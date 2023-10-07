Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским - 07.10.2023 Украина.ру
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Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским
Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским - 07.10.2023 Украина.ру
Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским
В США было много разговоров о том, что деньги, которые тратятся на Украину, желательно потратить на внутренние нужды, но это мало влияет на решения американских элит.
2023-10-07T09:30
2023-10-07T09:30
новости
владимир зеленский
илон маск
военная помощь
украина
деньги
бюджет
сша
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Президент Украины Владимир Зеленский просто зарвался и решил, что он - независимый лидер, который может выдвигать условия своим западным хозяевам, рассказал политолог.Но пока он со всеми поставленными перед ним задачами справляется. И пока неизвестно, состоятся ли на Украине президентские и парламентские выборы, добавил эксперт.Илон Маск в очередной раз высмеял Зеленского и опубликовал мем про ожидание финансовой помощи от Запада. Таким образом, американский бизнесмен выразил свою точку зрения, но вряд ли она способна на что-то повлиять, указал политолог.Тем более и сам Маск наживался на войне, добившись от Пентагона оплаты комплексов Starlink, которые обеспечивают спутниковую связь для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230930/1049809419.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир зеленский, илон маск, военная помощь, украина, деньги, бюджет, сша
Новости, Владимир Зеленский, Илон Маск, военная помощь, Украина, деньги, бюджет, США

Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским

09:30 07.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Ministério Das ComunicaçõesИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© commons.wikimedia.org / Ministério Das Comunicações
Читать в
В США было много разговоров о том, что деньги, которые тратятся на Украину, желательно потратить на внутренние нужды, но это мало влияет на решения американских элит.
Президент Украины Владимир Зеленский просто зарвался и решил, что он - независимый лидер, который может выдвигать условия своим западным хозяевам, рассказал политолог.
Но пока он со всеми поставленными перед ним задачами справляется. И пока неизвестно, состоятся ли на Украине президентские и парламентские выборы, добавил эксперт.
"Конечно, приятно, когда кто-то издевается над Зеленским. Но и в Европе, и в Америке многие поднимали вопрос о том, что деньги, которые тратятся на войну, желательно потратить на внутренние нужды. Это никак не действовало на решения западных элит", - подчеркнул Безпалько.
Илон Маск в очередной раз высмеял Зеленского и опубликовал мем про ожидание финансовой помощи от Запада. Таким образом, американский бизнесмен выразил свою точку зрения, но вряд ли она способна на что-то повлиять, указал политолог.
Тем более и сам Маск наживался на войне, добившись от Пентагона оплаты комплексов Starlink, которые обеспечивают спутниковую связь для ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
30 сентября, 19:45
Алексей Мухин о том, чем Пашинян похож на Зеленского и о том, чего ждать от "Абрамсов" на поле бояНадо помнить, что попытки России призвать мировое сообщество соблюдать решения Нюрнбергского трибунала об осуждении оправдания или героизации нацизма не приводили ни к чему. Канада, США, Украина, страны Балтии совершенно спокойно героизировали и оправдывали нацизм, утверждает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
 
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