Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" и широком развертывании ракетного комплекса "Сармат" напугали британцев. Своими впечатлениями от речи российского лидера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" они поделились в сети, пишет РИА Новости
В частности, читатели Daily Mail призвали прекратить поставлять оружие Киеву, чтобы не усугублять и без того сложную обстановку.
"Тревожит, очень тревожит, не нужно провоцировать Россию, пора перестать участвовать в конфликте на Украине", — пишут комментаторы.
Часть пользователей согласилась с утверждением Владимира Путина, содержание которого заключается в том, что не Россия начала конфликт на Украине.
"Действия страны НАТО спровоцировали этот конфликт. Они знали о последствиях перспектив вступления Украины в НАТО, но предпочли жесткую позицию дипломатии", — написала в сети.
"Путин абсолютно прав: конфликт на Украине начал американский империализм", — поделился мнением ещё один комментатор.
Ранее Bild сообщал, что Германия опасается, что Вооружённые силы Украины могут атаковать Крымский мост. Из-за этого ФРГ не будет поставлять на вооружение киевских боевиков ракеты Taurus.