"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев - 04.10.2023 Украина.ру
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"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев
"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев - 04.10.2023 Украина.ру
"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев
Этап массового бегства из Украины завершился, а значит и социальные выплаты беженцам больше не нужны. Такое заявление в интервью польскому агентству PAP сделал официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер
2023-10-04T22:22
2023-10-04T22:22
польша
украина
украинские беженцы
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К началу 2024 года беженцы из Украины перестанут получать польские злотые в связи с завершением срока распоряжений о финансовой поддержке. Польский представитель надеется, что к моменту прекращения выплат беженцы уже не будут нуждаться в дополнительной поддержке. Он убеждён, что уже сегодня часть украинцев вернулась из Польши на родину, другие нашли работу на новом месте жительства. Согласно данным "Страна.UA" сегодня в Польше проживает около миллиона беженцев из Украины. Пока все они обеспечены правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта. По данным информационного агентства РАР сегодня около 60% поляков против продолжения государственной финансовой поддержки беженцев из соседней Украины.Ранее Петр Мюлер выразил надежду, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год, а заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявлял, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.
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польша, украина, украинские беженцы
Польша, Украина, украинские беженцы

"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев

22:22 04.10.2023
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP / Sergei Grits
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Этап массового бегства из Украины завершился, а значит и социальные выплаты беженцам больше не нужны. Такое заявление в интервью польскому агентству PAP сделал официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер
К началу 2024 года беженцы из Украины перестанут получать польские злотые в связи с завершением срока распоряжений о финансовой поддержке. Польский представитель надеется, что к моменту прекращения выплат беженцы уже не будут нуждаться в дополнительной поддержке.
Он убеждён, что уже сегодня часть украинцев вернулась из Польши на родину, другие нашли работу на новом месте жительства.
Согласно данным "Страна.UA" сегодня в Польше проживает около миллиона беженцев из Украины. Пока все они обеспечены правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта.
По данным информационного агентства РАР сегодня около 60% поляков против продолжения государственной финансовой поддержки беженцев из соседней Украины.
Ранее Петр Мюлер выразил надежду, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год, а заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявлял, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.
 
ПольшаУкраинаукраинские беженцы
 
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Заголовок открываемого материала
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22:22"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев
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