https://ukraina.ru/20231005/1049925330.html

Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам

Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам - 05.10.2023 Украина.ру

Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам

Украинцев приветствовали в Европе с распростёртыми объятиями, так как они из той же "культурной области", заявил 5 октября экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine

2023-10-05T12:47

2023-10-05T12:47

2023-10-05T12:47

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миграционный кризис

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Жан-Клод Юнкер возглавлял Еврокомиссию (ЕК) с 2014 по 2019 год. В 2015 году Европу настиг миграционный кризис в связи с многократным увеличением потока беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму.Юнкер пояснил, что миграционные проблемы 2023 года мало чем отличаются от тех, с которым Европа столкнулась в 2015 году. "Европа должна оставаться открытым континентом для преследуемых людей со всего мира, которые законно просят убежища", добавил Юнкер.При этом, уточнил он, в ЕС должны проводить чёткую – "иногда грубую" - разницу между теми, кто имеет право на убежище, и нелегальными мигрантами.Юнкер не рассматривает, что потерпел неудачу в своей попытке разрешить кризис. Он пояснил, что ЕС принимает решения, но именно местные правительства заставляют их реализовываться. "Если что-то не работает, всегда виновата Комиссия. Но я не буду заключен в тюрьму за неспособность европейских государств-членов найти решения", добавил Юнкер.Также он прокомментировал нынешнюю политику ЕС по приёму украинских беженцев и назвал это примером того, как могут быть приняты специальные правила, выходящие за рамки обычного пути.Экс-глава ЕК пояснил, что, "если мусульманин бежит из Сирии из-за того, что его жену изнасиловали, а детей убили, то это повод для предоставления убежища того же качества, что и причины, на которые справедливо указывают украинцы".

https://ukraina.ru/20231005/1049921905.html

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новости, ес, еврокомиссия, евросоюз, юнкер, украина, украинские беженцы, беженцы, мигранты, миграционный кризис