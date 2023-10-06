https://ukraina.ru/20231006/1049978928.html

Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ

Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ - 06.10.2023 Украина.ру

Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ

Золотовалютные резервы Украины за месяц уменьшились на 1,7% и составили 39,7 миллиардов долларов. Несмотря на огромную финансовую помощь от стран партнеров Киева , международные активы Нацбанка Незалежной в иностранной валюте и золоте продолжают "худеть". Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил "Униан"

2023-10-06T21:40

2023-10-06T21:40

2023-10-06T21:40

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По данным пресс-службы Национального банка, причиной сокращения резервов стали интервенции регулятора (воздействия на внешнюю стоимость национальной валюты - валютный курс) по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением. Серьёзно повиляли, в том числе, долговые выплаты страны в иностранной валюте, которые были компенсированы поступлениями от международных партнеров. В одном только сентябре Украина получила 1,59 миллиардов долларов в качестве макрофинансовой помощи от Евросоюза, 1,25 миллиардов долларов – грант от Соединенных Штатов, более 386 миллиардов долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и более 100 миллионов – от Всемирного банка. Отмечается, что правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 465,3 миллиона долларов. Кроме того, Украина отдала Международному валютному фонду более 882 миллионов долларов. Наибольшая сумма – 2,7 миллиардов долларов – была потрачена на продажу валюты Национальным банком для удержания курса.Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов Европейскому союзу в его стремлениях принять Украину в ЕС с её полуразрушенной экономикой. Напомним, международные золотовалютные резервы Украины превысили историческую отметку в 30 миллиардов долларов в апреле этого года. Тогда же в министерстве финансов страны отмечали, что бюджет государства ежемесячно нуждается в помощи иностранных партнеров в размере трёх миллиардов долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, золотовалютный резерв, экономика