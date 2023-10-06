https://ukraina.ru/20231006/1049940669.html
"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу
"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу - 06.10.2023 Украина.ру
"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу
Непогода ограничит применение дронов и авиации, а без использования БПЛА наступление ВСУ будет бесполезным, а артиллерия - неэффективной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-06T06:05
2023-10-06T06:05
2023-10-06T06:05
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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наступление состоится независимо от сезона дождей. Поэтому украинские части будут пробиваться и в плохую погоду, рассказал эксперт.Но кому приходилось ходить по грязи в полях, тот понимает, что в условиях распутицы много не навоюешь, когда на обуви - по полкило глины, при этом еще нужно лежать в лужах, добавил он.Натовская бронетехника тяжелее российской, поэтому ее сложнее применять в распутицу. Кроме того, бронетехника ВСУ - разношерстная, они применяют около 30 видов БТР. Такую парк крайне тяжело снабжать деталями и ремонтировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231005/1049930463.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, всу, украина, россия, бпла, самолеты, танки, грязь, наступление, владимир зеленский
Новости, СВО, ВСУ, Украина, Россия, БПЛА, самолеты, танки, грязь, наступление, Владимир Зеленский
"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу
Непогода ограничит применение дронов и авиации, а без использования БПЛА наступление ВСУ будет бесполезным, а артиллерия - неэффективной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наступление состоится независимо от сезона дождей. Поэтому украинские части будут пробиваться и в плохую погоду, рассказал эксперт.
Но кому приходилось ходить по грязи в полях, тот понимает, что в условиях распутицы много не навоюешь, когда на обуви - по полкило глины, при этом еще нужно лежать в лужах, добавил он.
"Да, наши вертолеты и авиация летать не смогут, но и дроны летать не смогут. 90% дронов не предназначены для полетов в дождливую погоду. Лишь 10% дорогостоящих БПЛА способны это делать. А без дронов сегодня наступление бесполезно и применение артиллерии неэффективно", - подчеркнул Кнутов.
Натовская бронетехника тяжелее российской, поэтому ее сложнее применять в распутицу. Кроме того, бронетехника ВСУ - разношерстная, они применяют около 30 видов БТР. Такую парк крайне тяжело снабжать деталями и ремонтировать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь