https://ukraina.ru/20231006/1049944816.html

Юрий Кнутов рассказал, как попавшие в "котёл" ВСУ роют окопы и готовят круговую оборону Купянска

Юрий Кнутов рассказал, как попавшие в "котёл" ВСУ роют окопы и готовят круговую оборону Купянска - 06.10.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов рассказал, как попавшие в "котёл" ВСУ роют окопы и готовят круговую оборону Купянска

Ранее задачу по демилитаризации и денацификации ВС РФ пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии соприкосновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-06T06:20

2023-10-06T06:20

2023-10-06T06:20

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Постепенно ВСУ стало понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому понемногу пытаются выводить войска из окружения в Купянске. Хотя украинским войскам был приказ готовить город к круговой обороне. То есть они готовят к тому, что город окажется в котле, рассказал эксперт.Под Купянском ежедневные темпы продвижения войск составляют 100-200 метров. Сейчас противник прижат к реке Оскол, а российские ВКС уничтожили там мосты в том числе и с помощью высокоточных крылатых ракет Х-38, добавил Кнутов.Поэтому украинское командование пытается возвести сплошную линию обороны вокруг Купянска. Они роют окопы между опорными пунктами, чтобы повторить то, что сделали российские войска на линии фронта в тысячу с лишним километров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049867119.html

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