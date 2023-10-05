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Путин рассказал, почему Россия платит Украине за транзит газа
Путин рассказал, почему Россия платит Украине за транзит газа - 05.10.2023 Украина.ру
Путин рассказал, почему Россия платит Украине за транзит газа
Экспорт газа позволяет пополнять бюджет России и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-05T20:05
2023-10-05T20:05
2023-10-05T20:10
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Выступая перед широкой аудиторией, в том числе зарубежными экспертами, президент России отметил успехи российской обрабатывающей промышленности и других отраслей реального сектора экономики. По его словам, сейчас "основной рост дают как раз обрабатывающие отрасли".При этом он отметил: "Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс 3%, а ненефтегазовые доходы, и прежде всего в перерабатывающих отраслях – плюс 43%. И это, прежде всего - сталелитейная промышленность, оптика, электроника. Нам очень много нужно сделать в сфере микроэлектроники. Мы реально ещё в начале пути, но она уже растёт. Всё вместе даёт плюс 43%".В ходе дискуссии, отвечая на вопросы, Путин ответил на вопрос о причинах, по которым Россия платит Украине за транзит газа. Президент сказал: "Мы деньги платим, потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе".Путин уточнил: таким образом улучшается финансовое положение не только Украины. "Наше финансовое состояние тоже, мы же деньги за это получаем", - сказал президент России, отвечая на уточняющий вопрос аудитории.Также президент высказался на тему "газового союза" России с участием среднеазиатских партнёров. Он отметил, что в советские времена РСФСР не поставляла газ в этот регион, богатый газом, однако сейчас времена иные и спрос на российский газ есть."Это критически важно и для экономики Казахстана, и для экономии Узбекистана", - сказал президент. Он отметил, что "это решаемые вопросы", в том числе с учётом интересов Киргизии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, газпром, средняя азия, киргизия, казахстан, узбекистан, нефтегаздобыча, российский газ, украина, транзит
Новости, Газпром, Средняя Азия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Нефтегаздобыча, российский газ, Украина, транзит
Путин рассказал, почему Россия платит Украине за транзит газа
20:05 05.10.2023 (обновлено: 20:10 05.10.2023)
Экспорт газа позволяет пополнять бюджет России и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
Выступая перед широкой аудиторией, в том числе зарубежными экспертами, президент России отметил успехи российской обрабатывающей промышленности и других отраслей реального сектора экономики. По его словам, сейчас "основной рост дают как раз обрабатывающие отрасли".
При этом он отметил: "Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс 3%, а ненефтегазовые доходы, и прежде всего в перерабатывающих отраслях – плюс 43%. И это, прежде всего - сталелитейная промышленность, оптика, электроника. Нам очень много нужно сделать в сфере микроэлектроники. Мы реально ещё в начале пути, но она уже растёт. Всё вместе даёт плюс 43%".
В ходе дискуссии, отвечая на вопросы, Путин ответил на вопрос о причинах, по которым Россия платит Украине за транзит газа. Президент сказал: "Мы деньги платим, потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе".
Путин уточнил: таким образом улучшается финансовое положение не только Украины. "Наше финансовое состояние тоже, мы же деньги за это получаем", - сказал президент России, отвечая на уточняющий вопрос аудитории.
Также президент высказался на тему "газового союза" России с участием среднеазиатских партнёров. Он отметил, что в советские времена РСФСР не поставляла газ в этот регион, богатый газом, однако сейчас времена иные и спрос на российский газ есть.
"Это критически важно и для экономики Казахстана, и для экономии Узбекистана", - сказал президент. Он отметил, что "это решаемые вопросы", в том числе с учётом интересов Киргизии.