Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной" - 03.10.2023 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной"
Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной" - 03.10.2023 Украина.ру
Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной"
Нынешнее руководство Украины ведёт себя неприемлемо не только по отношению к венгерской диаспоре и венгерскому бизнесу. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
2023-10-03T18:06
2023-10-03T18:06
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зерновой конфликт
зерновая сделка
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Он также назвал неприемлемым санкции, которые применило нынешнее украинское руководство к венгерской банковской структуре OTP Bank, включив её в список "международных спонсоров войны". Глава МИД Венгрии обратил внимание: украинские чиновники "тратят деньги венгерских налогоплательщиков" и "в то же время банк, который управляет банковскими счетами значительной части венгерского народа, и это принципиально определяет состояние венгерской экономики, содержится в списке международных спонсоров войны"."С одной стороны, недопустимо, чтобы страна, стремящаяся вступить в Евросоюз, постоянно репрессировала национальные общины, проживающие на её территории за реализацию своих прав. Также неприемлемо, чтобы страна, стремящаяся вступить в Европейский союз, инициировала судебные разбирательства против государств-членов Европейского союза по коммерческим делам", - сказал Сийярто.Он также назвал неприемлемым санкции, которые применило нынешнее украинское руководство к венгерской банковской структуре OTP Bank, включив её в список "международных спонсоров войны". Глава МИД Венгрии обратил внимание: украинские чиновники "тратят деньги венгерских налогоплательщиков" и "в то же время банк, который управляет банковскимисчетами значительной части венгерского народа, и это принципиально определяет состояние венгерской экономики, содержится в списке международных спонсоров войны"."Три темы дебатов, которые было бы очень легко закрыть, если бы украинцы захотели", - сказал руководитель дипломатии Венгрии."Права венгерской национальной общины на использование родного языка были значительно ограничены тогдашним украинским государством с 2015 года. Вернет ли Украина венгерской национальной общине, проживающей в Закарпатье, права, которые они уже имели до 2015 года – ничего лишнего, только те, которые уже существовали – зависит исключительно от Украины. Мы не можем с этим помочь, мы не принимаем законы в Украине", - продолжил венгерский дипломат.По мнению Сийярто, руководители Украины все три проблемы "они сами создали" и только от них зависит решение этих проблем. Тем более, отметил дипломат, "они поставили туда ОТР по четырём совершенно ложным причинам, а после того, как выяснилось, что эти четыре причины смешны и несостоятельны для внешнего мира, они начали навязывать всё новые и новые условия, что является заведомо шантажом".Высказался глава МИД Венгрии и по "зерновому скандалу", рассорившему Киев с пятью членами Евросоюза. Сийярто обратил внимание на договорённость, согласно которой при перекрытии экспорта украинского зерна через черноморские порты Киеву был предоставлены транзитные маршруты в Азию, Африку и куда угодно."Не было никаких упоминаний о том, что украинцы привозили бы зерно сюда, наводняли им центральноевропейские рынки, разоряли центральноевропейских фермеров, прикарманивали большую прибыль, а затем отправлялись домой. Речь шла о том, чтобы провезти его через эти страны в порты, где его погрузили бы на корабли и доставляли туда, где оно было необходимо. Мы сделали необходимые инвестиции. На западной границе Украины Венгрия имеет самые большие перевалочные мощности", - напомнил глава МИД Венгрии.
https://ukraina.ru/20231003/1049866106.html
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новости, украина, зерновой конфликт, зерновая сделка, венгрия, петер сийярто, дипломатия, публичная дипломатия, экспорт, транзит, ес, украина-ес, соглашение с ес, этносы, нацменьшинства, национальные интересы, национальная безопасность, закарпатье, венгры
Новости, Украина, зерновой конфликт, зерновая сделка, Венгрия, Петер Сийярто, дипломатия, публичная дипломатия, экспорт, транзит, ЕС, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, этносы, Нацменьшинства, национальные интересы, национальная безопасность, Закарпатье, венгры

Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной"

18:06 03.10.2023
 
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
© Валерий Мельников
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Нынешнее руководство Украины ведёт себя неприемлемо не только по отношению к венгерской диаспоре и венгерскому бизнесу. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он также назвал неприемлемым санкции, которые применило нынешнее украинское руководство к венгерской банковской структуре OTP Bank, включив её в список "международных спонсоров войны". Глава МИД Венгрии обратил внимание: украинские чиновники "тратят деньги венгерских налогоплательщиков" и "в то же время банк, который управляет банковскими счетами значительной части венгерского народа, и это принципиально определяет состояние венгерской экономики, содержится в списке международных спонсоров войны".
"С одной стороны, недопустимо, чтобы страна, стремящаяся вступить в Евросоюз, постоянно репрессировала национальные общины, проживающие на её территории за реализацию своих прав. Также неприемлемо, чтобы страна, стремящаяся вступить в Европейский союз, инициировала судебные разбирательства против государств-членов Европейского союза по коммерческим делам", - сказал Сийярто.
Он также назвал неприемлемым санкции, которые применило нынешнее украинское руководство к венгерской банковской структуре OTP Bank, включив её в список "международных спонсоров войны". Глава МИД Венгрии обратил внимание: украинские чиновники "тратят деньги венгерских налогоплательщиков" и "в то же время банк, который управляет банковскимисчетами значительной части венгерского народа, и это принципиально определяет состояние венгерской экономики, содержится в списке международных спонсоров войны".
"Три темы дебатов, которые было бы очень легко закрыть, если бы украинцы захотели", - сказал руководитель дипломатии Венгрии.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
13:57
Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны"Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский банк OTP из перечня "международных спонсоров войны", сообщила 2 октября пресс-служба ведомства
"Права венгерской национальной общины на использование родного языка были значительно ограничены тогдашним украинским государством с 2015 года. Вернет ли Украина венгерской национальной общине, проживающей в Закарпатье, права, которые они уже имели до 2015 года – ничего лишнего, только те, которые уже существовали – зависит исключительно от Украины. Мы не можем с этим помочь, мы не принимаем законы в Украине", - продолжил венгерский дипломат.
По мнению Сийярто, руководители Украины все три проблемы "они сами создали" и только от них зависит решение этих проблем. Тем более, отметил дипломат, "они поставили туда ОТР по четырём совершенно ложным причинам, а после того, как выяснилось, что эти четыре причины смешны и несостоятельны для внешнего мира, они начали навязывать всё новые и новые условия, что является заведомо шантажом".
Высказался глава МИД Венгрии и по "зерновому скандалу", рассорившему Киев с пятью членами Евросоюза. Сийярто обратил внимание на договорённость, согласно которой при перекрытии экспорта украинского зерна через черноморские порты Киеву был предоставлены транзитные маршруты в Азию, Африку и куда угодно.
"Не было никаких упоминаний о том, что украинцы привозили бы зерно сюда, наводняли им центральноевропейские рынки, разоряли центральноевропейских фермеров, прикарманивали большую прибыль, а затем отправлялись домой. Речь шла о том, чтобы провезти его через эти страны в порты, где его погрузили бы на корабли и доставляли туда, где оно было необходимо. Мы сделали необходимые инвестиции. На западной границе Украины Венгрия имеет самые большие перевалочные мощности", - напомнил глава МИД Венгрии.
Орбан
25 сентября, 17:43
"Нас обманули": Орбан сделал заявление о продаже "украинского" зернаБрюссельские чиновники, утверждавшие, что Европа должна открыть свои территории для украинского зерна ради голодающей Африки, попросту всех обманули. В том числе Будапешт. Такое заявление 25 сентября сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Magyar Nemzet
 
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