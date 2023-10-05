https://ukraina.ru/20231005/1049921905.html
Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - Юнкер
Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - Юнкер - 05.10.2023 Украина.ру
Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - Юнкер
Коррумпированная на всех уровнях общества Украина не готова стать членом ЕС. Это не принесёт пользы ни Евросоюзу, ни Украине. Такое заявление 5 октября сделал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine
2023-10-05T10:56
2023-10-05T10:56
2023-10-05T10:56
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По мнению экс-главы Еврокомиссии, для вступления в Евросоюз Украине необходимы масштабные внутренние реформы. Юнкер напомнил, что у ЕС "был плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами в отношении верховенства закона". Это не должно повториться, добавил он.Перспектива вступления в ЕС Молдавии и Украины должна быть сохранена, но не стоит обнадёживать эти страны, что это случить "в одночасье, просто нажав на кнопку", считает Юнкер.Если в этих странах будет достигнут прогресс, то они смогут "принять участие в частичной евроинтерграции". "Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным нечто вроде частичного присоединения, разумную форму почти расширения", уточнил бывший глава ЕК.Также Юнкер отметил, что расширенный ЕС тоже должен будет провести внутренние реформы. И решения по вопросам внешней политики должны приниматься не единогласно, а квалифицированный большинством голосов, пояснил он.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, евросоюз, еврокомиссия, зарубежье, украина, вступление, юнкер
Новости, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, Зарубежье, Украина, вступление, Юнкер
Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - Юнкер
Коррумпированная на всех уровнях общества Украина не готова стать членом ЕС. Это не принесёт пользы ни Евросоюзу, ни Украине. Такое заявление 5 октября сделал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine
"Меня очень возмущают некоторые голоса в Европе, которые заставляют украинцев поверить в то, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не принесет пользы ни ЕС, ни Украине. Каждый, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не готова к вступлению", - заявил Юнкер.
По мнению экс-главы Еврокомиссии, для вступления в Евросоюз Украине необходимы масштабные внутренние реформы. Юнкер напомнил, что у ЕС "был плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами в отношении верховенства закона". Это не должно повториться, добавил он.
Перспектива вступления в ЕС Молдавии и Украины должна быть сохранена, но не стоит обнадёживать эти страны, что это случить "в одночасье, просто нажав на кнопку", считает Юнкер.
Если в этих странах будет достигнут прогресс, то они смогут "принять участие в частичной евроинтерграции". "Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным нечто вроде частичного присоединения, разумную форму почти расширения", уточнил бывший глава ЕК.
Также Юнкер отметил, что расширенный ЕС тоже должен будет провести внутренние реформы. И решения по вопросам внешней политики должны приниматься не единогласно, а квалифицированный большинством голосов, пояснил он.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.