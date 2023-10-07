https://ukraina.ru/20231007/1049989133.html
МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"
МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку" - 07.10.2023 Украина.ру
МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"
Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа сегодня утром в разгар еврейского праздника Симхат Тора. За свои деяния боевики палестинского движения ХАМАС дорого заплатят, констатировали в МИД Израиля.
2023-10-07T16:29
2023-10-07T16:29
2023-10-07T16:32
новости
израиль
ближний восток
палестина
сектор газа
терроризм
война
мид
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101812/53/1018125347_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ea6c4501ba3cc20d57f4c6fd3d538263.jpg
В заявлении, распространённом по аккаунтам посольств Израиля, сказано, что из-за атак палестинских боевиков в страхе за свою жизнь и за жизнь своих близких вынуждены находиться жители Тель-Авива, Сдерота, Иерусалима и других городов на юге и в центре страны."Силы безопасности Израиля работают над защитой и обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан Израиля. Хамас непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку сегодняшним утром", - сказано в официальном сообщении израильского посольства в России.Израильские дипломаты возложили ответственность за происходящее не только на палестинское движение ХАМАС, которое Израиль считает террористической организацией, но и на официальный Тегеран. Официальные представители израильского государства заявили: "Террористические организации являются ветвью режима аятоллы в Иране, которая активно пропагандирует террористическую деятельность в Израиле и против израильских и еврейских объектов по всему миру".Официальный Тегеран в свою очередь солидаризировался с правительством Палестины и движением ХАМАС, военизированное подразделение которого - бригады "Аль-Кассам", начало утором 7 октября атаку на территорию Израиля. По израильским блокпостам и населённым пунктам было выпущено более пяти тысяч ракет. Были атакованы пограничные заставы, блокпосты армии и полиции, автострады и другие гражданские объекты.Президент Палестины Махмуд Аббас о самообороне палестинского народа от израильских войск и поселенцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в специальном видеообращении назвал происходящее войной.По информации израильских медиков, счёт убитых израильтян идёт на десятки, а раненых – на сотни. По последним предварительным данным, пострадало около 800 израильтян и 1500 палестинцев. Данные с палестинской стороны тоже говорят о сотнях пострадавших от боестолкновений и ответных ударов армии Израиля (ЦАХАЛ) по палестинской территории. В частности, ВВС Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС у КПП "Эрец" на границе с сектором Газа.Госдеп США выразил солидарность с правительством Израиля, а Пентагон пообещал поставить союзнику всё необходимое.Посол Палестины в России заявил о негативной роли США и ЕС в переговорном процессе Палестины с Израилем. По его словам, снижение эскалации нынешнего конфликта возможно при условии согласия Израиля с принципом сосуществования двух государств.
https://ukraina.ru/20231007/1049986854.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101812/53/1018125347_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_24bbc4d3d8bb33ed340460df6d689d60.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, ближний восток, палестина, сектор газа, терроризм, война, мид, биньямин нетаньяху
Новости, Израиль, Ближний Восток, Палестина, сектор Газа, терроризм, война, МИД, Биньямин Нетаньяху
МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"
16:29 07.10.2023 (обновлено: 16:32 07.10.2023)
Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа сегодня утром в разгар еврейского праздника Симхат Тора. За свои деяния боевики палестинского движения ХАМАС дорого заплатят, констатировали в МИД Израиля.
В заявлении, распространённом по аккаунтам посольств Израиля, сказано, что из-за атак палестинских боевиков в страхе за свою жизнь и за жизнь своих близких вынуждены находиться жители Тель-Авива, Сдерота, Иерусалима и других городов на юге и в центре страны.
"Силы безопасности Израиля работают над защитой и обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан Израиля. Хамас непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку сегодняшним утром",
- сказано в официальном сообщении
израильского посольства в России.
Израильские дипломаты возложили ответственность за происходящее не только на палестинское движение ХАМАС, которое Израиль считает террористической организацией, но и на официальный Тегеран.
Официальные представители израильского государства заявили: "Террористические организации являются ветвью режима аятоллы в Иране, которая активно пропагандирует террористическую деятельность в Израиле и против израильских и еврейских объектов по всему миру".
Официальный Тегеран в свою очередь солидаризировался с правительством Палестины и движением ХАМАС, военизированное подразделение которого - бригады "Аль-Кассам", начало утором 7 октября атаку на территорию Израиля. По израильским блокпостам и населённым пунктам было выпущено более пяти тысяч ракет. Были атакованы пограничные заставы, блокпосты армии и полиции, автострады и другие гражданские объекты.
Президент Палестины Махмуд Аббас о самообороне палестинского народа от израильских войск и поселенцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в специальном видеообращении назвал происходящее войной.
По информации израильских медиков, счёт убитых израильтян идёт на десятки, а раненых – на сотни. По последним предварительным данным, пострадало около 800 израильтян и 1500 палестинцев.
Данные с палестинской стороны тоже говорят о сотнях пострадавших от боестолкновений и ответных ударов армии Израиля (ЦАХАЛ) по палестинской территории. В частности, ВВС Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС у КПП "Эрец" на границе с сектором Газа.
Госдеп США выразил солидарность с правительством Израиля, а Пентагон пообещал поставить союзнику всё необходимое.
Посол Палестины в России заявил о негативной роли США и ЕС в переговорном процессе Палестины с Израилем. По его словам, снижение эскалации нынешнего конфликта возможно при условии согласия Израиля с принципом сосуществования двух государств.