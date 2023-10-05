Запугивание европейцев с жертвоприношением под Купянском. Как Украина отличилась на саммите в Гранаде - 05.10.2023 Украина.ру
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Запугивание европейцев с жертвоприношением под Купянском. Как Украина отличилась на саммите в Гранаде
Запугивание европейцев с жертвоприношением под Купянском. Как Украина отличилась на саммите в Гранаде - 05.10.2023 Украина.ру
Запугивание европейцев с жертвоприношением под Купянском. Как Украина отличилась на саммите в Гранаде
Четверг 5 октября Зеленский провел в испанской Гранаде, где снова отчаянно просил продолжать конфликт и давать ему больше денег и оружия. В Гранаде в этот день проходил саммит Европейского политического сообщества.
2023-10-05T22:03
2023-10-05T22:03
эксклюзив
зарубежье
украина
владимир зеленский
провокация
дмитрий кулеба
сша
ес
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Офис Зеленского анонсировал также встречи в Гранаде с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.На саммите Зеленский, ссылаясь на некие данные разведки, пытался предотвратить курс на заморозку военного конфликта. Европейцев он пугал тем, что к 2028 году ВС РФ может восстановить свой боевой потенциал, который сейчас ВСУ якобы разбили. "Это четкая информация от нашей разведки. Мы сигнализируем вам об этом", - заявил Зеленский.После чего, по словам Зеленского, РФ намерена вторгнуться в Прибалтику и страны, где размещены российские военные контингенты. В числе последних он явно имел в виду Армению, так как на полях саммита лично встречался с Николом Пашиняном. Непонятно только, с какого боку РФ может вторгнуться в Армению – явно не через Грузию, Азербайджан или Турцию. Если Армении и грозит вторжение, то со стороны сопредельных стран.Все прочие прогнозы Зеленского тоже не выдерживают критики. В частности он предупреждает европейцев, ссылаясь на некие данные разведки, но как раз западные страны помогают ВСУ своими разведданными (включая обеспечение ударов по Крыму и ЧМ РФ), а не наоборот. Получается, Зеленский либо преднамеренно врёт, либо передает им их же данные."Странно... а куда тогда идут космические деньги США на обеспечение нас данными разведки? А?! Т.е. либо их КРАДУТ... либо мы пытаемся кормить запад их же данными... или у них есть объективные данные и они ОТЛИЧАЮТСЯ от того, что мы заявляем", - комментирует слова Зеленского украинский политолог Михаил Чаплыга.Политолог также обращает внимание на противоречие между заявлениями Зеленского об армии РФ, якобы разбитой ВСУ, и недавними заявлениями на конференции в Варшаве о том, что РФ уже сейчас в 2-4 раза опережает НАТО и ЕС в производстве оружия, а российский военный бюджет в 4 раза больше украинского при всей помощи НАТО.В Прибалтику РФ якобы намерена вторгнуться, по словам Зеленского, чтобы "не позволить Европе быть пространством свободных наций и демократий". Цель вторжения, мягко говоря, так себе, не говоря уже о том, что "свободные нации и демократии" - обычное клише и не боле чем сотрясание воздуха. Учитывая, что страны Прибалтики состоят в НАТО, Зеленский либо не верит в солидарность альянса, либо не верит в его вооруженные силы. Тот же политолог Чаплыга, комментируя слова Зеленского о вторжении в Прибалтику, не понимает, зачем РФ брать какие-то "пешки".Однако там же в Гранаде, в другой части своей речи Зеленский выразил уверенность в солидарности альянса и не забыл, как мог, польстить США. "Я уверен в Америке. Это сильные люди, сильное общество, сильные институты, сильная энергия демократии", - слащаво пел Зеленский, почувствовавший перспективы сокращения финансирования из Вашингтона. Он также призвал администрацию Байдена "вместе защищать наши ценности и наше общее с США пространство свободы". Галантерейщик и кардинал – это, действительно, сила.Выглядевший усталым и замученным Зеленский в своей речи часто с обидой ссылался на "турбулентные времена" и "шторм", предчувствуя, что его могут просто сбросить за борт. И в глазах читалась мольба, обращенная к участникам саммита, не бросать его.И чтобы европейцы были сговорчивее, к саммиту нужно было организовать крупную военную провокацию. Таковой стал обстрел села Гроза в Харьковской области, повлекший гибель около 50 человек на поминках по военнослужащему ВСУ. "Такая трагедия очень выгодна, как некстати для Банковой (исходя из логики "ищи кому, это выгодно"). Особенно в тот момент, когда Зеленский в Испании на международном форуме", - пишет украинский Telegram-канал "Легитимный". Авторы канала еще 1 октября предупреждали, что в Офисе Зеленского вскоре могут устроить крупную трагедию, чтобы вернуть внимание Запада и продлить финансирование.Ранее с этой же целью во время визита Энтони Блинкена в Киев ВСУ обстреляли рынок в Константиновке. Удар со стороны ВСУ тогда подтвердили даже западные эксперты.И на саммите Зеленский действительно выпросил себе новые системы ПВО, о чем в тот же день заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - написал в тот же день Зеленский. Кроме того, Испания приняла решение передать Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk. Цена этим поставкам – около 50 жизней, ведь западных партнеров Киева регулярно необходимо поливать кровью жертв, словно статую Молоха.
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эксклюзив, зарубежье, украина, владимир зеленский, провокация, дмитрий кулеба, сша, ес
Эксклюзив, Зарубежье, Украина, Владимир Зеленский, провокация, Дмитрий Кулеба, США, ЕС

Запугивание европейцев с жертвоприношением под Купянском. Как Украина отличилась на саммите в Гранаде

22:03 05.10.2023
 
Зеленский и Орбан
Зеленский и Орбан
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Четверг 5 октября Зеленский провел в испанской Гранаде, где снова отчаянно просил продолжать конфликт и давать ему больше денег и оружия. В Гранаде в этот день проходил саммит Европейского политического сообщества.
Офис Зеленского анонсировал также встречи в Гранаде с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.
На саммите Зеленский, ссылаясь на некие данные разведки, пытался предотвратить курс на заморозку военного конфликта. Европейцев он пугал тем, что к 2028 году ВС РФ может восстановить свой боевой потенциал, который сейчас ВСУ якобы разбили. "Это четкая информация от нашей разведки. Мы сигнализируем вам об этом", - заявил Зеленский.
После чего, по словам Зеленского, РФ намерена вторгнуться в Прибалтику и страны, где размещены российские военные контингенты. В числе последних он явно имел в виду Армению, так как на полях саммита лично встречался с Николом Пашиняном. Непонятно только, с какого боку РФ может вторгнуться в Армению – явно не через Грузию, Азербайджан или Турцию. Если Армении и грозит вторжение, то со стороны сопредельных стран.
Все прочие прогнозы Зеленского тоже не выдерживают критики. В частности он предупреждает европейцев, ссылаясь на некие данные разведки, но как раз западные страны помогают ВСУ своими разведданными (включая обеспечение ударов по Крыму и ЧМ РФ), а не наоборот. Получается, Зеленский либо преднамеренно врёт, либо передает им их же данные.
"Странно... а куда тогда идут космические деньги США на обеспечение нас данными разведки? А?! Т.е. либо их КРАДУТ... либо мы пытаемся кормить запад их же данными... или у них есть объективные данные и они ОТЛИЧАЮТСЯ от того, что мы заявляем", - комментирует слова Зеленского украинский политолог Михаил Чаплыга.
Политолог также обращает внимание на противоречие между заявлениями Зеленского об армии РФ, якобы разбитой ВСУ, и недавними заявлениями на конференции в Варшаве о том, что РФ уже сейчас в 2-4 раза опережает НАТО и ЕС в производстве оружия, а российский военный бюджет в 4 раза больше украинского при всей помощи НАТО.
В Прибалтику РФ якобы намерена вторгнуться, по словам Зеленского, чтобы "не позволить Европе быть пространством свободных наций и демократий". Цель вторжения, мягко говоря, так себе, не говоря уже о том, что "свободные нации и демократии" - обычное клише и не боле чем сотрясание воздуха. Учитывая, что страны Прибалтики состоят в НАТО, Зеленский либо не верит в солидарность альянса, либо не верит в его вооруженные силы. Тот же политолог Чаплыга, комментируя слова Зеленского о вторжении в Прибалтику, не понимает, зачем РФ брать какие-то "пешки".
14 июня, 11:30Главное в деталях
Всё об армиях НАТО. Аналитический доклад издания Украина.ру
Однако там же в Гранаде, в другой части своей речи Зеленский выразил уверенность в солидарности альянса и не забыл, как мог, польстить США. "Я уверен в Америке. Это сильные люди, сильное общество, сильные институты, сильная энергия демократии", - слащаво пел Зеленский, почувствовавший перспективы сокращения финансирования из Вашингтона. Он также призвал администрацию Байдена "вместе защищать наши ценности и наше общее с США пространство свободы". Галантерейщик и кардинал – это, действительно, сила.
Выглядевший усталым и замученным Зеленский в своей речи часто с обидой ссылался на "турбулентные времена" и "шторм", предчувствуя, что его могут просто сбросить за борт. И в глазах читалась мольба, обращенная к участникам саммита, не бросать его.
И чтобы европейцы были сговорчивее, к саммиту нужно было организовать крупную военную провокацию. Таковой стал обстрел села Гроза в Харьковской области, повлекший гибель около 50 человек на поминках по военнослужащему ВСУ. "Такая трагедия очень выгодна, как некстати для Банковой (исходя из логики "ищи кому, это выгодно"). Особенно в тот момент, когда Зеленский в Испании на международном форуме", - пишет украинский Telegram-канал "Легитимный". Авторы канала еще 1 октября предупреждали, что в Офисе Зеленского вскоре могут устроить крупную трагедию, чтобы вернуть внимание Запада и продлить финансирование.
Ранее с этой же целью во время визита Энтони Блинкена в Киев ВСУ обстреляли рынок в Константиновке. Удар со стороны ВСУ тогда подтвердили даже западные эксперты.
И на саммите Зеленский действительно выпросил себе новые системы ПВО, о чем в тот же день заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - написал в тот же день Зеленский. Кроме того, Испания приняла решение передать Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk. Цена этим поставкам – около 50 жизней, ведь западных партнеров Киева регулярно необходимо поливать кровью жертв, словно статую Молоха.
 
ЭксклюзивЗарубежьеУкраинаВладимир ЗеленскийпровокацияДмитрий КулебаСШАЕС
 
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