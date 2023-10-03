https://ukraina.ru/20231003/1049868527.html
Польша планирует перестать помогать украинским беженцам
Польша планирует перестать помогать украинским беженцам - 03.10.2023 Украина.ру
Польша планирует перестать помогать украинским беженцам
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер 3 октября выразил надежду, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год
2023-10-03T14:47
2023-10-03T14:47
2023-10-03T14:47
польша
беженцы
выплаты
зарубежье
новости
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"Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт", - сказал Мюллер.По различным данным, в Польше в настоящее время находятся 1-1,5 миллиона беженцев с Украины.В настоящее время они пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта.Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.Правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
https://ukraina.ru/20230919/1049547928.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, беженцы, выплаты, зарубежье, новости
Польша планирует перестать помогать украинским беженцам
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер 3 октября выразил надежду, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год
"Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт", - сказал Мюллер.
По различным данным, в Польше в настоящее время находятся 1-1,5 миллиона беженцев с Украины.
В настоящее время они пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта.
Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.
Правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.