"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток - 07.10.2023 Украина.ру
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"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток
"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток - 07.10.2023 Украина.ру
"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток
Противник будет сыпаться, если в тылу будет все плохо и многочисленные потери окажутся напрасными. Бесчисленные ракеты полетят на украинские склады, остатки оборонных предприятий и энергообъекты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-10-07T09:35
2023-10-07T09:35
новости
ракеты
с-400
с-300
удары
снаряды
рлс
пво
пзрк
модернизация
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Раньше ВС РФ использовали ракеты от комплекса С-300, потому что нельзя было тратить дорогие снаряды. Но теперь Россия смогла модернизировать комплекс С-400, и он получил новую ударную ракету класса "земля — земля", рассказал эксперт.У этой ракеты есть один недостаток. Когда она летит к цели, ее подсвечивает базовая РЛС. Поскольку эта ракета изначально была класса "земля — воздух", она подсвечивается на определенной высоте, отметил главный редактор.Как только ракета уходит за горизонт, дальше РЛС ее уже подсвечивать не может. Дальше ракета летит самостоятельно и от этого снижается точность попадания. Но с помощью специальных китайских блоков можно решить данную проблему, указал Мощанский.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, ракеты, с-400, с-300, удары, снаряды, рлс, пво, пзрк, модернизация, вооружение, россия
Новости, ракеты, С-400, С-300, удары, снаряды, рлс, ПВО, ПЗРК, модернизация, вооружение, Россия

"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток

09:35 07.10.2023
 
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкНовые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Противник будет сыпаться, если в тылу будет все плохо и многочисленные потери окажутся напрасными. Бесчисленные ракеты полетят на украинские склады, остатки оборонных предприятий и энергообъекты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Раньше ВС РФ использовали ракеты от комплекса С-300, потому что нельзя было тратить дорогие снаряды. Но теперь Россия смогла модернизировать комплекс С-400, и он получил новую ударную ракету класса "земля — земля", рассказал эксперт.
"Раньше мы использовали ракеты от С-300 от безнадеги, потому что не хотелось дорогие снаряды тратить, то теперь мы их модернизировали. Они теперь бьют на 280 километров. У нее есть радиокомандная система наведения", - подчеркнул Мощанский.
У этой ракеты есть один недостаток. Когда она летит к цели, ее подсвечивает базовая РЛС. Поскольку эта ракета изначально была класса "земля — воздух", она подсвечивается на определенной высоте, отметил главный редактор.
Как только ракета уходит за горизонт, дальше РЛС ее уже подсвечивать не может. Дальше ракета летит самостоятельно и от этого снижается точность попадания. Но с помощью специальных китайских блоков можно решить данную проблему, указал Мощанский.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Мощанский интервью
24 августа, 05:05
Илья Мощанский: Россия показала ВСУ палец возле Купянска, чтобы к октябрю одержать вторую победу по очкамВесь расчет украинского государства строился на том, что у них меньше потенциал, но за счет необыкновенного морального духа они разгромят Россию. И как только они поймут, что желания победить у нас одинаково, а тигр не сможет победить слона, они начнут сыпаться, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
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