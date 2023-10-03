Киев внес крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список "спонсоров войны" - 03.10.2023 Украина.ру
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Киев внес крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список "спонсоров войны"
Киев внес крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список "спонсоров войны" - 03.10.2023 Украина.ру
Киев внес крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список "спонсоров войны"
Киев внес три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в перечень "спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией. Об этом 3 октября сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины
2023-10-03T14:10
2023-10-03T14:10
спонсоры
война
новости
китай
украина
зарубежье
список
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"Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, продолжающие реализовать совместные проекты с РФ и финансировать своими налогами стратегическую отрасль РФ, внесены в перечень международных спонсоров войны", - говорится в телеграм-канале НАПК.Речь идет о CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Компании занимаются инвестициями в добывающие отрасли РФ и активно закупают углеводороды в России.Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также НАПК объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.
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спонсоры, война, новости, китай, украина, зарубежье, список
спонсоры, война, Новости, Китай, Украина, Зарубежье, список

Киев внес крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список "спонсоров войны"

14:10 03.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Киев внес три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в перечень "спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией. Об этом 3 октября сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины
"Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, продолжающие реализовать совместные проекты с РФ и финансировать своими налогами стратегическую отрасль РФ, внесены в перечень международных спонсоров войны", - говорится в телеграм-канале НАПК.
Речь идет о CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.
Компании занимаются инвестициями в добывающие отрасли РФ и активно закупают углеводороды в России.
Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также НАПК объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 16:34
США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – ПискаревПредседатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев высказался по поводу слов американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, сообщил телеграм-канал Комиссии 28 мая
 
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