https://ukraina.ru/20231007/1049884987.html

Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским

Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским - 07.10.2023 Украина.ру

Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским

В США было много разговоров о том, что деньги, которые тратятся на Украину, желательно потратить на внутренние нужды, но это мало влияет на решения американских элит.

2023-10-07T09:30

2023-10-07T09:30

2023-10-07T09:30

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владимир зеленский

илон маск

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Президент Украины Владимир Зеленский просто зарвался и решил, что он - независимый лидер, который может выдвигать условия своим западным хозяевам, рассказал политолог.Но пока он со всеми поставленными перед ним задачами справляется. И пока неизвестно, состоятся ли на Украине президентские и парламентские выборы, добавил эксперт.Илон Маск в очередной раз высмеял Зеленского и опубликовал мем про ожидание финансовой помощи от Запада. Таким образом, американский бизнесмен выразил свою точку зрения, но вряд ли она способна на что-то повлиять, указал политолог.Тем более и сам Маск наживался на войне, добившись от Пентагона оплаты комплексов Starlink, которые обеспечивают спутниковую связь для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230930/1049809419.html

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новости, владимир зеленский, илон маск, военная помощь, украина, деньги, бюджет, сша