https://ukraina.ru/20231007/1049992118.html

МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле

МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле - 07.10.2023 Украина.ру

МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле

Официальный Минск выразил "серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами". Об этом сказано в публикации 7 октября на сайте МИД Белоруссии.

2023-10-07T19:15

2023-10-07T19:15

2023-10-07T19:15

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"Считаем неприемлемым любое проявление агрессии, а жертвы среди мирного населения – недопустимыми. Призываем стороны противостояния принять срочные меры для деэскалации напряженности в регионе. Убеждены в безальтернативности пути прямых переговоров для долгосрочного урегулирования палестино-израильского кризиса", - сказано в кратком официальном сообщении.Ранее движение ХАМАС опровергало заявления официального Минска о причастности палестинского движения к угрозе лайнеру ирландской авиакомпании Ryanair весной 2021 года. Самолёт выполнял рейс "Афины-Вильнюс" и был посажен в Минске под предлогом террористической угрозы, якобы исходившей от движения ХАМАС. После досмотра лайнера ничего опасного не нашли, а в СИЗО КГБ Белоруссии оказались два пассажира – редакторы оппозиционных интернет-ресурсов София Сапега и Роман Протасевич."ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения", - сказал после этого Александр Лукашенко. Ryanair обвинила власти Белоруссии в "акте воздушного пиратства". Евросоюз использовал этот повод для усиления санкций.

https://ukraina.ru/20231007/1049991730.html

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новости, израиль, палестина, мид белоруссии, ближний восток, война, роман протасевич, хамас