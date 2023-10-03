https://ukraina.ru/20231003/1049866613.html

Киев внес крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список "спонсоров войны"

Киев внес крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список "спонсоров войны" - 03.10.2023 Украина.ру

Киев внес крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список "спонсоров войны"

Киев внес три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в перечень "спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией. Об этом 3 октября сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины

2023-10-03T14:10

2023-10-03T14:10

2023-10-03T14:10

спонсоры

война

новости

китай

украина

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список

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"Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, продолжающие реализовать совместные проекты с РФ и финансировать своими налогами стратегическую отрасль РФ, внесены в перечень международных спонсоров войны", - говорится в телеграм-канале НАПК.Речь идет о CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Компании занимаются инвестициями в добывающие отрасли РФ и активно закупают углеводороды в России.Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также НАПК объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.

https://ukraina.ru/20230528/1046649636.html

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спонсоры, война, новости, китай, украина, зарубежье, список