Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск - 04.10.2023 Украина.ру
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Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск
Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск - 04.10.2023 Украина.ру
Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск
В случае ухода противника за Оскол можно ли рассчитывать на то, что ВСУ также придётся оставить левобережье реки Северский Донец. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-04T06:41
2023-10-04T06:41
новости
купянское направление
оборона
отступление
александр сырский
всу
укрепления
купянск
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Можно предположить, что при нанесении ВС России флангового удара на Купянском направлении ВСУ могут оставить районы, которые заняли в прошлом году. Но нужно учитывать, что Украина еще не ввела в бой все резервы, рассказал эксперт.Новые "Абрамсы" в первую очередь поступают на Южнодонецкое и Запорожское направления. Сюда ВСУ подогнали инженерно-саперную технику и прислали инструкторов из Германии, добавил обозреватель.ВСУ пытаются построить под Купянском подобие глубокоэшелонированной обороны, но вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали ВС РФ на Запорожском направлении, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231002/1049846555.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянское направление, оборона, отступление, александр сырский, всу, укрепления, купянск
Новости, Купянское направление, Оборона, отступление, Александр Сырский, ВСУ, укрепления, Купянск

Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск

06:41 04.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В случае ухода противника за Оскол можно ли рассчитывать на то, что ВСУ также придётся оставить левобережье реки Северский Донец. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Можно предположить, что при нанесении ВС России флангового удара на Купянском направлении ВСУ могут оставить районы, которые заняли в прошлом году. Но нужно учитывать, что Украина еще не ввела в бой все резервы, рассказал эксперт.
Новые "Абрамсы" в первую очередь поступают на Южнодонецкое и Запорожское направления. Сюда ВСУ подогнали инженерно-саперную технику и прислали инструкторов из Германии, добавил обозреватель.
"За Купянск они цепляться будут, поэтому в спешном порядке еще месяц назад стали возводить фортификационные сооружения, на некоторых участках даже бетонируют. [Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский понимает, что оперативно-тактическом, да и в стратегическом плане это очень важный железнодорожный узел", - подчеркнул Алёхин.
ВСУ пытаются построить под Купянском подобие глубокоэшелонированной обороны, но вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали ВС РФ на Запорожском направлении, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Комоедов интервью - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 16:11
Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса БульбыРоссийский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в интервью изданию Украина.ру объяснил, как Россия хитро разделается с Британским флотом в Черном море
 
НовостиКупянское направлениеОборонаотступлениеАлександр СырскийВСУукрепленияКупянск
 
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06:41Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск
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