Армия Израиля опровергла пленение своих генералов - 07.10.2023 Украина.ру
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Армия Израиля опровергла пленение своих генералов
Армия Израиля опровергла пленение своих генералов - 07.10.2023 Украина.ру
Армия Израиля опровергла пленение своих генералов
Израильские генералы Нимрод Алони и Ави Розенфельд не находятся в плену у палестинцев, атаковавших 7 октября израильскую территорию. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя израильской армии (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари.
2023-10-07T18:37
2023-10-07T18:37
новости
хамас
израиль
палестина
ближний восток
спецоперация
война
биньямин нетаньяху
сектор газа
военнопленные
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В публичных заявлениях представители офицеры ЦАХАЛ заверяют в скорой победе над палестинскими боевиками из военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС ("бригады "Аль-Кассам").В израильских СМИ также сообщается о решении Совбеза страны провести наземную специальную военную операцию в отношении палестинских боевиков. Появилась информация о введении с 17.00 комендантского часа.По информации израильских медиков, ранения в ходе военного конфликта получили около 900 граждан страны и погибли около 70 человек. С палестинской стороны цифры погибших и раненых примерно в два раза больше.Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному удару и атакам бригады "Аль-Кассам" - военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС. Его представители заявили спецоперацию "Потоп Аль-Аксы" с намерением снять израильскую блокаду с Палестины и добиться освобождения палестинских узников израильских тюрем.Израиль объявил о спецоперации "Железные мечи" с целью отражения атаки палестинских боевиков, установления контроля на границе и ликвидации террористической угрозы на территории страны. Минобороны Израиля объявило о введении военного положения, мобилизации резервистов и приведения армии в состояние войны.Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, заявив: "Граждане Израиля! Мы на войне! Это не операция, не конфронтация – это война!".
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новости, хамас, израиль, палестина, ближний восток, спецоперация, война, биньямин нетаньяху, сектор газа, военнопленные
Новости, ХАМАС, Израиль, Палестина, Ближний Восток, Спецоперация, война, Биньямин Нетаньяху, сектор Газа, военнопленные

Армия Израиля опровергла пленение своих генералов

18:37 07.10.2023
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Израильские генералы Нимрод Алони и Ави Розенфельд не находятся в плену у палестинцев, атаковавших 7 октября израильскую территорию. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя израильской армии (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари.
В публичных заявлениях представители офицеры ЦАХАЛ заверяют в скорой победе над палестинскими боевиками из военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС ("бригады "Аль-Кассам").
В израильских СМИ также сообщается о решении Совбеза страны провести наземную специальную военную операцию в отношении палестинских боевиков. Появилась информация о введении с 17.00 комендантского часа.
По информации израильских медиков, ранения в ходе военного конфликта получили около 900 граждан страны и погибли около 70 человек. С палестинской стороны цифры погибших и раненых примерно в два раза больше.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному удару и атакам бригады "Аль-Кассам" - военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС. Его представители заявили спецоперацию "Потоп Аль-Аксы" с намерением снять израильскую блокаду с Палестины и добиться освобождения палестинских узников израильских тюрем.
Израиль объявил о спецоперации "Железные мечи" с целью отражения атаки палестинских боевиков, установления контроля на границе и ликвидации террористической угрозы на территории страны. Минобороны Израиля объявило о введении военного положения, мобилизации резервистов и приведения армии в состояние войны.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, заявив: "Граждане Израиля! Мы на войне! Это не операция, не конфронтация – это война!".
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
17:35
ХАМАС ждёт удара Израиля по ПалестинеИзраиль готовит военный удар по сектору Газа и Западному берегу реки Иордан. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил зампред политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури.
 
НовостиХАМАСИзраильПалестинаБлижний ВостокСпецоперациявойнаБиньямин Нетаньяхусектор Газавоеннопленные
 
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