https://ukraina.ru/20231006/1049940669.html

"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу

"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу - 06.10.2023 Украина.ру

"Будут лежать в лужах": военный эксперт о том, зачем Зеленский гонит ВСУ наступать в грязь и распутицу

Непогода ограничит применение дронов и авиации, а без использования БПЛА наступление ВСУ будет бесполезным, а артиллерия - неэффективной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-06T06:05

2023-10-06T06:05

2023-10-06T06:05

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наступление состоится независимо от сезона дождей. Поэтому украинские части будут пробиваться и в плохую погоду, рассказал эксперт.Но кому приходилось ходить по грязи в полях, тот понимает, что в условиях распутицы много не навоюешь, когда на обуви - по полкило глины, при этом еще нужно лежать в лужах, добавил он.Натовская бронетехника тяжелее российской, поэтому ее сложнее применять в распутицу. Кроме того, бронетехника ВСУ - разношерстная, они применяют около 30 видов БТР. Такую парк крайне тяжело снабжать деталями и ремонтировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231005/1049930463.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, всу, украина, россия, бпла, самолеты, танки, грязь, наступление, владимир зеленский