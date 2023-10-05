https://ukraina.ru/20231005/1049921905.html

Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - Юнкер

Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - Юнкер - 05.10.2023 Украина.ру

Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - Юнкер

Коррумпированная на всех уровнях общества Украина не готова стать членом ЕС. Это не принесёт пользы ни Евросоюзу, ни Украине. Такое заявление 5 октября сделал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine

2023-10-05T10:56

2023-10-05T10:56

2023-10-05T10:56

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По мнению экс-главы Еврокомиссии, для вступления в Евросоюз Украине необходимы масштабные внутренние реформы. Юнкер напомнил, что у ЕС "был плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами в отношении верховенства закона". Это не должно повториться, добавил он.Перспектива вступления в ЕС Молдавии и Украины должна быть сохранена, но не стоит обнадёживать эти страны, что это случить "в одночасье, просто нажав на кнопку", считает Юнкер.Если в этих странах будет достигнут прогресс, то они смогут "принять участие в частичной евроинтерграции". "Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным нечто вроде частичного присоединения, разумную форму почти расширения", уточнил бывший глава ЕК.Также Юнкер отметил, что расширенный ЕС тоже должен будет провести внутренние реформы. И решения по вопросам внешней политики должны приниматься не единогласно, а квалифицированный большинством голосов, пояснил он.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ukraina.ru/20230929/1049787218.html

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новости, ес, евросоюз, еврокомиссия, зарубежье, украина, вступление, юнкер