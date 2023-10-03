Политолог сообщил, как Британия готовится зайти в Чёрное море и проводит теракты руками украинцев
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Британия усиливает давлении на Анкару из-за принципиальной позиции Турции не допускать военные суда в черноморские проливы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Теракт в Анкаре можно рассматривать как элемент давления на Турцию со стороны Великобритании. Безусловно Запад никогда не признается, что имел к нему прямое отношение, свалив всю вину на неких радикалов, рассказал политолог.
Лондон оказывает давление на Турцию, чтобы та позволила прорваться в Черное море. Если этот план сработает, Россия напрямую столкнется с Великобританией в Чёрном море, добавил эксперт.
"Да, Великобритания уже воюет с нами в Черном море руками украинцев. Все эти беззкипажные катера и дроны изготовлены при помощи британцев. А сегодняшние заявления их министра прямо подтверждают, что атаки на Севастополь и Черноморский флот прямо велись под руководством их спецслужб", - подчеркнул Перенджиев.
России нужно четко заявить, что в случае захода британского флота в Черном море корабли будут уничтожены. Они думают, что их громкие заявления испугают Россию. Но мы не боимся вступить в бой с британцами, заключил собеседник издания.
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