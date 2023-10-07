МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле - 07.10.2023 Украина.ру
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МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле
МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле - 07.10.2023 Украина.ру
МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле
Официальный Минск выразил "серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами". Об этом сказано в публикации 7 октября на сайте МИД Белоруссии.
2023-10-07T19:15
2023-10-07T19:15
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израиль
палестина
мид белоруссии
ближний восток
война
роман протасевич
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"Считаем неприемлемым любое проявление агрессии, а жертвы среди мирного населения – недопустимыми. Призываем стороны противостояния принять срочные меры для деэскалации напряженности в регионе. Убеждены в безальтернативности пути прямых переговоров для долгосрочного урегулирования палестино-израильского кризиса", - сказано в кратком официальном сообщении.Ранее движение ХАМАС опровергало заявления официального Минска о причастности палестинского движения к угрозе лайнеру ирландской авиакомпании Ryanair весной 2021 года. Самолёт выполнял рейс "Афины-Вильнюс" и был посажен в Минске под предлогом террористической угрозы, якобы исходившей от движения ХАМАС. После досмотра лайнера ничего опасного не нашли, а в СИЗО КГБ Белоруссии оказались два пассажира – редакторы оппозиционных интернет-ресурсов София Сапега и Роман Протасевич."ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения", - сказал после этого Александр Лукашенко. Ryanair обвинила власти Белоруссии в "акте воздушного пиратства". Евросоюз использовал этот повод для усиления санкций.
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новости, израиль, палестина, мид белоруссии, ближний восток, война, роман протасевич, хамас
Новости, Израиль, Палестина, МИД Белоруссии, Ближний Восток, война, Роман Протасевич, ХАМАС

МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле

19:15 07.10.2023
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Иван Руднев
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Официальный Минск выразил "серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами". Об этом сказано в публикации 7 октября на сайте МИД Белоруссии.
"Считаем неприемлемым любое проявление агрессии, а жертвы среди мирного населения – недопустимыми. Призываем стороны противостояния принять срочные меры для деэскалации напряженности в регионе. Убеждены в безальтернативности пути прямых переговоров для долгосрочного урегулирования палестино-израильского кризиса", - сказано в кратком официальном сообщении.
Ранее движение ХАМАС опровергало заявления официального Минска о причастности палестинского движения к угрозе лайнеру ирландской авиакомпании Ryanair весной 2021 года. Самолёт выполнял рейс "Афины-Вильнюс" и был посажен в Минске под предлогом террористической угрозы, якобы исходившей от движения ХАМАС. После досмотра лайнера ничего опасного не нашли, а в СИЗО КГБ Белоруссии оказались два пассажира – редакторы оппозиционных интернет-ресурсов София Сапега и Роман Протасевич.
"ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения", - сказал после этого Александр Лукашенко. Ryanair обвинила власти Белоруссии в "акте воздушного пиратства". Евросоюз использовал этот повод для усиления санкций.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
18:56
Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАСЕвросоюз решительно осуждает атаку боевиков ХАМАС на Израиль и призывает к немедленному прекращению насилия. Об этом 7 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
 
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