https://ukraina.ru/20231006/1049978928.html
Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ
Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ - 06.10.2023 Украина.ру
Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ
Золотовалютные резервы Украины за месяц уменьшились на 1,7% и составили 39,7 миллиардов долларов. Несмотря на огромную финансовую помощь от стран партнеров Киева , международные активы Нацбанка Незалежной в иностранной валюте и золоте продолжают "худеть". Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил "Униан"
2023-10-06T21:40
2023-10-06T21:40
2023-10-06T21:40
новости
украина
золотовалютный резерв
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101063/08/1010630855_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_f08952751e83f16b30ccc9ac393a8342.jpg.webp
По данным пресс-службы Национального банка, причиной сокращения резервов стали интервенции регулятора (воздействия на внешнюю стоимость национальной валюты - валютный курс) по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением. Серьёзно повиляли, в том числе, долговые выплаты страны в иностранной валюте, которые были компенсированы поступлениями от международных партнеров. В одном только сентябре Украина получила 1,59 миллиардов долларов в качестве макрофинансовой помощи от Евросоюза, 1,25 миллиардов долларов – грант от Соединенных Штатов, более 386 миллиардов долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и более 100 миллионов – от Всемирного банка. Отмечается, что правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 465,3 миллиона долларов. Кроме того, Украина отдала Международному валютному фонду более 882 миллионов долларов. Наибольшая сумма – 2,7 миллиардов долларов – была потрачена на продажу валюты Национальным банком для удержания курса.Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов Европейскому союзу в его стремлениях принять Украину в ЕС с её полуразрушенной экономикой. Напомним, международные золотовалютные резервы Украины превысили историческую отметку в 30 миллиардов долларов в апреле этого года. Тогда же в министерстве финансов страны отмечали, что бюджет государства ежемесячно нуждается в помощи иностранных партнеров в размере трёх миллиардов долларов.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101063/08/1010630855_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8a043f7833ceecbbd6f8ced413fd5890.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, золотовалютный резерв, экономика
Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ
Золотовалютные резервы Украины за месяц уменьшились на 1,7% и составили 39,7 миллиардов долларов. Несмотря на огромную финансовую помощь от стран партнеров Киева , международные активы Нацбанка Незалежной в иностранной валюте и золоте продолжают "худеть". Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил "Униан"
По данным пресс-службы Национального банка, причиной сокращения резервов стали интервенции регулятора (воздействия на внешнюю стоимость национальной валюты - валютный курс) по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением.
Серьёзно повиляли, в том числе, долговые выплаты страны в иностранной валюте, которые были компенсированы поступлениями от международных партнеров. В одном только сентябре Украина получила 1,59 миллиардов долларов в качестве макрофинансовой помощи от Евросоюза, 1,25 миллиардов долларов – грант от Соединенных Штатов, более 386 миллиардов долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и более 100 миллионов – от Всемирного банка.
Отмечается, что правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 465,3 миллиона долларов. Кроме того, Украина отдала Международному валютному фонду более 882 миллионов долларов. Наибольшая сумма – 2,7 миллиардов долларов – была потрачена на продажу валюты Национальным банком для удержания курса.
Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов Европейскому союзу в его стремлениях принять Украину в ЕС с её полуразрушенной экономикой.
Напомним, международные золотовалютные резервы Украины превысили
историческую отметку в 30 миллиардов долларов в апреле этого года. Тогда же в министерстве финансов страны отмечали, что бюджет государства ежемесячно нуждается в помощи иностранных партнеров в размере трёх миллиардов долларов.