуд Шихаб. По его словам, палестинская сторона намерена обменять захваченных на своих сторонников, содержащихся в тюрьмах Израиля. — Яков Иосифович, расскажите, какая обстановка в Израиле?— Все исходят из того, что начинается война и относятся к происходящему соответственно. Пока что силы и средства сосредоточены на том, что необходимо сегодня предпринять для защиты страны. Как и почему произошло нападение ХАМАС, будут разбираться потом.— Был ли элемент неожиданности для израильтян в нападении ХАМАСА?— Да, для израильтян именно эта операция палестинского исламского движения, правящего в секторе Газа, стала неожиданностью. Как и то, что Израиль оказался к ней не готов.— Обратиться ли Израиль за поддержкой в мировое сообщество или у него достаточно сил и средств?— Израиль не нуждается ни в чьей поддержке. Главное, чтобы наши власти поставили правильные цели перед армией, как я уже сказал.— Что значит "правильные цели" в данной ситуации?— Когда идет война, политическое руководство страны определяет цели войны. Первая цель — уничтожить ХАМАС и ликвидировать его в секторе Газа. Вторая — выправить ситуацию и перейти к переговорам. Это разные задачи, у них неодинаковые способы достижения, продолжительность, и, соответственно, отличающиеся будут результаты.— Что побудило ХАМАС напасть на Израиль именно сейчас и довольно интенсивно — с захватом людей, бронетехники?— Они считают, что Израиль не имеет права на существование и его нужно уничтожить. Почему они готовились к этому долгое время и провели атаку именно сейчас — потому что прошло 50 лет с начала войны Судного дня. Палестинское исламское движение решило приурочить нападение на Израиль к этой дате.— Как события в Израиле повлияют на ситуацию на международной арене?— Это зависит от того, чем закончатся военные действия [израильской армии против ХАМАС]. Сейчас не ясно, как всё это началось и к чему приведет.— Можем ли мы говорить о том, что на фоне происходящего в Израиле война на Украине что называется уйдет в тень?— Нет, это никак не взаимосвязано. У США есть свои определенные цели во внешней политике, в том числе в отношении Украины и России. Они будут действовать, исходя из этого.— Возможно ли, что Америка сократит передачу боеприпасов Украине, потому что у США обязательства поставлять Израилю оружие? Прекратятся ли поставки израильских систем ПВО в Европу, потому что эти вооружения понадобятся Израилю?— Системы ПВО, которые Израиль применяет в конфликте с палестинским движением совершенно другие; они отличаются от систем, которые Тель-Авив поставляет в Европу. Европейцы получают израильские средства ПВО, которые блокируют ракеты совсем иного типа, нежели использует ХАМАС. "Железный купол" Израиль не передает Западу.Касательно передачи боеприпасов — у США и так их нет для Украины. Ситуация в Израиле ничего не изменит в этом плане.— Представители палестинского исламистского движения ХАМАС заявили, что взяли в плен бригадного генерала армии Израиля Нимрода Алони. В Сети появились фотографии с момента его ареста. Армия Израиля опровергла пленение своих генералов. Что известно об этом вам?— Я не слышал никаких сообщений о том, что какой-либо офицер израильской армии был захвачен ХАМАС.— Как дальше будет развиваться ситуация в Израиле?— Это зависит от результатов конфликта. Если организуют новые переговоры с ХАМАС и произведут обмен пленными — это будет пощёчина, поражение и позор для Израиля. Если удастся уничтожить ХАМАС — это иной сценарий.Надолго ли может затянуться война Израиля с ХАМАС, зависит от того, какие цели поставит наше правительство перед армией, сколько будет продолжаться операция и какие конкретно меры будут приняты.

https://ukraina.ru/20231007/1049990116.html

https://ukraina.ru/20231007/1049991247.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, яков кедми, украина, израиль, хамас, война, конфликт, сектор газа, россия, боеприпасы, пво