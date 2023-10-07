Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине - 07.10.2023 Украина.ру
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Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине
Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине - 07.10.2023 Украина.ру
Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине
Израиль оказался не готов к нападению ХАМАС и может получить пощечину. Эскалация палестино-израильского конфликта не остановит действия США на Украине. Об этом... Украина.ру, 07.10.2023
2023-10-07T21:24
2023-10-07T21:24
интервью
яков кедми
украина
израиль
хамас
война
конфликт
сектор газа
россия
боеприпасы
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Израиль оказался не готов к нападению ХАМАС и может получить пощечину. Эскалация палестино-израильского конфликта не остановит действия США на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми.Цель сегодняшней атаки ХАМАС на Израиль состоит в захвате заложников, сообщил пресс-секретарь палестинской группировки "Исламский джихад" Давуд Шихаб. По его словам, палестинская сторона намерена обменять захваченных на своих сторонников, содержащихся в тюрьмах Израиля. — Яков Иосифович, расскажите, какая обстановка в Израиле?— Все исходят из того, что начинается война и относятся к происходящему соответственно. Пока что силы и средства сосредоточены на том, что необходимо сегодня предпринять для защиты страны. Как и почему произошло нападение ХАМАС, будут разбираться потом.— Был ли элемент неожиданности для израильтян в нападении ХАМАСА?— Да, для израильтян именно эта операция палестинского исламского движения, правящего в секторе Газа, стала неожиданностью. Как и то, что Израиль оказался к ней не готов.— Обратиться ли Израиль за поддержкой в мировое сообщество или у него достаточно сил и средств?— Израиль не нуждается ни в чьей поддержке. Главное, чтобы наши власти поставили правильные цели перед армией, как я уже сказал.— Что значит "правильные цели" в данной ситуации?— Когда идет война, политическое руководство страны определяет цели войны. Первая цель — уничтожить ХАМАС и ликвидировать его в секторе Газа. Вторая — выправить ситуацию и перейти к переговорам. Это разные задачи, у них неодинаковые способы достижения, продолжительность, и, соответственно, отличающиеся будут результаты.— Что побудило ХАМАС напасть на Израиль именно сейчас и довольно интенсивно — с захватом людей, бронетехники?— Они считают, что Израиль не имеет права на существование и его нужно уничтожить. Почему они готовились к этому долгое время и провели атаку именно сейчас — потому что прошло 50 лет с начала войны Судного дня. Палестинское исламское движение решило приурочить нападение на Израиль к этой дате.— Как события в Израиле повлияют на ситуацию на международной арене?— Это зависит от того, чем закончатся военные действия [израильской армии против ХАМАС]. Сейчас не ясно, как всё это началось и к чему приведет.— Можем ли мы говорить о том, что на фоне происходящего в Израиле война на Украине что называется уйдет в тень?— Нет, это никак не взаимосвязано. У США есть свои определенные цели во внешней политике, в том числе в отношении Украины и России. Они будут действовать, исходя из этого.— Возможно ли, что Америка сократит передачу боеприпасов Украине, потому что у США обязательства поставлять Израилю оружие? Прекратятся ли поставки израильских систем ПВО в Европу, потому что эти вооружения понадобятся Израилю?— Системы ПВО, которые Израиль применяет в конфликте с палестинским движением совершенно другие; они отличаются от систем, которые Тель-Авив поставляет в Европу. Европейцы получают израильские средства ПВО, которые блокируют ракеты совсем иного типа, нежели использует ХАМАС. "Железный купол" Израиль не передает Западу.Касательно передачи боеприпасов — у США и так их нет для Украины. Ситуация в Израиле ничего не изменит в этом плане.— Представители палестинского исламистского движения ХАМАС заявили, что взяли в плен бригадного генерала армии Израиля Нимрода Алони. В Сети появились фотографии с момента его ареста. Армия Израиля опровергла пленение своих генералов. Что известно об этом вам?— Я не слышал никаких сообщений о том, что какой-либо офицер израильской армии был захвачен ХАМАС.— Как дальше будет развиваться ситуация в Израиле?— Это зависит от результатов конфликта. Если организуют новые переговоры с ХАМАС и произведут обмен пленными — это будет пощёчина, поражение и позор для Израиля. Если удастся уничтожить ХАМАС — это иной сценарий.Надолго ли может затянуться война Израиля с ХАМАС, зависит от того, какие цели поставит наше правительство перед армией, сколько будет продолжаться операция и какие конкретно меры будут приняты.
https://ukraina.ru/20231007/1049990116.html
https://ukraina.ru/20231007/1049991247.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, яков кедми, украина, израиль, хамас, война, конфликт, сектор газа, россия, боеприпасы, пво
Интервью, Яков Кедми, Украина, Израиль, ХАМАС, война, конфликт, сектор Газа, Россия, боеприпасы, ПВО

Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине

21:24 07.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Mark NakoykherЯков Кедми интервью
Яков Кедми интервью - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© commons.wikimedia.org / Mark Nakoykher
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Израиль оказался не готов к нападению ХАМАС и может получить пощечину. Эскалация палестино-израильского конфликта не остановит действия США на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми.
Цель сегодняшней атаки ХАМАС на Израиль состоит в захвате заложников, сообщил пресс-секретарь палестинской группировки "Исламский джихад" Давуд Шихаб. По его словам, палестинская сторона намерена обменять захваченных на своих сторонников, содержащихся в тюрьмах Израиля.
— Яков Иосифович, расскажите, какая обстановка в Израиле?
— Все исходят из того, что начинается война и относятся к происходящему соответственно. Пока что силы и средства сосредоточены на том, что необходимо сегодня предпринять для защиты страны. Как и почему произошло нападение ХАМАС, будут разбираться потом.
— Был ли элемент неожиданности для израильтян в нападении ХАМАСА?
— Да, для израильтян именно эта операция палестинского исламского движения, правящего в секторе Газа, стала неожиданностью. Как и то, что Израиль оказался к ней не готов.
Удар по Израилю
17:26
Нетаньяху: "Это война". Десять вопросов к обострению израильско-палестинского конфликтаУтром, 7 октября 2023 года, палестинские боевики группировки ХАМАС с сектора Газа вторглись на территорию Израиля. За первые 20 минут операции по израильской территории было выпущено 5000 ракет, а сами боевики залетели туда на парапланах и пикапах, по суше, воздуху и морю.
— Обратиться ли Израиль за поддержкой в мировое сообщество или у него достаточно сил и средств?
— Израиль не нуждается ни в чьей поддержке. Главное, чтобы наши власти поставили правильные цели перед армией, как я уже сказал.
— Что значит "правильные цели" в данной ситуации?
— Когда идет война, политическое руководство страны определяет цели войны. Первая цель — уничтожить ХАМАС и ликвидировать его в секторе Газа. Вторая — выправить ситуацию и перейти к переговорам. Это разные задачи, у них неодинаковые способы достижения, продолжительность, и, соответственно, отличающиеся будут результаты.
— Что побудило ХАМАС напасть на Израиль именно сейчас и довольно интенсивно — с захватом людей, бронетехники?
— Они считают, что Израиль не имеет права на существование и его нужно уничтожить. Почему они готовились к этому долгое время и провели атаку именно сейчас — потому что прошло 50 лет с начала войны Судного дня. Палестинское исламское движение решило приурочить нападение на Израиль к этой дате.
— Как события в Израиле повлияют на ситуацию на международной арене?
— Это зависит от того, чем закончатся военные действия [израильской армии против ХАМАС]. Сейчас не ясно, как всё это началось и к чему приведет.
— Можем ли мы говорить о том, что на фоне происходящего в Израиле война на Украине что называется уйдет в тень?
— Нет, это никак не взаимосвязано. У США есть свои определенные цели во внешней политике, в том числе в отношении Украины и России. Они будут действовать, исходя из этого.
— Возможно ли, что Америка сократит передачу боеприпасов Украине, потому что у США обязательства поставлять Израилю оружие? Прекратятся ли поставки израильских систем ПВО в Европу, потому что эти вооружения понадобятся Израилю?
— Системы ПВО, которые Израиль применяет в конфликте с палестинским движением совершенно другие; они отличаются от систем, которые Тель-Авив поставляет в Европу. Европейцы получают израильские средства ПВО, которые блокируют ракеты совсем иного типа, нежели использует ХАМАС. "Железный купол" Израиль не передает Западу.
Касательно передачи боеприпасов — у США и так их нет для Украины. Ситуация в Израиле ничего не изменит в этом плане.
— Представители палестинского исламистского движения ХАМАС заявили, что взяли в плен бригадного генерала армии Израиля Нимрода Алони. В Сети появились фотографии с момента его ареста. Армия Израиля опровергла пленение своих генералов. Что известно об этом вам?
— Я не слышал никаких сообщений о том, что какой-либо офицер израильской армии был захвачен ХАМАС.
— Как дальше будет развиваться ситуация в Израиле?
— Это зависит от результатов конфликта. Если организуют новые переговоры с ХАМАС и произведут обмен пленными — это будет пощёчина, поражение и позор для Израиля. Если удастся уничтожить ХАМАС — это иной сценарий.
Надолго ли может затянуться война Израиля с ХАМАС, зависит от того, какие цели поставит наше правительство перед армией, сколько будет продолжаться операция и какие конкретно меры будут приняты.
Владимир Брутер интервью
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ИнтервьюЯков КедмиУкраинаИзраильХАМАСвойнаконфликтсектор ГазаРоссиябоеприпасыПВО
 
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21:24Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине
20:36Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом"
19:54Россия начала поставку газа в Узбекистан
19:52МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира
19:26Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым
19:15МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле
19:03Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности
18:56Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС
18:48Владимир Брутер о войне Израиля и Палестины: США могли остановить конфликт, но самоустранились
18:37Армия Израиля опровергла пленение своих генералов
18:08"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел
18:00Лев Мациевич: актёр, инженер, лётчик, националист (?)
17:35ХАМАС ждёт удара Израиля по Палестине
17:26Нетаньяху: "Это война". Десять вопросов к обострению израильско-палестинского конфликта
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