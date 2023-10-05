https://ukraina.ru/20231005/1049951895.html

Зеленский анонсировал "громкие" санкции ЕС "Газпрому"

Зеленский анонсировал "громкие" санкции ЕС "Газпрому" - 05.10.2023 Украина.ру

Зеленский анонсировал "громкие" санкции ЕС "Газпрому"

Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза содержит "громкие" вопросы относительно руководства "Газпрома" и российской ядерной отрасли. Об этом в четверг, 5 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Европейского политического сообщества

2023-10-05T23:59

2023-10-05T23:59

2023-10-05T23:59

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владимир зеленский

санкции

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газпром

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По его словам, этот блок санкций движется медленнее, чем ему хотелось бы. Содержание новых, "громких" ограничений Зеленский не раскрыл, но отметил, что сегодня в вопросе нового пакета много вызовов. Напомним, 12-й пакет санкций Евросоюз намеревался утвердить в первой половине октября или во время саммита США-ЕС, который состоится в конце текущего месяца.Ранее президент России Владимир Путин объяснил почему Россия платит Украине за транзит газа. Его экспорт позволяет пополнять бюджет России и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, санкции, ес, газпром