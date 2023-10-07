Россия призвала Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня
Официальная Москва выразила "самую серьёзную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта" и призвала стороны к немедленному прекращению насилия. Об этом сказано в опубликованном 7 октября комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В сообщении сказано, что Москва подтверждает свою принципиальную и последовательную позицию в оценке нынешнего конфликта, "который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами".
Москва указала на такие средства – это "налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем".
В оценке нынешней масштабной эскалации конфликта официальная Москва усмотрела "очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН".
"Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - сказано в официальном комментарии МИД России.
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