Россия призвала Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня - 07.10.2023 Украина.ру
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Россия призвала Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня
Россия призвала Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня - 07.10.2023 Украина.ру
Россия призвала Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня
Официальная Москва выразила "самую серьёзную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта" и призвала стороны к немедленному прекращению насилия. Об этом сказано в опубликованном 7 октября комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
2023-10-07T16:46
2023-10-07T16:46
новости
мария захарова
мид рф
израиль
палестина
ближний восток
война
сша
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В сообщении сказано, что Москва подтверждает свою принципиальную и последовательную позицию в оценке нынешнего конфликта, "который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами".Москва указала на такие средства – это "налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем".В оценке нынешней масштабной эскалации конфликта официальная Москва усмотрела "очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН"."Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - сказано в официальном комментарии МИД России.
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новости, мария захарова, мид рф, израиль, палестина, ближний восток, война, сша, ес, оон, иерусалим, дипломатия
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, Израиль, Палестина, Ближний Восток, война, США, ЕС, ООН, Иерусалим, дипломатия

Россия призвала Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня

16:46 07.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Официальная Москва выразила "самую серьёзную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта" и призвала стороны к немедленному прекращению насилия. Об этом сказано в опубликованном 7 октября комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В сообщении сказано, что Москва подтверждает свою принципиальную и последовательную позицию в оценке нынешнего конфликта, "который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами".
Москва указала на такие средства – это "налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем".
В оценке нынешней масштабной эскалации конфликта официальная Москва усмотрела "очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН".
"Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - сказано в официальном комментарии МИД России.
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