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Юнкер назвал себя "единственным, кому разрешено цитировать Ленина" в Европе
Юнкер назвал себя "единственным, кому разрешено цитировать Ленина" в Европе - 05.10.2023 Украина.ру
Юнкер назвал себя "единственным, кому разрешено цитировать Ленина" в Европе
Крайне правые партии получают всё больше поддержки в Европе, с этим нужно бороться, заявил 5 октября экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine
2023-10-05T12:44
2023-10-05T12:44
2023-10-05T12:45
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Журналистка вспомнила заключительную речь Юнкера на посту председателя Еврокомиссии. "Вы завершили речь призывом: "Боритесь с глупым национализмом!", сказала она. Сегодня, отмечает журналистка, крайние партии находятся на подъёме. Что могут сделать действующие партии, чтобы противостоять сдвигу вправо, спросила она.Юнкер предостерёг представителей партий у власти от популистских высказываний, "нужно встать у них на пути".По его мнению, крайне правые партии формулируют простые ответы на сложные процессы, при этом мир за последние годы не стал проще.В итоге, уточнил он, проблема остаётся в том, что политики пока не нашли ответ на проблему неконтролируемой иммиграции.Журналистка привела в пример главу правительства Италии Джоржди Мелони, а её партию назвала "постфашисткой".По мнению Юнкера, это не делает правых более привлекательными. Но когда представители крайних партий находятся у власти, их нужно судить по делам. Объявлять Мелони априори прокаженной невыгодно и укрепляет крайних, считает Юнкер. "Мы не должны становиться расистами по убеждениям. Мы должны разговаривать и с теми, кто не похож на нас", - добавил он.
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новости, ес, евросоюз, юнкер, ленин, джорджи мелони
Юнкер назвал себя "единственным, кому разрешено цитировать Ленина" в Европе
12:44 05.10.2023 (обновлено: 12:45 05.10.2023)
Крайне правые партии получают всё больше поддержки в Европе, с этим нужно бороться, заявил 5 октября экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine
Журналистка вспомнила заключительную речь Юнкера на посту председателя Еврокомиссии. "Вы завершили речь призывом: "Боритесь с глупым национализмом!", сказала она. Сегодня, отмечает журналистка, крайние партии находятся на подъёме. Что могут сделать действующие партии, чтобы противостоять сдвигу вправо, спросила она.
Юнкер предостерёг представителей партий у власти от популистских высказываний, "нужно встать у них на пути".
По его мнению, крайне правые партии формулируют простые ответы на сложные процессы, при этом мир за последние годы не стал проще.
"Гражданам пришлось столкнуться с множеством кризисов, которые порождают массовую неопределенность. Финансовый кризис, пандемия, война на Украине - многовато для такого короткого времени. И когда люди оказываются введенными в заблуждение относительно реальности, популистам становится легко играть", - заявил Юнкер.
В итоге, уточнил он, проблема остаётся в том, что политики пока не нашли ответ на проблему неконтролируемой иммиграции.
Журналистка привела в пример главу правительства Италии Джоржди Мелони, а её партию назвала "постфашисткой".
По мнению Юнкера, это не делает правых более привлекательными. Но когда представители крайних партий находятся у власти, их нужно судить по делам. Объявлять Мелони априори прокаженной невыгодно и укрепляет крайних, считает Юнкер. "Мы не должны становиться расистами по убеждениям. Мы должны разговаривать и с теми, кто не похож на нас", - добавил он.
"Поскольку я единственный европейский христианский демократ, которому до сих пор разрешено цитировать Ленина, я говорю: надо стараться видеть то, что стоит за вещами, а значит, обращать внимание на глубинные неприглядные рефлексы", - сказал Юнкер.