https://ukraina.ru/20231007/1049990505.html

ХАМАС ждёт удара Израиля по Палестине

ХАМАС ждёт удара Израиля по Палестине - 07.10.2023 Украина.ру

ХАМАС ждёт удара Израиля по Палестине

Израиль готовит военный удар по сектору Газа и Западному берегу реки Иордан. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил зампред политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури.

2023-10-07T17:35

2023-10-07T17:35

2023-10-07T17:44

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ХАМАС готово к худшему развитию ситуации и знает о подготовленном Израилем ударе по арабским территориям в секторе Газа и на Западному берегу реки Иордан, сообщил телеканалу представитель палестинского движения.Салех аль-Арури заверил в готовности продолжать борьбу и выдержать вторжение израильской армии (ЦАХАЛ).Тем временем Москва призвала стороны арабо-израильского конфликта к немедленному прекращению вооружённого конфликта, прекращению огня и насилия. С аналогичными призывами выступили Турция и ряд других стран. США и ряд стран ЕС поддержали Израиль. Иран высказался в поддержку ХАМАС.Премьер-министр Израиля заявил, что начавшиеся утром 7 октября массированные обстрелы с палестинской территории и вторжения боевиков являются войной. МИД Израиля пообещал, что ХАМАС заплатит высокую цену. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал сограждан к спокойствию и выполнению распоряжений ЦАХАЛ.Бригады "Аль-Кассам" - военизированное подразделение движения ХАМАС, заявили спецоперацию "Потоп Аль-Аксы". Среди целей палестинских боевиков - деблокировать палестинские территории и обменять пленных израильтян на узников израильских тюрем (около семи тыс человек). Согласно отчёту палестинских боевиков, они атаковали 50 постов дивизии Газы и Южного командования, сейчас ведут бои на на 25 заставах - в том числе на израильской базе "Раим".По сведениям палестинского движения, по Израилю выпущено более пяти тысяч ракет. ЦАХАЛ приводит цифры в два раза меньше (около 2,2 тыс).В два раза расходятся и заявления сторон о человеческих жертвах. Израильские медики сообщили о почти 800 пострадавших израильтянах и примерно полусотне погибших, палестинские – о примерно 1,6 тыс раненых палестинцев и почти 200 погибших.Минобороны Израиля объявило о проведении спецоперации "Железные мечи", мобилизации резервистов и введении особых мер. ЦАХАЛ уделяет особое внимание границе с Ливаном.

https://ukraina.ru/20231007/1049989343.html

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новости, иерусалим, израиль, палестина, ближний восток, война, спецоперация, армия, хамас