https://ukraina.ru/20231007/1049991247.html

Владимир Брутер о войне Израиля и Палестины: США могли остановить конфликт, но самоустранились

Владимир Брутер о войне Израиля и Палестины: США могли остановить конфликт, но самоустранились - 07.10.2023 Украина.ру

Владимир Брутер о войне Израиля и Палестины: США могли остановить конфликт, но самоустранились

Во что выльется обострение конфликта Палестины и Израиля, долго ли продлится и как отразится на украинском треке, в интервью изданию Украина.ру рассказал... Украина.ру, 07.10.2023

2023-10-07T18:48

2023-10-07T18:48

2023-10-07T19:34

израиль

интервью

зарубежье

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сектор газа

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вооружения

палестина

хамас

конфликт

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Во что выльется обострение конфликта Палестины и Израиля, долго ли продлится и как отразится на украинском треке, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Военные действия в Израиле начались из-за постоянного невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совбеза. Также причиной стало блокирование стран Ближнего Востока со стороны Запада. Об этом заявили в МИД России 7 октября.— Владимир Ильич, Израиль, как заявляли его элиты и по мнению большого числа экспертов, одно из самых защищённых государств мира. "Моссад" входит в топ-5 самых эффективных разведслужб мира. Как же так произошло, что проспали нападение движения ХАМАС?— То, что Израиль — одно из самых защищённых государств — скорее миф, чем правда. Знаете, как говорят о "неуловимом Джо".[Неуловимый Джо — ставшая Интернет-мемом крылатая фраза, которой характеризуются персонажи, считающие себя значимыми и в особенности — считающие, что против них кто-то строит козни, но в действительности никому не нужные.]Вспомните, что писали почти 8 лет западные и наши СМИ — что Россия быстро нанесёт поражение Украине, если захочет. Сегодня мы видим на примере спецоперации На Украине, что на деле не все так просто и зависит не только от нашего желания.То же самое я могу сказать про Израиль: то, что они говорят о себе, это миф.— Почему именно сейчас это произошло? Для вас интенсивное нападение движения ХАМАС было неожиданностью?— Нет причины, почему это произошло сейчас. Видимо, ХАМАС решил, что у него хватит сил для того, чтобы нанести Израилю определенный ущерб. Совсем неожиданным атаку палестинцев я тоже назвать не могу.В действительности, на днях в Израиле говорили, что вероятность нападения со стороны палестинских группировок.То, что арабо-израильский конфликт существует и его пространство не сужается, это не ново. Мы же не удивляемся, что Израиль и Палестина ненавидят друг друга. Вопрос эскалации конфликта — всегда вопрос времени и возможностей.Вариантов для развязок у стран не так много. С одной стороны есть решимость закончить конфликт силой; с другой — видны попытки самыми отчаянными и неэффективными способами привлечь к нему внимание, интенсифицировать его и нанести противнику хотя бы какой-то ущерб — в людском ресурсе и инфраструктуре.Лично для меня неожиданным будет, если арабо-израильский конфликт придёт к какому-то позитивному результату. Особенно, если это произойдёт в ближайшее время.— А что можете сказать об интенсивности удара со стороны ХАМАС по Израилю?— Интенсивность обусловлена в большей степени безнадежностью, идет от отчаяния палестинцев. У них нет другого варианта заявлять о себе. Поэтому делают, что могут.— Как происходящее в Израиле скажется на Украине?— Никак. Возможно, какие-то украинские евреи не захотят ехать в Израиль…— Могут ли события на Украине уйти из фокуса мировой политики на фоне очередного витка палестино-израильского конфликта?— Вряд ли война продлится долго. Нетаньяху назвал срок — неделя. Я думаю, что события могут прекратиться даже быстрее. Некоторые крупные международные игроки, такие как Египет, например, заинтересованы в том, чтобы это быстрее закончилось.— Отдельные СМИ высказывают, тем не менее, мнения, что события в Израиле усилят дефицит 155-мм снарядов для ВСУ, которые потребуется не только Киеву. Кроме того, могут уменьшиться поставки израильских систем ПВО в Европу, в частности в Германию — их покупают на замену ракет, отправленных на Украину…— Я не думаю, что Израиль сильно зависит от поставок оружия. Кроме того, ни один военпром не был рассчитан на такую длительную войну как на Украине.У нас интенсивность расходования снарядов приближается к тому, что было в Великую Отечественную войну, когда вся страна работала на фронт.Сейчас такого нет. Да, российский военно-промышленный комплекс был готов перейти на ускоренный, утяжеленный режим работы, но это все было в теории. Сейчас и Россия, и Украина (вне зависимости от поставок вооружений ВСУ со стороны Запада) испытывают дефицит снарядов. Но это не играет, на мой взгляд, решающего значения.— К палестино-израильский конфликт конфликту пытаются притянуть Россию. Дескать, она на Украине показала всему миру, что можно противостоять коллективному Западу, и палестинцы решили более яростно отстаивать свои права, говорят некоторые международного эксперты.— А что — до этого палестинцы так не делали?! Эти "эксперты", видимо, вчера "выползли из норы" и анализирует только день сегодняшний: делают вид, что антифазы не было и что арабо-израильский конфликт длится с момента создания государства Израиль — 75 лет!Я подобные речи и ранее слышал — врать можно как угодно. По мнению именно таких "экспертов" конфликта на Украине начался 24 февраля 2023 года. А до этого проблем не было. Это выдумки, которые никак не подкреплены.— Прозападные пропагандисты также заявляют, что Россия будет использовать кризис в Израиле для отвлечения внимания Запада от Украины и даже болтают, что это подарок Владимиру Путину на семидесятилетие. Как парировать такие заявления?— А как Россия будет это использовать? Пусть расскажут. Я хочу послушать не тезис, а его содержание.Первое, что заявила Россия по поводу арабо-израильского конфликта, что желательно его прекратить. Москва, в отличие от Запада, вовлечена в него с обеих сторон, имея интересы и в Израиле, и в Палестине.Для России главное — чтобы конфликт стран решился к взаимному удовлетворению и как можно более мирно. Для нас важно, чтобы никто не стрелял — насилие не приведёт к результатам.Российское руководство понимает, что ХАМАС агрессивными действиями не сможет добиться позитивного результата. Если бы такой сценарий был реален, его бы давно и успешно использовали.— Какие последствия для мира имеет эскалация конфликта Израиля и Палестины? Вспыхнет Восток или нет?— Я не думаю, что будут какие-то последствия. Конфликт как был, так и останется.Россия, Садовская Аравия заинтересованы в том, чтобы конфликт закончился как модно быстрее, потому что он ни к чему не ведет. Повторюсь, совершенно бессмысленно убивать людей, когда у этого нет никакой цели.Вспомните, например, при наступление Красной Армии на Берлин погибло много людей, но это наступление имело свою задачу.Что касается демократической администрации США, то здесь есть следующий момент. Люди, похожие на Блинкина, несмотря на свои еврейские корни, не любят националистическое руководство Израиля. Они бы тоже хотели, чтобы конфликт закончился, но у администрации Байдена нет формулы как это сделать.Израиль не уйдет из Иерусалима, а палестинцы не подпишет документы без Иерусалима. По остальным вопросам можно было бы еще как-то договориться. Но тут — нет.Именно поэтому демократы все три года, которые находятся у власти, делают вид что что не вмешиваются в конфликт. Кстати, своим бездействием они способствовали том, что происходит сегодня между Израилем и Палестиной.Есди бы Штаты пытались повлиять на обе стороны, то, возможно, сегодняшних событий бы не произошло. Но, ссылаясь на занятость другими треками, администрация Байдена просто самоустранились от арабо-израильской темы.— Что будет, если в Америке к власти придёт Трамп или его люди?— Они будут пытаться решать этот конфликт, как это было ранее. Например, опять отправят туда условного Кушнера, который будет предлагать палестинцам деньги в обмен на сдачу Иерусалима. [Джаред Кушнер — советник Белого дома при Трампе, который пытался урегулировать израильско-палестинские отношения].Дескать, если хотите сдайте Иерусалим: мы ни за, ни против. С подобной хохмой Кушнер в свое время ездил на Ближний Восток, но успеха не добился.

https://ukraina.ru/20221116/1040873798.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

израиль, интервью, зарубежье, сша, сектор газа, украина, вооружения, палестина, хамас, конфликт, война