https://ukraina.ru/20231007/1049992118.html
МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле
МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле - 07.10.2023 Украина.ру
МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле
Официальный Минск выразил "серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами". Об этом сказано в публикации 7 октября на сайте МИД Белоруссии.
2023-10-07T19:15
2023-10-07T19:15
2023-10-07T19:15
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палестина
мид белоруссии
ближний восток
война
роман протасевич
хамас
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"Считаем неприемлемым любое проявление агрессии, а жертвы среди мирного населения – недопустимыми. Призываем стороны противостояния принять срочные меры для деэскалации напряженности в регионе. Убеждены в безальтернативности пути прямых переговоров для долгосрочного урегулирования палестино-израильского кризиса", - сказано в кратком официальном сообщении.Ранее движение ХАМАС опровергало заявления официального Минска о причастности палестинского движения к угрозе лайнеру ирландской авиакомпании Ryanair весной 2021 года. Самолёт выполнял рейс "Афины-Вильнюс" и был посажен в Минске под предлогом террористической угрозы, якобы исходившей от движения ХАМАС. После досмотра лайнера ничего опасного не нашли, а в СИЗО КГБ Белоруссии оказались два пассажира – редакторы оппозиционных интернет-ресурсов София Сапега и Роман Протасевич."ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения", - сказал после этого Александр Лукашенко. Ryanair обвинила власти Белоруссии в "акте воздушного пиратства". Евросоюз использовал этот повод для усиления санкций.
https://ukraina.ru/20231007/1049991730.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестина, мид белоруссии, ближний восток, война, роман протасевич, хамас
Новости, Израиль, Палестина, МИД Белоруссии, Ближний Восток, война, Роман Протасевич, ХАМАС
МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле
Официальный Минск выразил "серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами". Об этом сказано в публикации 7 октября на сайте МИД Белоруссии.