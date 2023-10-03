https://ukraina.ru/20231003/1049834297.html

Политолог сообщил, как Британия готовится зайти в Чёрное море и проводит теракты руками украинцев

Политолог сообщил, как Британия готовится зайти в Чёрное море и проводит теракты руками украинцев - 03.10.2023 Украина.ру

Политолог сообщил, как Британия готовится зайти в Чёрное море и проводит теракты руками украинцев

Британия усиливает давлении на Анкару из-за принципиальной позиции Турции не допускать военные суда в черноморские проливы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-10-03T05:45

2023-10-03T05:45

2023-10-03T05:45

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Теракт в Анкаре можно рассматривать как элемент давления на Турцию со стороны Великобритании. Безусловно Запад никогда не признается, что имел к нему прямое отношение, свалив всю вину на неких радикалов, рассказал политолог.Лондон оказывает давление на Турцию, чтобы та позволила прорваться в Черное море. Если этот план сработает, Россия напрямую столкнется с Великобританией в Чёрном море, добавил эксперт.России нужно четко заявить, что в случае захода британского флота в Черном море корабли будут уничтожены. Они думают, что их громкие заявления испугают Россию. Но мы не боимся вступить в бой с британцами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049564375.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, великобритания, украина, россия, черное море, атаки, черноморский флот, турция