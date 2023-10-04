https://ukraina.ru/20231004/1049867119.html

Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск

Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск - 04.10.2023 Украина.ру

Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск

В случае ухода противника за Оскол можно ли рассчитывать на то, что ВСУ также придётся оставить левобережье реки Северский Донец. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-04T06:41

2023-10-04T06:41

2023-10-04T06:41

новости

купянское направление

оборона

отступление

александр сырский

всу

укрепления

купянск

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Можно предположить, что при нанесении ВС России флангового удара на Купянском направлении ВСУ могут оставить районы, которые заняли в прошлом году. Но нужно учитывать, что Украина еще не ввела в бой все резервы, рассказал эксперт.Новые "Абрамсы" в первую очередь поступают на Южнодонецкое и Запорожское направления. Сюда ВСУ подогнали инженерно-саперную технику и прислали инструкторов из Германии, добавил обозреватель.ВСУ пытаются построить под Купянском подобие глубокоэшелонированной обороны, но вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали ВС РФ на Запорожском направлении, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231002/1049846555.html

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянское направление, оборона, отступление, александр сырский, всу, укрепления, купянск