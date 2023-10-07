МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира - 07.10.2023 Украина.ру
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МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира
МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира - 07.10.2023 Украина.ру
МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира
Отказ палестинскому народу в возможности реализовать своё законное право на самоопределение и создать собственное государство – одна из причин нынешнего конфликта с Израилем. Об этом сказано в опубликованном 7 октября заявлении МИД Палестины.
2023-10-07T19:52
2023-10-07T19:52
хамас
новости
израиль
палестина
сектор газа
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мид рф
война
международные отношения
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Палестинские дипломаты указали на предупреждения о последствиях "ежедневных провокаций и нападений, включая продолжающийся терроризм со стороны поселенцев и оккупационных сил, а также налёты на мечеть Аль-Акса, христианские и исламские святыни"."Безопасность, стабильность и мир в нашем регионе могут быть достигнуты путем прекращения израильской оккупации земли Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, как это было в 1967 году, и признания права народа на независимость и суверенитет", - сказано в официальном документе.Там также обращено внимание на невыполнение Израилем подписанных соглашений и резолюций, что по мнению МИД Палестины подрывало международное право привело к разрушению мирного процесса. Подрывало мир и отсутствие решения "палестинского вопроса" на протяжении 75 лет, а также "продолжение политики двойных стандартов и замалчивание международным сообществом преступных и расистских действий израильских оккупационных сил в отношении палестинского народа, продолжение несправедливости и угнетения, которым подвергается палестинский народ, что стало причиной этой взрывоопасной ситуации, отсутствия мира и безопасности в регионе"."Мир требует справедливости, свободы и независимости нашего палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения легитимных международных резолюций", - сказано в заявлении МИД Палестины.Тем временем израильская армия сообщает о своих успехах в уничтожении боевиков ХАМАС, атаковавших утром 7 октября границу Израиля и обстрелявших территорию государства тысячами ракет. Палестинские боевики заявляют о своих успехах. Врачи с обеих сторон сообщают об умножающихся жертвах – совокупно около трёх тысяч раненых и примерно в десять раз меньшем количестве убитых.МИД России призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Совбез ООН получил запросы на экстренное заседание в связи с ситуацией в Израиле.
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хамас, новости, израиль, палестина, сектор газа, оон, совбез оон, мид рф, война, международные отношения, международное право, международная политика, резолюции, генассамблея оон
ХАМАС, Новости, Израиль, Палестина, сектор Газа, ООН, Совбез ООН, МИД РФ, война, международные отношения, международное право, Международная политика, резолюции, Генассамблея ООН

МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира

19:52 07.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Отказ палестинскому народу в возможности реализовать своё законное право на самоопределение и создать собственное государство – одна из причин нынешнего конфликта с Израилем. Об этом сказано в опубликованном 7 октября заявлении МИД Палестины.
Палестинские дипломаты указали на предупреждения о последствиях "ежедневных провокаций и нападений, включая продолжающийся терроризм со стороны поселенцев и оккупационных сил, а также налёты на мечеть Аль-Акса, христианские и исламские святыни".
"Безопасность, стабильность и мир в нашем регионе могут быть достигнуты путем прекращения израильской оккупации земли Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, как это было в 1967 году, и признания права народа на независимость и суверенитет", - сказано в официальном документе.
Там также обращено внимание на невыполнение Израилем подписанных соглашений и резолюций, что по мнению МИД Палестины подрывало международное право привело к разрушению мирного процесса. Подрывало мир и отсутствие решения "палестинского вопроса" на протяжении 75 лет, а также "продолжение политики двойных стандартов и замалчивание международным сообществом преступных и расистских действий израильских оккупационных сил в отношении палестинского народа, продолжение несправедливости и угнетения, которым подвергается палестинский народ, что стало причиной этой взрывоопасной ситуации, отсутствия мира и безопасности в регионе".
"Мир требует справедливости, свободы и независимости нашего палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения легитимных международных резолюций", - сказано в заявлении МИД Палестины.
Тем временем израильская армия сообщает о своих успехах в уничтожении боевиков ХАМАС, атаковавших утром 7 октября границу Израиля и обстрелявших территорию государства тысячами ракет. Палестинские боевики заявляют о своих успехах. Врачи с обеих сторон сообщают об умножающихся жертвах – совокупно около трёх тысяч раненых и примерно в десять раз меньшем количестве убитых.
МИД России призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Совбез ООН получил запросы на экстренное заседание в связи с ситуацией в Израиле.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
14:58
ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАСПалестинское движение ХАМАС получило ответные удары ВВС Израиля в ходе начавшегося утром 7 октября конфликта. Минобороны Израиля назвало происходящее "войной" и объявило об операции "Железные мечи".
 
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