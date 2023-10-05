https://ukraina.ru/20231005/1049946452.html

Путин рассказал, почему Россия платит Украине за транзит газа

Путин рассказал, почему Россия платит Украине за транзит газа - 05.10.2023 Украина.ру

Путин рассказал, почему Россия платит Украине за транзит газа

Экспорт газа позволяет пополнять бюджет России и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-05T20:05

2023-10-05T20:05

2023-10-05T20:10

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Выступая перед широкой аудиторией, в том числе зарубежными экспертами, президент России отметил успехи российской обрабатывающей промышленности и других отраслей реального сектора экономики. По его словам, сейчас "основной рост дают как раз обрабатывающие отрасли".При этом он отметил: "Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс 3%, а ненефтегазовые доходы, и прежде всего в перерабатывающих отраслях – плюс 43%. И это, прежде всего - сталелитейная промышленность, оптика, электроника. Нам очень много нужно сделать в сфере микроэлектроники. Мы реально ещё в начале пути, но она уже растёт. Всё вместе даёт плюс 43%".В ходе дискуссии, отвечая на вопросы, Путин ответил на вопрос о причинах, по которым Россия платит Украине за транзит газа. Президент сказал: "Мы деньги платим, потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе".Путин уточнил: таким образом улучшается финансовое положение не только Украины. "Наше финансовое состояние тоже, мы же деньги за это получаем", - сказал президент России, отвечая на уточняющий вопрос аудитории.Также президент высказался на тему "газового союза" России с участием среднеазиатских партнёров. Он отметил, что в советские времена РСФСР не поставляла газ в этот регион, богатый газом, однако сейчас времена иные и спрос на российский газ есть."Это критически важно и для экономики Казахстана, и для экономии Узбекистана", - сказал президент. Он отметил, что "это решаемые вопросы", в том числе с учётом интересов Киргизии.

https://ukraina.ru/20230927/1049740067.html

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новости, газпром, средняя азия, киргизия, казахстан, узбекистан, нефтегаздобыча, российский газ, украина, транзит