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Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС

Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС - 07.10.2023 Украина.ру

Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС

Евросоюз решительно осуждает атаку боевиков ХАМАС на Израиль и призывает к немедленному прекращению насилия. Об этом 7 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

2023-10-07T18:56

2023-10-07T18:56

2023-10-07T18:56

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"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в своей самой омерзительной форме", - сказано в аккаунте главы Еврокомиссии под осуждающим ХАМАС сообщением.Председатель Евросовета Шарль Мишель солидарен с коллегой в поддержке Израиля. Он написал в своём аккаунте: "Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшие террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент".Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности присоединился к осуждению палестинских боевиков и сообщил о проведённых переговорах с коллегами из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Лиги арабских государств. Глава дипломатии ЕС обсудил с ними сложившуюся в Израиле ситуацию и от себя лично призвал к прекращению военного конфликта.Также известно о призывах МИД России к палестинской и израильской сторонам немедленно прекратить кровопролитие. Аналогичные заявления сделали дипломаты и лидеры других государств. Иран высказал безусловную поддержку ХАМАС.Израиль подвергся атаке палестинских боевиков из военизированного подразделения движения ХАМАС утром 7 октября. По словам боевиков, они выпустили по Израилю более пяти тысяч ракет, прорвали оборону израильской армии и ведут бои на израильской территории. Премьер-министр Израиля объявил о состоянии войны.

https://ukraina.ru/20231007/1049989343.html

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новости, израиль, палестина, хамас, ес, дипломатия, публичная дипломатия, война, спецоперация, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, шарль мишель