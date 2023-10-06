Юрий Кнутов рассказал, как попавшие в "котёл" ВСУ роют окопы и готовят круговую оборону Купянска
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Ранее задачу по демилитаризации и денацификации ВС РФ пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии соприкосновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Постепенно ВСУ стало понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому понемногу пытаются выводить войска из окружения в Купянске. Хотя украинским войскам был приказ готовить город к круговой обороне. То есть они готовят к тому, что город окажется в котле, рассказал эксперт.
Под Купянском ежедневные темпы продвижения войск составляют 100-200 метров. Сейчас противник прижат к реке Оскол, а российские ВКС уничтожили там мосты в том числе и с помощью высокоточных крылатых ракет Х-38, добавил Кнутов.
"Уничтожаем возможности переправы [ВСУ на правый берег], и украинские войска находятся в сложном положении. В ближайшее время мы сможем либо их сбросить в реку, либо часть из них уйдет на другой берег", - отметил эксперт.
Поэтому украинское командование пытается возвести сплошную линию обороны вокруг Купянска. Они роют окопы между опорными пунктами, чтобы повторить то, что сделали российские войска на линии фронта в тысячу с лишним километров, резюмировал собеседник издания.
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