https://ukraina.ru/20231004/1049913334.html

"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев

"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев - 04.10.2023 Украина.ру

"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев

Этап массового бегства из Украины завершился, а значит и социальные выплаты беженцам больше не нужны. Такое заявление в интервью польскому агентству PAP сделал официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер

2023-10-04T22:22

2023-10-04T22:22

2023-10-04T22:22

польша

украина

украинские беженцы

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К началу 2024 года беженцы из Украины перестанут получать польские злотые в связи с завершением срока распоряжений о финансовой поддержке. Польский представитель надеется, что к моменту прекращения выплат беженцы уже не будут нуждаться в дополнительной поддержке. Он убеждён, что уже сегодня часть украинцев вернулась из Польши на родину, другие нашли работу на новом месте жительства. Согласно данным "Страна.UA" сегодня в Польше проживает около миллиона беженцев из Украины. Пока все они обеспечены правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта. По данным информационного агентства РАР сегодня около 60% поляков против продолжения государственной финансовой поддержки беженцев из соседней Украины.Ранее Петр Мюлер выразил надежду, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год, а заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявлял, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, украина, украинские беженцы