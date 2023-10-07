https://ukraina.ru/20231007/1049991730.html
Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС
Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС - 07.10.2023 Украина.ру
Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС
Евросоюз решительно осуждает атаку боевиков ХАМАС на Израиль и призывает к немедленному прекращению насилия. Об этом 7 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
2023-10-07T18:56
2023-10-07T18:56
2023-10-07T18:56
новости
израиль
палестина
хамас
ес
дипломатия
публичная дипломатия
война
спецоперация
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045591099_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1efffa10987012295b874cd8204f5415.jpg
"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в своей самой омерзительной форме", - сказано в аккаунте главы Еврокомиссии под осуждающим ХАМАС сообщением.Председатель Евросовета Шарль Мишель солидарен с коллегой в поддержке Израиля. Он написал в своём аккаунте: "Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшие террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент".Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности присоединился к осуждению палестинских боевиков и сообщил о проведённых переговорах с коллегами из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Лиги арабских государств. Глава дипломатии ЕС обсудил с ними сложившуюся в Израиле ситуацию и от себя лично призвал к прекращению военного конфликта.Также известно о призывах МИД России к палестинской и израильской сторонам немедленно прекратить кровопролитие. Аналогичные заявления сделали дипломаты и лидеры других государств. Иран высказал безусловную поддержку ХАМАС.Израиль подвергся атаке палестинских боевиков из военизированного подразделения движения ХАМАС утром 7 октября. По словам боевиков, они выпустили по Израилю более пяти тысяч ракет, прорвали оборону израильской армии и ведут бои на израильской территории. Премьер-министр Израиля объявил о состоянии войны.
https://ukraina.ru/20231007/1049989343.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045591099_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_faa9df82d2dd0deb5595ffe05981f7fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестина, хамас, ес, дипломатия, публичная дипломатия, война, спецоперация, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, шарль мишель
Новости, Израиль, Палестина, ХАМАС, ЕС, дипломатия, публичная дипломатия, война, Спецоперация, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель
Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС
Евросоюз решительно осуждает атаку боевиков ХАМАС на Израиль и призывает к немедленному прекращению насилия. Об этом 7 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в своей самой омерзительной форме", - сказано в аккаунте главы Еврокомиссии под осуждающим ХАМАС сообщением.
Председатель Евросовета Шарль Мишель солидарен с коллегой в поддержке Израиля. Он написал в своём аккаунте: "Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшие террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент".
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности присоединился к осуждению палестинских боевиков и сообщил о проведённых переговорах с коллегами из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Лиги арабских государств. Глава дипломатии ЕС обсудил с ними сложившуюся в Израиле ситуацию и от себя лично призвал к прекращению военного конфликта.
Также известно о призывах МИД России к палестинской и израильской сторонам немедленно прекратить кровопролитие. Аналогичные заявления сделали дипломаты и лидеры других государств. Иран высказал безусловную поддержку ХАМАС.
Израиль подвергся атаке палестинских боевиков из военизированного подразделения движения ХАМАС утром 7 октября. По словам боевиков, они выпустили по Израилю более пяти тысяч ракет, прорвали оборону израильской армии и ведут бои на израильской территории. Премьер-министр Израиля объявил о состоянии войны.