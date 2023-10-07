МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку" - 07.10.2023 Украина.ру
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МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"
МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку" - 07.10.2023 Украина.ру
МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"
Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа сегодня утром в разгар еврейского праздника Симхат Тора. За свои деяния боевики палестинского движения ХАМАС дорого заплатят, констатировали в МИД Израиля.
2023-10-07T16:29
2023-10-07T16:32
новости
израиль
ближний восток
палестина
сектор газа
терроризм
война
мид
биньямин нетаньяху
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В заявлении, распространённом по аккаунтам посольств Израиля, сказано, что из-за атак палестинских боевиков в страхе за свою жизнь и за жизнь своих близких вынуждены находиться жители Тель-Авива, Сдерота, Иерусалима и других городов на юге и в центре страны."Силы безопасности Израиля работают над защитой и обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан Израиля. Хамас непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку сегодняшним утром", - сказано в официальном сообщении израильского посольства в России.Израильские дипломаты возложили ответственность за происходящее не только на палестинское движение ХАМАС, которое Израиль считает террористической организацией, но и на официальный Тегеран. Официальные представители израильского государства заявили: "Террористические организации являются ветвью режима аятоллы в Иране, которая активно пропагандирует террористическую деятельность в Израиле и против израильских и еврейских объектов по всему миру".Официальный Тегеран в свою очередь солидаризировался с правительством Палестины и движением ХАМАС, военизированное подразделение которого - бригады "Аль-Кассам", начало утором 7 октября атаку на территорию Израиля. По израильским блокпостам и населённым пунктам было выпущено более пяти тысяч ракет. Были атакованы пограничные заставы, блокпосты армии и полиции, автострады и другие гражданские объекты.Президент Палестины Махмуд Аббас о самообороне палестинского народа от израильских войск и поселенцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в специальном видеообращении назвал происходящее войной.По информации израильских медиков, счёт убитых израильтян идёт на десятки, а раненых – на сотни. По последним предварительным данным, пострадало около 800 израильтян и 1500 палестинцев. Данные с палестинской стороны тоже говорят о сотнях пострадавших от боестолкновений и ответных ударов армии Израиля (ЦАХАЛ) по палестинской территории. В частности, ВВС Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС у КПП "Эрец" на границе с сектором Газа.Госдеп США выразил солидарность с правительством Израиля, а Пентагон пообещал поставить союзнику всё необходимое.Посол Палестины в России заявил о негативной роли США и ЕС в переговорном процессе Палестины с Израилем. По его словам, снижение эскалации нынешнего конфликта возможно при условии согласия Израиля с принципом сосуществования двух государств.
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новости, израиль, ближний восток, палестина, сектор газа, терроризм, война, мид, биньямин нетаньяху
Новости, Израиль, Ближний Восток, Палестина, сектор Газа, терроризм, война, МИД, Биньямин Нетаньяху

МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"

16:29 07.10.2023 (обновлено: 16:32 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Израиль
Зарубежные страны. Израиль - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа сегодня утром в разгар еврейского праздника Симхат Тора. За свои деяния боевики палестинского движения ХАМАС дорого заплатят, констатировали в МИД Израиля.
В заявлении, распространённом по аккаунтам посольств Израиля, сказано, что из-за атак палестинских боевиков в страхе за свою жизнь и за жизнь своих близких вынуждены находиться жители Тель-Авива, Сдерота, Иерусалима и других городов на юге и в центре страны.
"Силы безопасности Израиля работают над защитой и обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан Израиля. Хамас непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку сегодняшним утром", - сказано в официальном сообщении израильского посольства в России.
Израильские дипломаты возложили ответственность за происходящее не только на палестинское движение ХАМАС, которое Израиль считает террористической организацией, но и на официальный Тегеран.
Официальные представители израильского государства заявили: "Террористические организации являются ветвью режима аятоллы в Иране, которая активно пропагандирует террористическую деятельность в Израиле и против израильских и еврейских объектов по всему миру".
Официальный Тегеран в свою очередь солидаризировался с правительством Палестины и движением ХАМАС, военизированное подразделение которого - бригады "Аль-Кассам", начало утором 7 октября атаку на территорию Израиля. По израильским блокпостам и населённым пунктам было выпущено более пяти тысяч ракет. Были атакованы пограничные заставы, блокпосты армии и полиции, автострады и другие гражданские объекты.
Президент Палестины Махмуд Аббас о самообороне палестинского народа от израильских войск и поселенцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в специальном видеообращении назвал происходящее войной.
По информации израильских медиков, счёт убитых израильтян идёт на десятки, а раненых – на сотни. По последним предварительным данным, пострадало около 800 израильтян и 1500 палестинцев.
Данные с палестинской стороны тоже говорят о сотнях пострадавших от боестолкновений и ответных ударов армии Израиля (ЦАХАЛ) по палестинской территории. В частности, ВВС Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС у КПП "Эрец" на границе с сектором Газа.
Госдеп США выразил солидарность с правительством Израиля, а Пентагон пообещал поставить союзнику всё необходимое.
Посол Палестины в России заявил о негативной роли США и ЕС в переговорном процессе Палестины с Израилем. По его словам, снижение эскалации нынешнего конфликта возможно при условии согласия Израиля с принципом сосуществования двух государств.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
15:29
"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян ИзраильБолее пяти тысяч ракет выпустили боевики палестинского движения ХАМАС по территории Израиля с утра 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по Палестине.
 
НовостиИзраильБлижний ВостокПалестинасектор ГазатерроризмвойнаМИДБиньямин Нетаньяху
 
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