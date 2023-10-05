Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ - 05.10.2023 Украина.ру
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Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ
Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ - 05.10.2023 Украина.ру
Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ
Заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" и широком развертывании ракетного комплекса "Сармат" напугали британцев. Своими впечатлениями от речи российского лидера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" они поделились в сети, пишет РИА Новости
2023-10-05T22:39
2023-10-05T22:39
новости
владимир путин
валдай
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В частности, читатели Daily Mail призвали прекратить поставлять оружие Киеву, чтобы не усугублять и без того сложную обстановку.Часть пользователей согласилась с утверждением Владимира Путина, содержание которого заключается в том, что не Россия начала конфликт на Украине. Ранее Bild сообщал, что Германия опасается, что Вооружённые силы Украины могут атаковать Крымский мост. Из-за этого ФРГ не будет поставлять на вооружение киевских боевиков ракеты Taurus.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир путин, валдай
Новости, Владимир Путин, Валдай

Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ

22:39 05.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" и широком развертывании ракетного комплекса "Сармат" напугали британцев. Своими впечатлениями от речи российского лидера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" они поделились в сети, пишет РИА Новости
В частности, читатели Daily Mail призвали прекратить поставлять оружие Киеву, чтобы не усугублять и без того сложную обстановку.
"Тревожит, очень тревожит, не нужно провоцировать Россию, пора перестать участвовать в конфликте на Украине", — пишут комментаторы.
Часть пользователей согласилась с утверждением Владимира Путина, содержание которого заключается в том, что не Россия начала конфликт на Украине.
"Действия страны НАТО спровоцировали этот конфликт. Они знали о последствиях перспектив вступления Украины в НАТО, но предпочли жесткую позицию дипломатии", — написала в сети.

"Путин абсолютно прав: конфликт на Украине начал американский империализм", — поделился мнением ещё один комментатор.

Ранее Bild сообщал, что Германия опасается, что Вооружённые силы Украины могут атаковать Крымский мост. Из-за этого ФРГ не будет поставлять на вооружение киевских боевиков ракеты Taurus.
 
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