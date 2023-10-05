https://ukraina.ru/20231005/1049918017.html

Атаки с использованием кассетных боеприпасов, отказ Запада помогать. Главное на Украине на утро 5 октября

Атаки с использованием кассетных боеприпасов, отказ Запада помогать. Главное на Украине на утро 5 октября - 05.10.2023 Украина.ру

Атаки с использованием кассетных боеприпасов, отказ Запада помогать. Главное на Украине на утро 5 октября

Украина.ру, 05.10.2023

2023-10-05T09:00

2023-10-05T09:00

2023-10-05T09:55

эксклюзив

хроники

спецоперация

всу

беспилотники

украина

атаки

"азов"

дональд трамп

конгрессмен

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ВСУ безуспешно атакуют российские регионы беспилотниками и кассетными боеприпасами, обстреливают Донбасс. На территории Украины слышны взрывы, российские военные расправляются с националистами. Трамп предложил прекратить расходы на Украину, активисты с ним согласились.Украинские беспилотники ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области. Об этом сообщил в четверг в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества», — написал он.Губернатор добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.Кроме того, ВСУ обстреляли Рыльск Курской области кассетными боеприпасами.Он уточнил, что повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. Кроме того, найдены неразорвавшиеся боеприпасы, на месте работают саперы.Также украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«На Донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Горловском — 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпущено 118 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка.Накануне вечером украинцы выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка.«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 20:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — перечислили в представительстве.Ночью они выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 01:05 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01:30 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Киевский районе): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в материале.В 2:15 украинские войска выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Ясиноватскому району. Затем в 2:30 они выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.Успехи российских военныхВ ночь на вторник на территории Украины звучала воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал в 23:58 в Харьковской области. После этого в 00:06 практически одновременно была объявлена тревога в Днепропетровской и Кировоградской областях. Затем в 00:25 прозвучала тревога в Сумской и Полтавской областях.Незадолго до полуночи воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Помимо этого, ранее тревогу уже объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.Позже украинское издание «Зеркало недели» информировало о взрывах в Харьковской области и Херсоне.Телеканал «Общественное» в свою очередь сообщил о взрывах в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) Кировоградской области и Миргороде Полтавской области.Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что подразделения группировки ВС РФ «Центр» уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа.«На Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих», — отметил Савчук.В свою очередь военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что националисты «помогают» россиянам, расправляясь с собственными военными. Так, бойцы «Азова»* расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной.По его словам, в районе населенного пункта Дроновка был обнаружен пикап «азовцев»*, в кузове которого находились трое солдат в украинской форме.Марочко рассказал, что машина остановилась поблизости реки Северский Донец. После два боевика вытолкали военнослужащих из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку.Прекращение помощи УкраинеБывший президент США Дональд Трамп предложил американским властям прекратить расходы на Украину до тех пор, пока Европа не сравняется со Штатами по объему средств на поддержку Киева.«Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины!» — написал он в социальной сети Truth Social, добавив, что оценивает расходы США в 175 миллиардов долларов.Кроме того, Трамп предложил администрации нынешнего американского президента Джо Байдена настоять на уравнивании вклада европейских союзников Киева с расходами Вашингтона.«Почему мы оказались так далеко впереди, причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия?» — возмутился он.В свою очередь член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин встретилась в Вашингтоне с активистами американского антивоенного движения Codepink, которые проводили акцию против помощи Украине.Представители американского антивоенного движения Codepink в среду собрались на акцию против помощи Украине в Капитолии. Полиция арестовала по меньшей мере 11 протестующих, собравшихся на входе в офис сенатора Берни Сандерса. Информацию об аресте 11 активистов подтверждает движение на своем сайте.Конгрессвумен в соцсети X написала, что встретилась с активистами, сопроводив публикацию соответствующими фотографиями.Грин отметила, что, несмотря на разногласия по большинству аспектов, они согласились, что «конгресс должен прекратить разжигать» боевые действия на Украине.Одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что все больше американцев не довольны помощью Украине взамен собственных нужд, голоса протестующих начинают слышать.По ее словам, к движению, призывающему в том числе к прекращению поставок оружия на Украину, присоединяются все больше членов религиозных общин и защитников окружающей среды.Активистка отметила, что, несмотря на успехи, движение сталкивается с большими трудностями из-за мощного военно-промышленного комплекса в стране, выигрывающего от продолжения конфликта. «У этих людей (представителей американского ВПК. — Ред.) есть лоббисты... так что это тяжелая битва», — подчеркнула она.В то же время бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS выразила обеспокоенность тем, что политические круги США фиксируют рост популярности политики президента РФ Владимира Путина в своей стране.«Этот бой — наш бой. Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону (президента РФ Владимира) Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться», — сказала Клинтон.* Запрещенная в России террористическая организация.

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, всу, беспилотники, украина, атаки, "азов", дональд трамп, конгрессмен, сша, владимир путин