Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС - 07.10.2023 Украина.ру
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Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС
Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС - 07.10.2023 Украина.ру
Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС
Евросоюз решительно осуждает атаку боевиков ХАМАС на Израиль и призывает к немедленному прекращению насилия. Об этом 7 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
2023-10-07T18:56
2023-10-07T18:56
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спецоперация
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"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в своей самой омерзительной форме", - сказано в аккаунте главы Еврокомиссии под осуждающим ХАМАС сообщением.Председатель Евросовета Шарль Мишель солидарен с коллегой в поддержке Израиля. Он написал в своём аккаунте: "Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшие террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент".Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности присоединился к осуждению палестинских боевиков и сообщил о проведённых переговорах с коллегами из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Лиги арабских государств. Глава дипломатии ЕС обсудил с ними сложившуюся в Израиле ситуацию и от себя лично призвал к прекращению военного конфликта.Также известно о призывах МИД России к палестинской и израильской сторонам немедленно прекратить кровопролитие. Аналогичные заявления сделали дипломаты и лидеры других государств. Иран высказал безусловную поддержку ХАМАС.Израиль подвергся атаке палестинских боевиков из военизированного подразделения движения ХАМАС утром 7 октября. По словам боевиков, они выпустили по Израилю более пяти тысяч ракет, прорвали оборону израильской армии и ведут бои на израильской территории. Премьер-министр Израиля объявил о состоянии войны.
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новости, израиль, палестина, хамас, ес, дипломатия, публичная дипломатия, война, спецоперация, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, шарль мишель
Новости, Израиль, Палестина, ХАМАС, ЕС, дипломатия, публичная дипломатия, война, Спецоперация, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель

Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС

18:56 07.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз решительно осуждает атаку боевиков ХАМАС на Израиль и призывает к немедленному прекращению насилия. Об этом 7 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в своей самой омерзительной форме", - сказано в аккаунте главы Еврокомиссии под осуждающим ХАМАС сообщением.
Председатель Евросовета Шарль Мишель солидарен с коллегой в поддержке Израиля. Он написал в своём аккаунте: "Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшие террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент".
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности присоединился к осуждению палестинских боевиков и сообщил о проведённых переговорах с коллегами из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Лиги арабских государств. Глава дипломатии ЕС обсудил с ними сложившуюся в Израиле ситуацию и от себя лично призвал к прекращению военного конфликта.
Также известно о призывах МИД России к палестинской и израильской сторонам немедленно прекратить кровопролитие. Аналогичные заявления сделали дипломаты и лидеры других государств. Иран высказал безусловную поддержку ХАМАС.
Израиль подвергся атаке палестинских боевиков из военизированного подразделения движения ХАМАС утром 7 октября. По словам боевиков, они выпустили по Израилю более пяти тысяч ракет, прорвали оборону израильской армии и ведут бои на израильской территории. Премьер-министр Израиля объявил о состоянии войны.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
16:46
Россия призвала Палестину и Израиль к немедленному прекращению огняОфициальная Москва выразила "самую серьёзную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта" и призвала стороны к немедленному прекращению насилия. Об этом сказано в опубликованном 7 октября комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
 
НовостиИзраильПалестинаХАМАСЕСдипломатияпубличная дипломатиявойнаСпецоперацияЖозеп БоррельУрсула фон дер ЛяйенШарль Мишель
 
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