Скотт Риттер: Пока США накрывает хаос, Россия сделала ВСУ очень больно
У Киева закончатся деньги, что приведет вооруженные силы Украины (ВСУ) к краху в политическом и военном плане. А у Британского флота нет никаких шансов выжить и победить Россию в Черном море — попытка это сделать равносильна самоубийству
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер – младший.
В Белом доме 3 октября заявили, что сейчас США не располагают средствами, позволяющими оказывать Киеву долгосрочную поддержку, но по-прежнему способны финансировать удовлетворение текущих потребностей ВСУ на поле боя.
— Скотт, Палата представителей США впервые в истории отправила в отставку спикера — республиканца Кевина Маккарти. Спикер Палаты представителей Конгресса — третье по значимости лицо Америки. Что значит его отставка для самой Америки?
— Это отражение политического хаоса, в котором находятся Соединенные Штаты и которое они переживают в течение последнего десятилетия.
Мы [американцы] являемся нацией, которая фундаментально разделена по партийно-политическим линиям, и это приводит к параличу правительства. Кевин Маккарти является неотъемлемой частью этого процесса — когда нетерпимы к людям, придерживающимся иных политических взглядов.
Америка когда-то была нацией, которую объединяла концепция совместной работы на благо страны. Сегодня и демократы, и республиканцы, похоже, сосредоточены исключительно на том, чтобы трудиться только на благо своих партий. Интересы самой страны при этом никого не волнуют. И это плохо для Соединенных Штатов.
— Отставка Маккарти вызвала сильное волнение у Киева, который ждет утверждения финансирования. Украинских денег в американском бюджете осталось на 2 месяца. Как повлияет на Украину снятие спикера и остановка работы нижней палаты Конгресса США?
— Как сказал Зеленский две недели назад во время своего визита в Америку: если Штаты прекратят посылать помощь Украине, она проиграет войну. Я имею в виду, что Киев и так ее проигрывает, а последняя ситуация лишь ускорит его поражение.
Соединенные Штаты вынуждены прекратить закупки и отправку необходимых материалов для Украины. У последней закончатся деньги, и, если не будет найден способ возобновить помощь Киеву (что вряд ли произойдет), это приведет страну к краху в политическом и военном плане.
Таким образом, пока Палата представителей США парализована, поскольку в ней нет спикера, украинское правительство переживает чрезвычайно опасные времена.
— Кстати, как так вышло, что в США утвердили временный бюджет, не включающий помощь Киеву?
— Одна из главных проблем в понимании республиканцев заключается в том, что администрация Байдена тратит деньги на вещи, которые они не считают приоритетными для Америки. Страна, по мнению "правых", должна пересылать меньше денег на Украину и больше средств оставлять на решение внутренних проблем. Поэтому республиканцы задерживали принятие бюджета.
Если бы они не утвердили бюджет, то правительство было бы закрыто. Поэтому был достигнут компромисс, в результате которого было принято временное 45-дневное непрерывное постановление, позволяющее правительству тратить деньги. Но в резолюцию не включили деньги на Украину.
— Каких претендентов на пост спикера Палаты представителей США вы можете назвать? Какие у них шансы?
— На данный момент республиканцы выдвинули двух человек. Это Стив Скализ и Джим Джордан. Оба — консервативные республиканцы, которых демократы считают радикальными.
Напомню: чтобы стать спикером Палаты представителей, необходимо набрать 218 голосов. Это значит, что республиканцам потребуются голоса демократов, чтобы проголосовать за выдвинутого кандидата.
Демократы сейчас винят в происходящем хаосе республиканцев. Кроме того, у них есть свои рычаги влияния на процесс избрания спикера, но здесь они должны быть осторожны. Например, республиканцы выдвигают кандидатуру Джима Джордана, а демократы говорят "нет".
Тогда республиканцы отвечают: "Смотрите, мы готовы выбрать спикера, а демократы задерживают процесс".
Таким образом, во властных структурах США сложилась сложная политическая ситуация, в которой одна партия может обвинить другую в задержке выбора спикера, но все сведется к тому, что Палата не справляется со своей работой.
2 октября, 16:11Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса БульбыРоссийский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в интервью изданию Украина.ру объяснил, как Россия хитро разделается с Британским флотом в Черном море
— Британия рассматривает возможность введения своего флота в Чёрное море. Об этом на днях заявил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью газете The Telegraph. Это пустые разговоры или серьёзные намерения?
— Это пустая болтовня. У Великобритании нет флота, который мог бы выжить в Черном море. Если они отправят туда свои корабли с прямой целью противостоять русским, то у них возникнут юридические проблемы с Турцией.
При этом, если я не ошибаюсь, почти сразу после того, как министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи дал интервью об этом, премьер-министр страны вышел и сказал: нет, нет, нет, мы ничего подобного не собираемся делать.
Так что, я думаю, Шэппс — дилетант; министр обороны не должен говорить в такой манере. Это крайне безответственно, не имеет ничего общего с реальностью и, наверное, невозможно.
— Если все-таки Британия введёт свой флот в Черное море — это будет началом прямого конфликта НАТО и России?
— В прошлом НАТО вводила корабли в Черное море для проведения военных учений и так называемых учений по свободной навигации. Так что сам по себе факт присутствия военных кораблей НАТО в Черном море не является гарантией прямого военного конфликта.
А вот если бы Британский флот попытался сопроводить украинские корабли из Одессы в другие порты, это могло бы привести к конфронтации между Москвой и Лондоном. Это стало бы спусковым крючком для более масштабного конфликта.
И, как я сказал, для Британского флота это было бы самоубийством, поскольку у них нет никаких шансов на победу в военно-морском конфликте с Россией в Черном море.
Пока, к счастью, Соединенные Штаты, Великобритания и НАТО не хотят предпринимать действий, которые могли бы привести к прямому конфликту с Россией.
— Западные СМИ пишут, что основные силы Черноморского флота сменили дислокацию и ушли из Севастополя в Новороссийск. Это связано с удачными атаками украинских дронов?
— Думаю, что да. Это прямой результат того, что сделала Украина в плане нападения на Российский флот в Севастополе. Ведь украинцы продемонстрировали готовность и способность бросить вызов российским системам ПВО и обороне морского базирования с помощью воздушных и подводных беспилотников.
Русские смогли перехватить и уничтожить большинство этих беспилотников, но некоторые все же прорвались. Поэтому не имеет смысла оставлять российские военные корабли в уязвимом положении, когда существует вероятность, что они будут сбиты, повреждены или уничтожены.
Переместив суда на свою площадку в Черном море, которая находится вдали от Украины, Россия лишает украинцев возможности одержать пропагандистскую победу. И реальную военную победу.
Российские корабли по-прежнему смогут заходить в Черное море и применять свое оружие против Украины, но они значительно усложнят последней возможность применять свое оружие против России.
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— Вы написали в своем телеграм-канале, что новые поставки техники НАТО на Украину не повлияют на ситуацию на фронте; Белый дом сильно недооценивает потенциал российской армии, которая разнесет танки и ракеты Запада в пух и прах. Почему вы так считаете? Каких русских танков и ракет боятся в Америке?
— Америка боится не каких-то конкретных танков и ракет России. Дело в том, что российские вооруженные силы — крупные профессионалы, хорошо обученные и опирающиеся на родное государство и оборонную промышленность. Это позволяет обеспечить политическую и логистическую устойчивость в любом конфликте.
В настоящее время у США нет вооруженных сил, способных противостоять России в крупномасштабном наземном конфликте. Это касается и наших [американских] ВВС. Хотя в США есть ряд умных самолетов, мы никогда не были готовы к борьбе с современными средствами ПВО, с которыми можем столкнуться при противостоянии с Россией.
Кроме того, Россия сегодня как государство мобилизована для проведения специальной военной операции. Соединенные Штаты, наоборот, не мобилизованы для противостояния России на Украине.
Поэтому я думаю, что у ВС РФ есть все военные преимущества. Если Соединенные Штаты введут танки Abrams на Украину или Германия разместит там ракеты Taurus — это не склонит чашу весов в пользу украинской армии.
— Могут ли эти системы вооружений нанести ущерб России?
— Да, но не настолько, чтобы изменить исход войны. Исход войны зависит от того, какая из сторон обладает превосходством в совокупности боевых сил. Россия, как показывает практика, является именно такой стороной.
— В чью пользу будет развиваться ситуация на фронте: России или Украины?
— Сейчас ситуация складывается в пользу России. Идёт позиционная война, война на истощение — русская армия уничтожает украинцев в достаточно благоприятном соотношении.
В частности, Владимир Путин, президент России, некоторое время назад говорил о соотношении потерь России и Украины в 12:50. Даже если эти цифры не удастся сохранить, все равно перевес будет в пользу России: 7–8 уничтоженных украинских солдат к одному русскому.
Это неприемлемо для украинцев. Это трагедия для них. Россия теряет людей на поле боя, что крайне болезненно и для нее, но боль Украины – сильнее.
Россия способна поддерживать уровень боевых действий и даже ускорять их в удобное для себя время и в удобном месте. Украина же израсходовала свои стратегические резервы; у нее закончилась рабочая сила, боеприпасы, техника.
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