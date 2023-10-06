Юрий Кнутов рассказал, как попавшие в "котёл" ВСУ роют окопы и готовят круговую оборону Купянска - 06.10.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов рассказал, как попавшие в "котёл" ВСУ роют окопы и готовят круговую оборону Купянска
Юрий Кнутов рассказал, как попавшие в "котёл" ВСУ роют окопы и готовят круговую оборону Купянска - 06.10.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов рассказал, как попавшие в "котёл" ВСУ роют окопы и готовят круговую оборону Купянска
Ранее задачу по демилитаризации и денацификации ВС РФ пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии соприкосновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-06T06:20
2023-10-06T06:20
новости
купянск
окружение
всу
украина
оборона
вс рф
мосты
берег
территории
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Постепенно ВСУ стало понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому понемногу пытаются выводить войска из окружения в Купянске. Хотя украинским войскам был приказ готовить город к круговой обороне. То есть они готовят к тому, что город окажется в котле, рассказал эксперт.Под Купянском ежедневные темпы продвижения войск составляют 100-200 метров. Сейчас противник прижат к реке Оскол, а российские ВКС уничтожили там мосты в том числе и с помощью высокоточных крылатых ракет Х-38, добавил Кнутов.Поэтому украинское командование пытается возвести сплошную линию обороны вокруг Купянска. Они роют окопы между опорными пунктами, чтобы повторить то, что сделали российские войска на линии фронта в тысячу с лишним километров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049867119.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, окружение, всу, украина, оборона, вс рф, мосты, берег, территории, река
Новости, Купянск, окружение, ВСУ, Украина, оборона, ВС РФ, мосты, берег, территории, река

Юрий Кнутов рассказал, как попавшие в "котёл" ВСУ роют окопы и готовят круговую оборону Купянска

06:20 06.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Ранее задачу по демилитаризации и денацификации ВС РФ пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии соприкосновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Постепенно ВСУ стало понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому понемногу пытаются выводить войска из окружения в Купянске. Хотя украинским войскам был приказ готовить город к круговой обороне. То есть они готовят к тому, что город окажется в котле, рассказал эксперт.
Под Купянском ежедневные темпы продвижения войск составляют 100-200 метров. Сейчас противник прижат к реке Оскол, а российские ВКС уничтожили там мосты в том числе и с помощью высокоточных крылатых ракет Х-38, добавил Кнутов.

"Уничтожаем возможности переправы [ВСУ на правый берег], и украинские войска находятся в сложном положении. В ближайшее время мы сможем либо их сбросить в реку, либо часть из них уйдет на другой берег", - отметил эксперт.

Поэтому украинское командование пытается возвести сплошную линию обороны вокруг Купянска. Они роют окопы между опорными пунктами, чтобы повторить то, что сделали российские войска на линии фронта в тысячу с лишним километров, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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4 октября, 06:41
Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" КупянскВ случае ухода противника за Оскол можно ли рассчитывать на то, что ВСУ также придётся оставить левобережье реки Северский Донец. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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