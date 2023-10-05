Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам - 05.10.2023 Украина.ру
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Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам
Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам - 05.10.2023 Украина.ру
Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам
Украинцев приветствовали в Европе с распростёртыми объятиями, так как они из той же "культурной области", заявил 5 октября экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine
2023-10-05T12:47
2023-10-05T12:47
новости
ес
еврокомиссия
евросоюз
юнкер
украина
украинские беженцы
беженцы
мигранты
миграционный кризис
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Жан-Клод Юнкер возглавлял Еврокомиссию (ЕК) с 2014 по 2019 год. В 2015 году Европу настиг миграционный кризис в связи с многократным увеличением потока беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму.Юнкер пояснил, что миграционные проблемы 2023 года мало чем отличаются от тех, с которым Европа столкнулась в 2015 году. "Европа должна оставаться открытым континентом для преследуемых людей со всего мира, которые законно просят убежища", добавил Юнкер.При этом, уточнил он, в ЕС должны проводить чёткую – "иногда грубую" - разницу между теми, кто имеет право на убежище, и нелегальными мигрантами.Юнкер не рассматривает, что потерпел неудачу в своей попытке разрешить кризис. Он пояснил, что ЕС принимает решения, но именно местные правительства заставляют их реализовываться. "Если что-то не работает, всегда виновата Комиссия. Но я не буду заключен в тюрьму за неспособность европейских государств-членов найти решения", добавил Юнкер.Также он прокомментировал нынешнюю политику ЕС по приёму украинских беженцев и назвал это примером того, как могут быть приняты специальные правила, выходящие за рамки обычного пути.Экс-глава ЕК пояснил, что, "если мусульманин бежит из Сирии из-за того, что его жену изнасиловали, а детей убили, то это повод для предоставления убежища того же качества, что и причины, на которые справедливо указывают украинцы".
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новости, ес, еврокомиссия, евросоюз, юнкер, украина, украинские беженцы, беженцы, мигранты, миграционный кризис
Новости, ЕС, Еврокомиссия, Евросоюз, Юнкер, Украина, украинские беженцы, беженцы, мигранты, миграционный кризис

Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам

12:47 05.10.2023
 
© РИА Новости . Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкПрезидент Украины В. Зеленский встретился с главой ЕК в Брюсселе
Президент Украины В. Зеленский встретился с главой ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Тьерри Монасс
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Украинцев приветствовали в Европе с распростёртыми объятиями, так как они из той же "культурной области", заявил 5 октября экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine
Жан-Клод Юнкер возглавлял Еврокомиссию (ЕК) с 2014 по 2019 год. В 2015 году Европу настиг миграционный кризис в связи с многократным увеличением потока беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму.
Юнкер пояснил, что миграционные проблемы 2023 года мало чем отличаются от тех, с которым Европа столкнулась в 2015 году. "Европа должна оставаться открытым континентом для преследуемых людей со всего мира, которые законно просят убежища", добавил Юнкер.
При этом, уточнил он, в ЕС должны проводить чёткую – "иногда грубую" - разницу между теми, кто имеет право на убежище, и нелегальными мигрантами.
Юнкер не рассматривает, что потерпел неудачу в своей попытке разрешить кризис. Он пояснил, что ЕС принимает решения, но именно местные правительства заставляют их реализовываться. "Если что-то не работает, всегда виновата Комиссия. Но я не буду заключен в тюрьму за неспособность европейских государств-членов найти решения", добавил Юнкер.
Также он прокомментировал нынешнюю политику ЕС по приёму украинских беженцев и назвал это примером того, как могут быть приняты специальные правила, выходящие за рамки обычного пути.
"Тот факт, что украинцы происходят из той же культурной и религиозной области, что и мы, означает, что мы приветствовали их с распростертыми объятиями. Мне не приходит в голову, что мы жестокосердно относимся к сирийцам или афганцам", - заявил Юнкер.
Экс-глава ЕК пояснил, что, "если мусульманин бежит из Сирии из-за того, что его жену изнасиловали, а детей убили, то это повод для предоставления убежища того же качества, что и причины, на которые справедливо указывают украинцы".
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
10:56
Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - ЮнкерКоррумпированная на всех уровнях общества Украина не готова стать членом ЕС. Это не принесёт пользы ни Евросоюзу, ни Украине. Такое заявление 5 октября сделал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine
 
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