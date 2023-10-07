"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел - 07.10.2023 Украина.ру
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"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел
"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел - 07.10.2023 Украина.ру
"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел
Украина проигрывает не только на полях сражения, но и в битве за контроль над историей и влиянием на то, как мир видит войну. Об этом 7 октября пишет The Washington Post
2023-10-07T18:08
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Издание считает, что период доминирования в войне с общественностью Владимира Зеленского завершается. Его актерский талант больше не помогает ему, а значит Украина теряет свое преимущество, в то время как президент России Владимир Путин набирает силу, настаивая на том, что силы Москвы побеждают.Чтобы противостоять мнению, что наступление Украины тормозит, высокопоставленные западные чиновники, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попытались подчеркнуть украинский прогресс, причем последний рекламировал "значительные" боевые успехи. Но реальных подтверждений этому нет:"В последние недели украинские военные ввели заметно более жесткие ограничения на доступ к линии фронта. Даже когда украинские официальные лица заявляют об успехе в возвращении некоторых ключевых деревень на юге, журналистам редко удается увидеть и задокументировать эти события вблизи — резкий контраст с прошлым годом, когда журналисты быстро следовали за украинскими войсками в районы, освобожденные от России.На этом фоне некоторые видные американские критики Украины, в первую очередь Илон Маск, резко высмеивают срочные призывы Украины о помощи.
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новости, новости украины, всу, журналисты
Новости, Новости Украины, ВСУ, журналисты

"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел

18:08 07.10.2023 (обновлено: 18:09 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в районе международного аэропорта Донецка
Ситуация в районе международного аэропорта Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Украина проигрывает не только на полях сражения, но и в битве за контроль над историей и влиянием на то, как мир видит войну. Об этом 7 октября пишет The Washington Post
Издание считает, что период доминирования в войне с общественностью Владимира Зеленского завершается. Его актерский талант больше не помогает ему, а значит Украина теряет свое преимущество, в то время как президент России Владимир Путин набирает силу, настаивая на том, что силы Москвы побеждают.

"В четверг Путин заявил, что, если западные страны перестанут отправлять оружие в Киев, "Украине останется жить неделю". Контроль над этой ситуацией имеет решающее значение для общественной поддержки борьбы Украины, которая начала колебаться в некоторых западных странах, включая США. Дебаты по поводу высоких расходов на Украину уже учтены в национальных избирательных кампаниях в Польше и Словакии", – пишут журналисты The Washington Post.

Чтобы противостоять мнению, что наступление Украины тормозит, высокопоставленные западные чиновники, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попытались подчеркнуть украинский прогресс, причем последний рекламировал "значительные" боевые успехи. Но реальных подтверждений этому нет:
"В последние недели украинские военные ввели заметно более жесткие ограничения на доступ к линии фронта. Даже когда украинские официальные лица заявляют об успехе в возвращении некоторых ключевых деревень на юге, журналистам редко удается увидеть и задокументировать эти события вблизи — резкий контраст с прошлым годом, когда журналисты быстро следовали за украинскими войсками в районы, освобожденные от России.
На этом фоне некоторые видные американские критики Украины, в первую очередь Илон Маск, резко высмеивают срочные призывы Украины о помощи.
 
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Заголовок открываемого материала
18:08"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел
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