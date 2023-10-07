https://ukraina.ru/20231007/1049990686.html

"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел

"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел - 07.10.2023 Украина.ру

"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел

Украина проигрывает не только на полях сражения, но и в битве за контроль над историей и влиянием на то, как мир видит войну. Об этом 7 октября пишет The Washington Post

2023-10-07T18:08

2023-10-07T18:08

2023-10-07T18:09

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Издание считает, что период доминирования в войне с общественностью Владимира Зеленского завершается. Его актерский талант больше не помогает ему, а значит Украина теряет свое преимущество, в то время как президент России Владимир Путин набирает силу, настаивая на том, что силы Москвы побеждают.Чтобы противостоять мнению, что наступление Украины тормозит, высокопоставленные западные чиновники, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попытались подчеркнуть украинский прогресс, причем последний рекламировал "значительные" боевые успехи. Но реальных подтверждений этому нет:"В последние недели украинские военные ввели заметно более жесткие ограничения на доступ к линии фронта. Даже когда украинские официальные лица заявляют об успехе в возвращении некоторых ключевых деревень на юге, журналистам редко удается увидеть и задокументировать эти события вблизи — резкий контраст с прошлым годом, когда журналисты быстро следовали за украинскими войсками в районы, освобожденные от России.На этом фоне некоторые видные американские критики Украины, в первую очередь Илон Маск, резко высмеивают срочные призывы Украины о помощи.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, всу, журналисты