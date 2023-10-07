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МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира

МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира - 07.10.2023 Украина.ру

МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира

Отказ палестинскому народу в возможности реализовать своё законное право на самоопределение и создать собственное государство – одна из причин нынешнего конфликта с Израилем. Об этом сказано в опубликованном 7 октября заявлении МИД Палестины.

2023-10-07T19:52

2023-10-07T19:52

2023-10-07T19:52

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Палестинские дипломаты указали на предупреждения о последствиях "ежедневных провокаций и нападений, включая продолжающийся терроризм со стороны поселенцев и оккупационных сил, а также налёты на мечеть Аль-Акса, христианские и исламские святыни"."Безопасность, стабильность и мир в нашем регионе могут быть достигнуты путем прекращения израильской оккупации земли Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, как это было в 1967 году, и признания права народа на независимость и суверенитет", - сказано в официальном документе.Там также обращено внимание на невыполнение Израилем подписанных соглашений и резолюций, что по мнению МИД Палестины подрывало международное право привело к разрушению мирного процесса. Подрывало мир и отсутствие решения "палестинского вопроса" на протяжении 75 лет, а также "продолжение политики двойных стандартов и замалчивание международным сообществом преступных и расистских действий израильских оккупационных сил в отношении палестинского народа, продолжение несправедливости и угнетения, которым подвергается палестинский народ, что стало причиной этой взрывоопасной ситуации, отсутствия мира и безопасности в регионе"."Мир требует справедливости, свободы и независимости нашего палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения легитимных международных резолюций", - сказано в заявлении МИД Палестины.Тем временем израильская армия сообщает о своих успехах в уничтожении боевиков ХАМАС, атаковавших утром 7 октября границу Израиля и обстрелявших территорию государства тысячами ракет. Палестинские боевики заявляют о своих успехах. Врачи с обеих сторон сообщают об умножающихся жертвах – совокупно около трёх тысяч раненых и примерно в десять раз меньшем количестве убитых.МИД России призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Совбез ООН получил запросы на экстренное заседание в связи с ситуацией в Израиле.

https://ukraina.ru/20231007/1049986480.html

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хамас, новости, израиль, палестина, сектор газа, оон, совбез оон, мид рф, война, международные отношения, международное право, международная политика, резолюции, генассамблея оон