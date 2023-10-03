Польша планирует перестать помогать украинским беженцам - 03.10.2023 Украина.ру
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Польша планирует перестать помогать украинским беженцам
Польша планирует перестать помогать украинским беженцам - 03.10.2023 Украина.ру
Польша планирует перестать помогать украинским беженцам
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер 3 октября выразил надежду, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год
2023-10-03T14:47
2023-10-03T14:47
польша
беженцы
выплаты
зарубежье
новости
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"Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт", - сказал Мюллер.По различным данным, в Польше в настоящее время находятся 1-1,5 миллиона беженцев с Украины.В настоящее время они пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта.Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.Правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
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польша, беженцы, выплаты, зарубежье, новости
Польша, беженцы, выплаты, Зарубежье, Новости

Польша планирует перестать помогать украинским беженцам

14:47 03.10.2023
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер 3 октября выразил надежду, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год
"Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт", - сказал Мюллер.
По различным данным, в Польше в настоящее время находятся 1-1,5 миллиона беженцев с Украины.
В настоящее время они пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта.
Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.
Правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 21:25
Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – МюллерПравительство Польши напомнило беженцам с Украины о сроках оказания им помощи. Об этом 18 сентября в эфире польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
 
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