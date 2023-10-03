https://ukraina.ru/20231003/1049835100.html

Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное море

Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное море - 03.10.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное море

Если Турция пропустит британские корабли в Черное море, Россия должна их уничтожить сразу при выходе из проливов, не дожидаясь атаки у своих берегов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-10-03T06:03

2023-10-03T06:03

2023-10-03T06:03

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черное море

черноморский флот

турция

атаки

севастополь

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Великобритания уже воюет с Россией в Черном море руками украинцев. Атаки на Севастополь и Черноморский флот велись под прямым руководством британских спецслужб, рассказал эксперт.Если Анкара пропустит британские корабли в Черное море, Россия должна их атаковать при выходе из проливов, как только они пройдут турецкие территориальные воды. В нейтральных водах необходимо выставить весь флот и не дать кораблям пройти дальше, отметил политолог.Москва напрямую заявила, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. Вместе с заходом британского флота в Черное море повысится угроза для российской безопасности. Поэтому их необходимо остановить на дальних подступах, не дожидаясь атаки у своих берегов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230821/1048834924.html

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новости, россия, британия, украина, черное море, черноморский флот, турция, атаки, севастополь