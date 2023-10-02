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Генпрокуратура Белоруссии инициировала требование к США, Канаде и Британии

Генпрокуратура Белоруссии инициировала требование к США, Канаде и Британии - 02.10.2023 Украина.ру

Генпрокуратура Белоруссии инициировала требование к США, Канаде и Британии

КГБ Белоруссии расследует уголовное дело об экстремистской и иной противоправной деятельности "пронацистского экстремистского формирования "Рада Белоруской Народной Республики" ("Рада БНР"). Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

2023-10-02T23:02

2023-10-02T23:02

2023-10-02T23:02

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"Указанное формирование основано в 1948 году пособниками нацистских преступников – коллаборационистами белорусского происхождения Абрамчиком, Кушелем, Рогулей, Сажичем и другими, бежавшими от правосудия в США и Канаду. Как установлено, деятельность Рады БНР основана как в прошлом, так и в настоящее время на отрицании существования суверенного белорусского государства", - сказано в официальном сообщении.Генпрокуратура Белоруссии установила, что "Рада БНР декларирует себя высшим и единственным представителем суверенных прав белорусского народа, позиционирует себя как "правительство в изгнании". Кроме того, руководитель этой организации "провозглашает себя "президентом".КГБ Белоруссии в июле решил признать "Раду БНР" экстремистским формированием. Однако её члены свою работу не только не прекратили, но и активизировали. Генпрокуратура выяснила, что "руководство Рады координирует деструктивные усилия с иными экстремистскими организациями, включая так называемые "Координационный совет", "Объединенный переходный кабинет" под предводительством Тихановской, устанавливает связи с действующими на территории Украины вооруженными структурами, в которые входят и граждане Республики Беларусь".Кроме того, выяснили белорусские прокуроры, "Рада БНР" развивает собственную наградную систему и "тем самым пытается создать репутацию полномочного "правительства в изгнании", а по сути – реабилитирует нацизм и коллаборационизм".Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении руководителей и членов "Рады БНР" по признакам таких преступлений, заговор или иные действия с целью захвата государственной власти, руководство экстремистским формированием, разжигание национальной либо иной социальной вражды или розни, умышленные действия по реабилитации нацизма, подстрекательство к участию граждан Белоруссии на территории иностранного государства в вооружённом формировании и участию в вооружённом конфликте без уполномочия государства, дискредитации Республики Беларусь."Генеральная прокуратура полагает также необходимым инициировать по дипломатическим каналам требование к властям США, Канады, Великобритании принять исчерпывающие и безотлагательные меры к прекращению деятельности указанного экстремистского формирования пронацистского толка на их территории", - сказано в сообщении прокурорского органа.Обосновавшаяся в США (штат Кливленд) общественная организация "Рада БНР" не отреагировала на очередное упоминание о себе представителями официального Минска.

https://ukraina.ru/20220818/1037789389.html

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