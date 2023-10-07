https://ukraina.ru/20231007/1049968075.html

"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток

"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток - 07.10.2023 Украина.ру

"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток

Противник будет сыпаться, если в тылу будет все плохо и многочисленные потери окажутся напрасными. Бесчисленные ракеты полетят на украинские склады, остатки оборонных предприятий и энергообъекты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-10-07T09:35

2023-10-07T09:35

2023-10-07T09:35

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Раньше ВС РФ использовали ракеты от комплекса С-300, потому что нельзя было тратить дорогие снаряды. Но теперь Россия смогла модернизировать комплекс С-400, и он получил новую ударную ракету класса "земля — земля", рассказал эксперт.У этой ракеты есть один недостаток. Когда она летит к цели, ее подсвечивает базовая РЛС. Поскольку эта ракета изначально была класса "земля — воздух", она подсвечивается на определенной высоте, отметил главный редактор.Как только ракета уходит за горизонт, дальше РЛС ее уже подсвечивать не может. Дальше ракета летит самостоятельно и от этого снижается точность попадания. Но с помощью специальных китайских блоков можно решить данную проблему, указал Мощанский.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230824/1048894239.html

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2023

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новости, ракеты, с-400, с-300, удары, снаряды, рлс, пво, пзрк, модернизация, вооружение, россия