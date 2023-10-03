https://ukraina.ru/20231003/1049881547.html

Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной"

Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной" - 03.10.2023 Украина.ру

Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной"

Нынешнее руководство Украины ведёт себя неприемлемо не только по отношению к венгерской диаспоре и венгерскому бизнесу. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

2023-10-03T18:06

2023-10-03T18:06

2023-10-03T18:06

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Он также назвал неприемлемым санкции, которые применило нынешнее украинское руководство к венгерской банковской структуре OTP Bank, включив её в список "международных спонсоров войны". Глава МИД Венгрии обратил внимание: украинские чиновники "тратят деньги венгерских налогоплательщиков" и "в то же время банк, который управляет банковскими счетами значительной части венгерского народа, и это принципиально определяет состояние венгерской экономики, содержится в списке международных спонсоров войны"."С одной стороны, недопустимо, чтобы страна, стремящаяся вступить в Евросоюз, постоянно репрессировала национальные общины, проживающие на её территории за реализацию своих прав. Также неприемлемо, чтобы страна, стремящаяся вступить в Европейский союз, инициировала судебные разбирательства против государств-членов Европейского союза по коммерческим делам", - сказал Сийярто.Он также назвал неприемлемым санкции, которые применило нынешнее украинское руководство к венгерской банковской структуре OTP Bank, включив её в список "международных спонсоров войны". Глава МИД Венгрии обратил внимание: украинские чиновники "тратят деньги венгерских налогоплательщиков" и "в то же время банк, который управляет банковскимисчетами значительной части венгерского народа, и это принципиально определяет состояние венгерской экономики, содержится в списке международных спонсоров войны"."Три темы дебатов, которые было бы очень легко закрыть, если бы украинцы захотели", - сказал руководитель дипломатии Венгрии."Права венгерской национальной общины на использование родного языка были значительно ограничены тогдашним украинским государством с 2015 года. Вернет ли Украина венгерской национальной общине, проживающей в Закарпатье, права, которые они уже имели до 2015 года – ничего лишнего, только те, которые уже существовали – зависит исключительно от Украины. Мы не можем с этим помочь, мы не принимаем законы в Украине", - продолжил венгерский дипломат.По мнению Сийярто, руководители Украины все три проблемы "они сами создали" и только от них зависит решение этих проблем. Тем более, отметил дипломат, "они поставили туда ОТР по четырём совершенно ложным причинам, а после того, как выяснилось, что эти четыре причины смешны и несостоятельны для внешнего мира, они начали навязывать всё новые и новые условия, что является заведомо шантажом".Высказался глава МИД Венгрии и по "зерновому скандалу", рассорившему Киев с пятью членами Евросоюза. Сийярто обратил внимание на договорённость, согласно которой при перекрытии экспорта украинского зерна через черноморские порты Киеву был предоставлены транзитные маршруты в Азию, Африку и куда угодно."Не было никаких упоминаний о том, что украинцы привозили бы зерно сюда, наводняли им центральноевропейские рынки, разоряли центральноевропейских фермеров, прикарманивали большую прибыль, а затем отправлялись домой. Речь шла о том, чтобы провезти его через эти страны в порты, где его погрузили бы на корабли и доставляли туда, где оно было необходимо. Мы сделали необходимые инвестиции. На западной границе Украины Венгрия имеет самые большие перевалочные мощности", - напомнил глава МИД Венгрии.

https://ukraina.ru/20231003/1049866106.html

https://ukraina.ru/20230925/1049681834.html

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