https://ukraina.ru/20231005/1049950773.html

Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ

Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ - 05.10.2023 Украина.ру

Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ

Заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" и широком развертывании ракетного комплекса "Сармат" напугали британцев. Своими впечатлениями от речи российского лидера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" они поделились в сети, пишет РИА Новости

2023-10-05T22:39

2023-10-05T22:39

2023-10-05T22:39

новости

владимир путин

валдай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049187962_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a3a85a9af8b206eb80afc01ebe11f431.jpg

В частности, читатели Daily Mail призвали прекратить поставлять оружие Киеву, чтобы не усугублять и без того сложную обстановку.Часть пользователей согласилась с утверждением Владимира Путина, содержание которого заключается в том, что не Россия начала конфликт на Украине. Ранее Bild сообщал, что Германия опасается, что Вооружённые силы Украины могут атаковать Крымский мост. Из-за этого ФРГ не будет поставлять на вооружение киевских боевиков ракеты Taurus.

валдай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, валдай