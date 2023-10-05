https://ukraina.ru/20231005/1049927465.html

Юнкер назвал себя "единственным, кому разрешено цитировать Ленина" в Европе

Юнкер назвал себя "единственным, кому разрешено цитировать Ленина" в Европе - 05.10.2023 Украина.ру

Юнкер назвал себя "единственным, кому разрешено цитировать Ленина" в Европе

Крайне правые партии получают всё больше поддержки в Европе, с этим нужно бороться, заявил 5 октября экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine

2023-10-05T12:44

2023-10-05T12:44

2023-10-05T12:45

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Журналистка вспомнила заключительную речь Юнкера на посту председателя Еврокомиссии. "Вы завершили речь призывом: "Боритесь с глупым национализмом!", сказала она. Сегодня, отмечает журналистка, крайние партии находятся на подъёме. Что могут сделать действующие партии, чтобы противостоять сдвигу вправо, спросила она.Юнкер предостерёг представителей партий у власти от популистских высказываний, "нужно встать у них на пути".По его мнению, крайне правые партии формулируют простые ответы на сложные процессы, при этом мир за последние годы не стал проще.В итоге, уточнил он, проблема остаётся в том, что политики пока не нашли ответ на проблему неконтролируемой иммиграции.Журналистка привела в пример главу правительства Италии Джоржди Мелони, а её партию назвала "постфашисткой".По мнению Юнкера, это не делает правых более привлекательными. Но когда представители крайних партий находятся у власти, их нужно судить по делам. Объявлять Мелони априори прокаженной невыгодно и укрепляет крайних, считает Юнкер. "Мы не должны становиться расистами по убеждениям. Мы должны разговаривать и с теми, кто не похож на нас", - добавил он.

https://ukraina.ru/20231005/1049923827.html

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новости, ес, евросоюз, юнкер, ленин, джорджи мелони