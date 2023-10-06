Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ - 06.10.2023 Украина.ру
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Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ
Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ - 06.10.2023 Украина.ру
Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ
Золотовалютные резервы Украины за месяц уменьшились на 1,7% и составили 39,7 миллиардов долларов. Несмотря на огромную финансовую помощь от стран партнеров Киева , международные активы Нацбанка Незалежной в иностранной валюте и золоте продолжают "худеть". Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил "Униан"
2023-10-06T21:40
2023-10-06T21:40
новости
украина
золотовалютный резерв
экономика
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По данным пресс-службы Национального банка, причиной сокращения резервов стали интервенции регулятора (воздействия на внешнюю стоимость национальной валюты - валютный курс) по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением. Серьёзно повиляли, в том числе, долговые выплаты страны в иностранной валюте, которые были компенсированы поступлениями от международных партнеров. В одном только сентябре Украина получила 1,59 миллиардов долларов в качестве макрофинансовой помощи от Евросоюза, 1,25 миллиардов долларов – грант от Соединенных Штатов, более 386 миллиардов долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и более 100 миллионов – от Всемирного банка. Отмечается, что правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 465,3 миллиона долларов. Кроме того, Украина отдала Международному валютному фонду более 882 миллионов долларов. Наибольшая сумма – 2,7 миллиардов долларов – была потрачена на продажу валюты Национальным банком для удержания курса.Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов Европейскому союзу в его стремлениях принять Украину в ЕС с её полуразрушенной экономикой. Напомним, международные золотовалютные резервы Украины превысили историческую отметку в 30 миллиардов долларов в апреле этого года. Тогда же в министерстве финансов страны отмечали, что бюджет государства ежемесячно нуждается в помощи иностранных партнеров в размере трёх миллиардов долларов.
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новости, украина, золотовалютный резерв, экономика
Новости, Украина, золотовалютный резерв, экономика

Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ

21:40 06.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВооруженные люди заняли здание управления Нацбанка Украины
Вооруженные люди заняли здание управления Нацбанка Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Золотовалютные резервы Украины за месяц уменьшились на 1,7% и составили 39,7 миллиардов долларов. Несмотря на огромную финансовую помощь от стран партнеров Киева , международные активы Нацбанка Незалежной в иностранной валюте и золоте продолжают "худеть". Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил "Униан"
По данным пресс-службы Национального банка, причиной сокращения резервов стали интервенции регулятора (воздействия на внешнюю стоимость национальной валюты - валютный курс) по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением.
Серьёзно повиляли, в том числе, долговые выплаты страны в иностранной валюте, которые были компенсированы поступлениями от международных партнеров. В одном только сентябре Украина получила 1,59 миллиардов долларов в качестве макрофинансовой помощи от Евросоюза, 1,25 миллиардов долларов – грант от Соединенных Штатов, более 386 миллиардов долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и более 100 миллионов – от Всемирного банка.
Отмечается, что правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 465,3 миллиона долларов. Кроме того, Украина отдала Международному валютному фонду более 882 миллионов долларов. Наибольшая сумма – 2,7 миллиардов долларов – была потрачена на продажу валюты Национальным банком для удержания курса.
Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов Европейскому союзу в его стремлениях принять Украину в ЕС с её полуразрушенной экономикой.
Напомним, международные золотовалютные резервы Украины превысили историческую отметку в 30 миллиардов долларов в апреле этого года. Тогда же в министерстве финансов страны отмечали, что бюджет государства ежемесячно нуждается в помощи иностранных партнеров в размере трёх миллиардов долларов.
 
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21:40Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ
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