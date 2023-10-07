https://ukraina.ru/20231007/1049991089.html

Армия Израиля опровергла пленение своих генералов

Армия Израиля опровергла пленение своих генералов - 07.10.2023 Украина.ру

Армия Израиля опровергла пленение своих генералов

Израильские генералы Нимрод Алони и Ави Розенфельд не находятся в плену у палестинцев, атаковавших 7 октября израильскую территорию. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя израильской армии (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари.

2023-10-07T18:37

2023-10-07T18:37

2023-10-07T18:37

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В публичных заявлениях представители офицеры ЦАХАЛ заверяют в скорой победе над палестинскими боевиками из военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС ("бригады "Аль-Кассам").В израильских СМИ также сообщается о решении Совбеза страны провести наземную специальную военную операцию в отношении палестинских боевиков. Появилась информация о введении с 17.00 комендантского часа.По информации израильских медиков, ранения в ходе военного конфликта получили около 900 граждан страны и погибли около 70 человек. С палестинской стороны цифры погибших и раненых примерно в два раза больше.Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному удару и атакам бригады "Аль-Кассам" - военизированного подразделения палестинского движения ХАМАС. Его представители заявили спецоперацию "Потоп Аль-Аксы" с намерением снять израильскую блокаду с Палестины и добиться освобождения палестинских узников израильских тюрем.Израиль объявил о спецоперации "Железные мечи" с целью отражения атаки палестинских боевиков, установления контроля на границе и ликвидации террористической угрозы на территории страны. Минобороны Израиля объявило о введении военного положения, мобилизации резервистов и приведения армии в состояние войны.Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, заявив: "Граждане Израиля! Мы на войне! Это не операция, не конфронтация – это война!".

https://ukraina.ru/20231007/1049990505.html

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новости, хамас, израиль, палестина, ближний восток, спецоперация, война, биньямин нетаньяху, сектор газа, военнопленные