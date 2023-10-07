https://ukraina.ru/20231007/1049989133.html

МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"

МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку" - 07.10.2023 Украина.ру

МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"

Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа сегодня утром в разгар еврейского праздника Симхат Тора. За свои деяния боевики палестинского движения ХАМАС дорого заплатят, констатировали в МИД Израиля.

2023-10-07T16:29

2023-10-07T16:29

2023-10-07T16:32

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В заявлении, распространённом по аккаунтам посольств Израиля, сказано, что из-за атак палестинских боевиков в страхе за свою жизнь и за жизнь своих близких вынуждены находиться жители Тель-Авива, Сдерота, Иерусалима и других городов на юге и в центре страны."Силы безопасности Израиля работают над защитой и обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан Израиля. Хамас непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку сегодняшним утром", - сказано в официальном сообщении израильского посольства в России.Израильские дипломаты возложили ответственность за происходящее не только на палестинское движение ХАМАС, которое Израиль считает террористической организацией, но и на официальный Тегеран. Официальные представители израильского государства заявили: "Террористические организации являются ветвью режима аятоллы в Иране, которая активно пропагандирует террористическую деятельность в Израиле и против израильских и еврейских объектов по всему миру".Официальный Тегеран в свою очередь солидаризировался с правительством Палестины и движением ХАМАС, военизированное подразделение которого - бригады "Аль-Кассам", начало утором 7 октября атаку на территорию Израиля. По израильским блокпостам и населённым пунктам было выпущено более пяти тысяч ракет. Были атакованы пограничные заставы, блокпосты армии и полиции, автострады и другие гражданские объекты.Президент Палестины Махмуд Аббас о самообороне палестинского народа от израильских войск и поселенцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в специальном видеообращении назвал происходящее войной.По информации израильских медиков, счёт убитых израильтян идёт на десятки, а раненых – на сотни. По последним предварительным данным, пострадало около 800 израильтян и 1500 палестинцев. Данные с палестинской стороны тоже говорят о сотнях пострадавших от боестолкновений и ответных ударов армии Израиля (ЦАХАЛ) по палестинской территории. В частности, ВВС Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС у КПП "Эрец" на границе с сектором Газа.Госдеп США выразил солидарность с правительством Израиля, а Пентагон пообещал поставить союзнику всё необходимое.Посол Палестины в России заявил о негативной роли США и ЕС в переговорном процессе Палестины с Израилем. По его словам, снижение эскалации нынешнего конфликта возможно при условии согласия Израиля с принципом сосуществования двух государств.

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новости, израиль, ближний восток, палестина, сектор газа, терроризм, война, мид, биньямин нетаньяху