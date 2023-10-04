Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Российские ударные вертолёты и истребители способны работать даже при неблагоприятных погодных условиях, а гусеничной технике не страшны распутица и бездорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Некоторые украинские эксперты ошибочно считают, что распутица и нелетная погода сыграют на руку ВСУ. Якобы тогда российские ВКС не смогут использовать авиацию, особенно ударные вертолеты Ка-52, которые выбивают бронетехнику врага. Это полнейшая глупость, рассказал эксперт.
"Наши ударные вертолеты, те же МиГ-24 старых образцов, не говоря уже о других самолётах могут летать в самых неблагоприятных условиях", - подчеркнул обозреватель.
Безусловно, распутица влияет на ход боевых действий. Но она не помешает наносить точечные удары и бить по логистике ВСУ, отметил Алёхин.
Там есть дороги, а российская военная техника — преимущественно гусеничная, а не колесная. Решающего значения погодные условия не имеют никакого. Тем более в воздушном пространстве, резюмировал собеседник издания.
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