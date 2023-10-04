Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
В случае ухода противника за Оскол можно ли рассчитывать на то, что ВСУ также придётся оставить левобережье реки Северский Донец. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Можно предположить, что при нанесении ВС России флангового удара на Купянском направлении ВСУ могут оставить районы, которые заняли в прошлом году. Но нужно учитывать, что Украина еще не ввела в бой все резервы, рассказал эксперт.
Новые "Абрамсы" в первую очередь поступают на Южнодонецкое и Запорожское направления. Сюда ВСУ подогнали инженерно-саперную технику и прислали инструкторов из Германии, добавил обозреватель.
"За Купянск они цепляться будут, поэтому в спешном порядке еще месяц назад стали возводить фортификационные сооружения, на некоторых участках даже бетонируют. [Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский понимает, что оперативно-тактическом, да и в стратегическом плане это очень важный железнодорожный узел", - подчеркнул Алёхин.
ВСУ пытаются построить под Купянском подобие глубокоэшелонированной обороны, но вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали ВС РФ на Запорожском направлении, подытожил собеседник издания.
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