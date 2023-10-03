https://ukraina.ru/20231003/1049835100.html
Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное море
Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное море - 03.10.2023 Украина.ру
Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное море
Если Турция пропустит британские корабли в Черное море, Россия должна их уничтожить сразу при выходе из проливов, не дожидаясь атаки у своих берегов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-10-03T06:03
2023-10-03T06:03
2023-10-03T06:03
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россия
британия
украина
черное море
черноморский флот
турция
атаки
севастополь
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Великобритания уже воюет с Россией в Черном море руками украинцев. Атаки на Севастополь и Черноморский флот велись под прямым руководством британских спецслужб, рассказал эксперт.Если Анкара пропустит британские корабли в Черное море, Россия должна их атаковать при выходе из проливов, как только они пройдут турецкие территориальные воды. В нейтральных водах необходимо выставить весь флот и не дать кораблям пройти дальше, отметил политолог.Москва напрямую заявила, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. Вместе с заходом британского флота в Черное море повысится угроза для российской безопасности. Поэтому их необходимо остановить на дальних подступах, не дожидаясь атаки у своих берегов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230821/1048834924.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, британия, украина, черное море, черноморский флот, турция, атаки, севастополь
Новости, Россия, Британия, Украина, Черное море, Черноморский флот, Турция, атаки, Севастополь
Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное море
Если Турция пропустит британские корабли в Черное море, Россия должна их уничтожить сразу при выходе из проливов, не дожидаясь атаки у своих берегов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Великобритания уже воюет с Россией в Черном море руками украинцев. Атаки на Севастополь и Черноморский флот велись под прямым руководством британских спецслужб, рассказал эксперт.
Если Анкара пропустит британские корабли в Черное море, Россия должна их атаковать при выходе из проливов, как только они пройдут турецкие территориальные воды. В нейтральных водах необходимо выставить весь флот и не дать кораблям пройти дальше, отметил политолог.
"России нужно четко заявить, что в случае захода британского флота в Черном море мы эти корабли потопим. Церемониться не надо. Они думают, что мы сейчас будем дрожать. Но мы не боимся вступить в бой с британцами", - подчеркнул Перенджиев.
Москва напрямую заявила, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. Вместе с заходом британского флота в Черное море повысится угроза для российской безопасности. Поэтому их необходимо остановить на дальних подступах, не дожидаясь атаки у своих берегов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь