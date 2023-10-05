Зеленский анонсировал "громкие" санкции ЕС "Газпрому" - 05.10.2023 Украина.ру
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Зеленский анонсировал "громкие" санкции ЕС "Газпрому"
Зеленский анонсировал "громкие" санкции ЕС "Газпрому" - 05.10.2023 Украина.ру
Зеленский анонсировал "громкие" санкции ЕС "Газпрому"
Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза содержит "громкие" вопросы относительно руководства "Газпрома" и российской ядерной отрасли. Об этом в четверг, 5 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Европейского политического сообщества
2023-10-05T23:59
2023-10-05T23:59
новости
владимир зеленский
санкции
ес
газпром
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По его словам, этот блок санкций движется медленнее, чем ему хотелось бы. Содержание новых, "громких" ограничений Зеленский не раскрыл, но отметил, что сегодня в вопросе нового пакета много вызовов. Напомним, 12-й пакет санкций Евросоюз намеревался утвердить в первой половине октября или во время саммита США-ЕС, который состоится в конце текущего месяца.Ранее президент России Владимир Путин объяснил почему Россия платит Украине за транзит газа. Его экспорт позволяет пополнять бюджет России и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом.
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новости, владимир зеленский, санкции, ес, газпром
Новости, Владимир Зеленский, санкции, ЕС, Газпром

Зеленский анонсировал "громкие" санкции ЕС "Газпрому"

23:59 05.10.2023
 
Зеленский
Зеленский
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Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза содержит "громкие" вопросы относительно руководства "Газпрома" и российской ядерной отрасли. Об этом в четверг, 5 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Европейского политического сообщества
По его словам, этот блок санкций движется медленнее, чем ему хотелось бы. Содержание новых, "громких" ограничений Зеленский не раскрыл, но отметил, что сегодня в вопросе нового пакета много вызовов.
"Каждый шаг требует усилий. Мы над этим работаем, стараемся объединять усилия", - сказал он.
Напомним, 12-й пакет санкций Евросоюз намеревался утвердить в первой половине октября или во время саммита США-ЕС, который состоится в конце текущего месяца.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил почему Россия платит Украине за транзит газа. Его экспорт позволяет пополнять бюджет России и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом.
 
НовостиВладимир ЗеленскийсанкцииЕСГазпром
 
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