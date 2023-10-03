https://ukraina.ru/20231003/1049868527.html

Польша планирует перестать помогать украинским беженцам

Польша планирует перестать помогать украинским беженцам - 03.10.2023 Украина.ру

Польша планирует перестать помогать украинским беженцам

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер 3 октября выразил надежду, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год

2023-10-03T14:47

2023-10-03T14:47

2023-10-03T14:47

польша

беженцы

выплаты

зарубежье

новости

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"Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт", - сказал Мюллер.По различным данным, в Польше в настоящее время находятся 1-1,5 миллиона беженцев с Украины.В настоящее время они пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта.Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.Правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.

https://ukraina.ru/20230919/1049547928.html

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польша, беженцы, выплаты, зарубежье, новости