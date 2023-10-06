"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу - 06.10.2023 Украина.ру
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"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу
"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу - 06.10.2023 Украина.ру
"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу
Непогода ограничит применение дронов и авиации, а без использования БПЛА наступление ВСУ будет бесполезным, а артиллерия - неэффективной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-06T06:05
2023-10-06T06:05
новости
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украина
россия
бпла
самолеты
танки
грязь
наступление
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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наступление состоится независимо от сезона дождей. Поэтому украинские части будут пробиваться и в плохую погоду, рассказал эксперт.Но кому приходилось ходить по грязи в полях, тот понимает, что в условиях распутицы много не навоюешь, когда на обуви - по полкило глины, при этом еще нужно лежать в лужах, добавил он.Натовская бронетехника тяжелее российской, поэтому ее сложнее применять в распутицу. Кроме того, бронетехника ВСУ - разношерстная, они применяют около 30 видов БТР. Такую парк крайне тяжело снабжать деталями и ремонтировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231005/1049930463.html
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новости, сво, всу, украина, россия, бпла, самолеты, танки, грязь, наступление, владимир зеленский
Новости, СВО, ВСУ, Украина, Россия, БПЛА, самолеты, танки, грязь, наступление, Владимир Зеленский

"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу

06:05 06.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Непогода ограничит применение дронов и авиации, а без использования БПЛА наступление ВСУ будет бесполезным, а артиллерия - неэффективной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наступление состоится независимо от сезона дождей. Поэтому украинские части будут пробиваться и в плохую погоду, рассказал эксперт.
Но кому приходилось ходить по грязи в полях, тот понимает, что в условиях распутицы много не навоюешь, когда на обуви - по полкило глины, при этом еще нужно лежать в лужах, добавил он.
"Да, наши вертолеты и авиация летать не смогут, но и дроны летать не смогут. 90% дронов не предназначены для полетов в дождливую погоду. Лишь 10% дорогостоящих БПЛА способны это делать. А без дронов сегодня наступление бесполезно и применение артиллерии неэффективно", - подчеркнул Кнутов.
Натовская бронетехника тяжелее российской, поэтому ее сложнее применять в распутицу. Кроме того, бронетехника ВСУ - разношерстная, они применяют около 30 видов БТР. Такую парк крайне тяжело снабжать деталями и ремонтировать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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