Сиярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинам - 03.10.2023 Украина.ру
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Сиярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинам
Сиярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинам - 03.10.2023 Украина.ру
Сиярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинам
Венгрия не нуждается в поучениях из Брюсселя или других столиц ЕС, отстаивая свои национальные интересы – в том числе и по вопросу СВО на Украине. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
2023-10-03T17:37
2023-10-03T17:37
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венгрия
петер сийярто
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дипломатия
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публичная дипломатия
выборы
парламентские выборы
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Руководитель венгерской дипломатии высказался резко против внешнего вмешательства в национальные выборы. Он назвал несостоятельной критику состояния демократии в своей стране как со стороны Еврокомиссии, так и далёкой Швеции."Когда на нас возлагают ответственность за вопросы верховенства закона из Брюсселя, то это смешно по двум причинам, - сказал Сийярто. - С одной стороны, потому что это не имеет под собой реальной основы. Венгрия – действующая демократия, действующее правовое государство, мы в этом отношении не хуже любой другой страны Евросоюза. С другой стороны, это смешно ещё и потому, что эти обвинения выдвигаются оттуда, где действие верховенства права никоим образом не применяется к ним самим".В Брюсселе игнорируются европейские правила, которые явно были необходимы для сохранения единства Евросоюза по важнейшим вопросам, добавил глава МИД Венгрии. Среди проблем ЕС Ситро назвал вопрос миграции "позорной процедурой" распределения квот на прием иностранцев между странами-членами. По его мнению, руководство ЕС таким образом планирует "вырвать из рук" европейских стран право на принятие самостоятельного решения. Поэтому, отметил Сийярто, Венгрия рассматривает своё право вето в ЕС как действенный механизм противодействия наступлению евробюрократии на национальные интересы. Такое право есть у всех стран союза, включая малые государства, напомнил он.Сийярто также опроверг слухи о скрытых угрозах послам США и ЕС в случае, если они решат вмешаться во внутренние дела его страны. Глава МИД Венгрии сказал: "Это неправда, потому что я открыто угрожал им – тем, что наше профессиональное сотрудничество станет невозможным, если они вмешаются в венгерский избирательный процесс. Это должно быть так же очевидно, как дважды четыре".
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новости, венгрия, петер сийярто, мид, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, выборы, парламентские выборы, еврокомиссия, ес, миграция, миграционный кризис, нелегалы, жозеп боррель
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, МИД, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, выборы, парламентские выборы, Еврокомиссия, ЕС, миграция, миграционный кризис, нелегалы, Жозеп Боррель

Сиярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинам

17:37 03.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие генерального консульства Венгрии в Казани
Открытие генерального консульства Венгрии в Казани - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Венгрия не нуждается в поучениях из Брюсселя или других столиц ЕС, отстаивая свои национальные интересы – в том числе и по вопросу СВО на Украине. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Руководитель венгерской дипломатии высказался резко против внешнего вмешательства в национальные выборы. Он назвал несостоятельной критику состояния демократии в своей стране как со стороны Еврокомиссии, так и далёкой Швеции.
"Когда на нас возлагают ответственность за вопросы верховенства закона из Брюсселя, то это смешно по двум причинам, - сказал Сийярто. - С одной стороны, потому что это не имеет под собой реальной основы. Венгрия – действующая демократия, действующее правовое государство, мы в этом отношении не хуже любой другой страны Евросоюза. С другой стороны, это смешно ещё и потому, что эти обвинения выдвигаются оттуда, где действие верховенства права никоим образом не применяется к ним самим".
В Брюсселе игнорируются европейские правила, которые явно были необходимы для сохранения единства Евросоюза по важнейшим вопросам, добавил глава МИД Венгрии. Среди проблем ЕС Ситро назвал вопрос миграции "позорной процедурой" распределения квот на прием иностранцев между странами-членами. По его мнению, руководство ЕС таким образом планирует "вырвать из рук" европейских стран право на принятие самостоятельного решения.
Поэтому, отметил Сийярто, Венгрия рассматривает своё право вето в ЕС как действенный механизм противодействия наступлению евробюрократии на национальные интересы. Такое право есть у всех стран союза, включая малые государства, напомнил он.
Сийярто также опроверг слухи о скрытых угрозах послам США и ЕС в случае, если они решат вмешаться во внутренние дела его страны. Глава МИД Венгрии сказал: "Это неправда, потому что я открыто угрожал им – тем, что наше профессиональное сотрудничество станет невозможным, если они вмешаются в венгерский избирательный процесс. Это должно быть так же очевидно, как дважды четыре".
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