Кулеба назвал Украину локомотивом в процессах расширения ЕС - 04.10.2023 Украина.ру
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Кулеба назвал Украину локомотивом в процессах расширения ЕС
Кулеба назвал Украину локомотивом в процессах расширения ЕС - 04.10.2023 Украина.ру
Кулеба назвал Украину локомотивом в процессах расширения ЕС
Украина запустила процессы расширения Евросоюза, сегодня она – локомотив, благодаря которому страны начнут быстрее интегрироваться в ЕС. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 октября заявил в эфире телемарафона на украинском телеканале ТСН
2023-10-04T03:19
2023-10-04T03:36
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По его словам, Украину не постигнет участь стран, которые долгие годы ждут "обретения этого членства"."Мои коллеги-министры искренне признали, что если бы не украинский кейс, то до сих пор мы бы слушали разговоры об усталости Европейского союза от расширения. И ни по одной другой стране не было бы прогресса. Это именно Украина, как локомотив, повлекла за собой все другие страны, более десяти лет ожидающие какого-то прогресса", – сказал Кулеба.Министр назвал сигналы о членстве Украины в ЕС "очень положительными". По данным западных источников, переговоры по вступлению страны в Евросоюз начнутся уже в декабре этого года, однако, как пишет Politico, сегодня юридические рамки этих переговоров до сих пор не доработаны.Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать частью Европейского союза только через семь лет – к 2030 году. При этом спикер отмечает, что это возможно лишь в том случае, если будут выполнены все необходимые условия, пишет Der Spiegel.Шарль Мишель особо подчеркнул необходимость проведения кандидатами реформ, противодействия коррупции. Политик утверждает, что "процветающая и безопасная Украина - в европейских интересах".Пока же Украина не выполнила условия вступления в Евросоюз – в стране продолжаются активные боевые действия, все эшелоны власти поражены коррупцией, однако прогнозы украинского МИДа более чем оптимистичны.
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новости, украина, дмитрий кулеба, евросоюз, ес
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, ЕС

Кулеба назвал Украину локомотивом в процессах расширения ЕС

03:19 04.10.2023 (обновлено: 03:36 04.10.2023)
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
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Украина запустила процессы расширения Евросоюза, сегодня она – локомотив, благодаря которому страны начнут быстрее интегрироваться в ЕС. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 октября заявил в эфире телемарафона на украинском телеканале ТСН
По его словам, Украину не постигнет участь стран, которые долгие годы ждут "обретения этого членства".
"Мои коллеги-министры искренне признали, что если бы не украинский кейс, то до сих пор мы бы слушали разговоры об усталости Европейского союза от расширения. И ни по одной другой стране не было бы прогресса. Это именно Украина, как локомотив, повлекла за собой все другие страны, более десяти лет ожидающие какого-то прогресса", – сказал Кулеба.
Министр назвал сигналы о членстве Украины в ЕС "очень положительными". По данным западных источников, переговоры по вступлению страны в Евросоюз начнутся уже в декабре этого года, однако, как пишет Politico, сегодня юридические рамки этих переговоров до сих пор не доработаны.
Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать частью Европейского союза только через семь лет – к 2030 году. При этом спикер отмечает, что это возможно лишь в том случае, если будут выполнены все необходимые условия, пишет Der Spiegel.
Шарль Мишель особо подчеркнул необходимость проведения кандидатами реформ, противодействия коррупции. Политик утверждает, что "процветающая и безопасная Украина - в европейских интересах".
Пока же Украина не выполнила условия вступления в Евросоюз – в стране продолжаются активные боевые действия, все эшелоны власти поражены коррупцией, однако прогнозы украинского МИДа более чем оптимистичны.
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