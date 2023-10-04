Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ - 04.10.2023 Украина.ру
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Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ
Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ - 04.10.2023 Украина.ру
Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ
Российские ударные вертолёты и истребители способны работать даже при неблагоприятных погодных условиях, а гусеничной технике не страшны распутица и бездорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-04T16:00
2023-10-04T16:00
новости
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всу
миг
логистика
непогода
вкс
авиация
военная техника
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Некоторые украинские эксперты ошибочно считают, что распутица и нелетная погода сыграют на руку ВСУ. Якобы тогда российские ВКС не смогут использовать авиацию, особенно ударные вертолеты Ка-52, которые выбивают бронетехнику врага. Это полнейшая глупость, рассказал эксперт.Безусловно, распутица влияет на ход боевых действий. Но она не помешает наносить точечные удары и бить по логистике ВСУ, отметил Алёхин.Там есть дороги, а российская военная техника — преимущественно гусеничная, а не колесная. Решающего значения погодные условия не имеют никакого. Тем более в воздушном пространстве, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231002/1049846555.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), всу, миг, логистика, непогода, вкс, авиация, военная техника
Новости, ВС РФ, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), ВСУ, МиГ, логистика, непогода, ВКС, авиация, военная техника

Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ

16:00 04.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские ударные вертолёты и истребители способны работать даже при неблагоприятных погодных условиях, а гусеничной технике не страшны распутица и бездорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Некоторые украинские эксперты ошибочно считают, что распутица и нелетная погода сыграют на руку ВСУ. Якобы тогда российские ВКС не смогут использовать авиацию, особенно ударные вертолеты Ка-52, которые выбивают бронетехнику врага. Это полнейшая глупость, рассказал эксперт.
"Наши ударные вертолеты, те же МиГ-24 старых образцов, не говоря уже о других самолётах могут летать в самых неблагоприятных условиях", - подчеркнул обозреватель.
Безусловно, распутица влияет на ход боевых действий. Но она не помешает наносить точечные удары и бить по логистике ВСУ, отметил Алёхин.
Там есть дороги, а российская военная техника — преимущественно гусеничная, а не колесная. Решающего значения погодные условия не имеют никакого. Тем более в воздушном пространстве, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Комоедов интервью - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 16:11
Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса БульбыРоссийский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в интервью изданию Украина.ру объяснил, как Россия хитро разделается с Британским флотом в Черном море
 
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