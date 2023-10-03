Политолог сообщил, как Британия готовится зайти в Чёрное море и проводит теракты руками украинцев - 03.10.2023 Украина.ру
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Политолог сообщил, как Британия готовится зайти в Чёрное море и проводит теракты руками украинцев
Политолог сообщил, как Британия готовится зайти в Чёрное море и проводит теракты руками украинцев - 03.10.2023 Украина.ру
Политолог сообщил, как Британия готовится зайти в Чёрное море и проводит теракты руками украинцев
Британия усиливает давлении на Анкару из-за принципиальной позиции Турции не допускать военные суда в черноморские проливы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-10-03T05:45
2023-10-03T05:45
новости
великобритания
украина
россия
черное море
атаки
черноморский флот
турция
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Теракт в Анкаре можно рассматривать как элемент давления на Турцию со стороны Великобритании. Безусловно Запад никогда не признается, что имел к нему прямое отношение, свалив всю вину на неких радикалов, рассказал политолог.Лондон оказывает давление на Турцию, чтобы та позволила прорваться в Черное море. Если этот план сработает, Россия напрямую столкнется с Великобританией в Чёрном море, добавил эксперт.России нужно четко заявить, что в случае захода британского флота в Черном море корабли будут уничтожены. Они думают, что их громкие заявления испугают Россию. Но мы не боимся вступить в бой с британцами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049564375.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, украина, россия, черное море, атаки, черноморский флот, турция
Новости, Великобритания, Украина, Россия, Черное море, атаки, Черноморский флот, Турция

Политолог сообщил, как Британия готовится зайти в Чёрное море и проводит теракты руками украинцев

05:45 03.10.2023
 
© CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau Британия курсанты солдаты оружие учения Англия
Британия курсанты солдаты оружие учения Англия
© CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau
Читать в
Британия усиливает давлении на Анкару из-за принципиальной позиции Турции не допускать военные суда в черноморские проливы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Теракт в Анкаре можно рассматривать как элемент давления на Турцию со стороны Великобритании. Безусловно Запад никогда не признается, что имел к нему прямое отношение, свалив всю вину на неких радикалов, рассказал политолог.
Лондон оказывает давление на Турцию, чтобы та позволила прорваться в Черное море. Если этот план сработает, Россия напрямую столкнется с Великобританией в Чёрном море, добавил эксперт.
"Да, Великобритания уже воюет с нами в Черном море руками украинцев. Все эти беззкипажные катера и дроны изготовлены при помощи британцев. А сегодняшние заявления их министра прямо подтверждают, что атаки на Севастополь и Черноморский флот прямо велись под руководством их спецслужб", - подчеркнул Перенджиев.
России нужно четко заявить, что в случае захода британского флота в Черном море корабли будут уничтожены. Они думают, что их громкие заявления испугают Россию. Но мы не боимся вступить в бой с британцами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 14:48
Александр Носович: Польша занимает нишу Великобритании в Европе и вооружается против ГерманииЕсли в вопросах безопасности, которыми занимаются США и НАТО, Варшава не решается предъявлять свои претензии и исходит из того, что российско-украинские отношения — это американский вопрос, то в экономической сфере, за которую отвечает ЕС, Польша пошла в наступление, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
 
НовостиВеликобританияУкраинаРоссияЧерное мореатакиЧерноморский флотТурция
 
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