https://ukraina.ru/20231007/1049991089.html
Армия Израиля опровергла пленение своих генералов
Армия Израиля опровергла пленение своих генералов - 07.10.2023 Украина.ру
Армия Израиля опровергла пленение своих генералов
Израильские генералы Нимрод Алони и Ави Розенфельд не находятся в плену у палестинцев, атаковавших 7 октября израильскую территорию. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя израильской армии (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари.
2023-10-07T18:37
2023-10-07T18:37
2023-10-07T18:37
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хамас
израиль
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ближний восток
спецоперация
война
биньямин нетаньяху
сектор газа
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В публичных заявлениях представители офицеры ЦАХАЛ заверяют в скорой победе над палестинскими боевиками из военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС ("бригады "Аль-Кассам").В израильских СМИ также сообщается о решении Совбеза страны провести наземную специальную военную операцию в отношении палестинских боевиков. Появилась информация о введении с 17.00 комендантского часа.По информации израильских медиков, ранения в ходе военного конфликта получили около 900 граждан страны и погибли около 70 человек. С палестинской стороны цифры погибших и раненых примерно в два раза больше.Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному удару и атакам бригады "Аль-Кассам" - военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС. Его представители заявили спецоперацию "Потоп Аль-Аксы" с намерением снять израильскую блокаду с Палестины и добиться освобождения палестинских узников израильских тюрем.Израиль объявил о спецоперации "Железные мечи" с целью отражения атаки палестинских боевиков, установления контроля на границе и ликвидации террористической угрозы на территории страны. Минобороны Израиля объявило о введении военного положения, мобилизации резервистов и приведения армии в состояние войны.Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, заявив: "Граждане Израиля! Мы на войне! Это не операция, не конфронтация – это война!".
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новости, хамас, израиль, палестина, ближний восток, спецоперация, война, биньямин нетаньяху, сектор газа, военнопленные
Новости, ХАМАС, Израиль, Палестина, Ближний Восток, Спецоперация, война, Биньямин Нетаньяху, сектор Газа, военнопленные
Армия Израиля опровергла пленение своих генералов
Израильские генералы Нимрод Алони и Ави Розенфельд не находятся в плену у палестинцев, атаковавших 7 октября израильскую территорию. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя израильской армии (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари.
В публичных заявлениях представители офицеры ЦАХАЛ заверяют в скорой победе над палестинскими боевиками из военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС ("бригады "Аль-Кассам").
В израильских СМИ также сообщается
о решении Совбеза страны провести наземную специальную военную операцию в отношении палестинских боевиков. Появилась информация о введении с 17.00 комендантского часа.
По информации израильских медиков, ранения в ходе военного конфликта получили около 900 граждан страны и погибли около 70 человек. С палестинской стороны цифры погибших и раненых примерно в два раза больше.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному удару и атакам бригады "Аль-Кассам" - военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС. Его представители заявили спецоперацию "Потоп Аль-Аксы" с намерением снять израильскую блокаду с Палестины и добиться освобождения палестинских узников израильских тюрем.
Израиль объявил о спецоперации "Железные мечи" с целью отражения атаки палестинских боевиков, установления контроля на границе и ликвидации террористической угрозы на территории страны. Минобороны Израиля объявило о введении военного положения, мобилизации резервистов и приведения армии в состояние войны.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, заявив: "Граждане Израиля! Мы на войне! Это не операция, не конфронтация – это война!".