https://ukraina.ru/20231004/1049869159.html

Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ

Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ - 04.10.2023 Украина.ру

Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ

Российские ударные вертолёты и истребители способны работать даже при неблагоприятных погодных условиях, а гусеничной технике не страшны распутица и бездорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-04T16:00

2023-10-04T16:00

2023-10-04T16:00

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Некоторые украинские эксперты ошибочно считают, что распутица и нелетная погода сыграют на руку ВСУ. Якобы тогда российские ВКС не смогут использовать авиацию, особенно ударные вертолеты Ка-52, которые выбивают бронетехнику врага. Это полнейшая глупость, рассказал эксперт.Безусловно, распутица влияет на ход боевых действий. Но она не помешает наносить точечные удары и бить по логистике ВСУ, отметил Алёхин.Там есть дороги, а российская военная техника — преимущественно гусеничная, а не колесная. Решающего значения погодные условия не имеют никакого. Тем более в воздушном пространстве, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231002/1049846555.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), всу, миг, логистика, непогода, вкс, авиация, военная техника