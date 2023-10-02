Генпрокуратура Белоруссии инициировала требование к США, Канаде и Британии - 02.10.2023 Украина.ру
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Генпрокуратура Белоруссии инициировала требование к США, Канаде и Британии
Генпрокуратура Белоруссии инициировала требование к США, Канаде и Британии - 02.10.2023 Украина.ру
Генпрокуратура Белоруссии инициировала требование к США, Канаде и Британии
КГБ Белоруссии расследует уголовное дело об экстремистской и иной противоправной деятельности "пронацистского экстремистского формирования "Рада Белоруской Народной Республики" ("Рада БНР"). Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.
2023-10-02T23:02
2023-10-02T23:02
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"Указанное формирование основано в 1948 году пособниками нацистских преступников – коллаборационистами белорусского происхождения Абрамчиком, Кушелем, Рогулей, Сажичем и другими, бежавшими от правосудия в США и Канаду. Как установлено, деятельность Рады БНР основана как в прошлом, так и в настоящее время на отрицании существования суверенного белорусского государства", - сказано в официальном сообщении.Генпрокуратура Белоруссии установила, что "Рада БНР декларирует себя высшим и единственным представителем суверенных прав белорусского народа, позиционирует себя как "правительство в изгнании". Кроме того, руководитель этой организации "провозглашает себя "президентом".КГБ Белоруссии в июле решил признать "Раду БНР" экстремистским формированием. Однако её члены свою работу не только не прекратили, но и активизировали. Генпрокуратура выяснила, что "руководство Рады координирует деструктивные усилия с иными экстремистскими организациями, включая так называемые "Координационный совет", "Объединенный переходный кабинет" под предводительством Тихановской, устанавливает связи с действующими на территории Украины вооруженными структурами, в которые входят и граждане Республики Беларусь".Кроме того, выяснили белорусские прокуроры, "Рада БНР" развивает собственную наградную систему и "тем самым пытается создать репутацию полномочного "правительства в изгнании", а по сути – реабилитирует нацизм и коллаборационизм".Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении руководителей и членов "Рады БНР" по признакам таких преступлений, заговор или иные действия с целью захвата государственной власти, руководство экстремистским формированием, разжигание национальной либо иной социальной вражды или розни, умышленные действия по реабилитации нацизма, подстрекательство к участию граждан Белоруссии на территории иностранного государства в вооружённом формировании и участию в вооружённом конфликте без уполномочия государства, дискредитации Республики Беларусь."Генеральная прокуратура полагает также необходимым инициировать по дипломатическим каналам требование к властям США, Канады, Великобритании принять исчерпывающие и безотлагательные меры к прекращению деятельности указанного экстремистского формирования пронацистского толка на их территории", - сказано в сообщении прокурорского органа.Обосновавшаяся в США (штат Кливленд) общественная организация "Рада БНР" не отреагировала на очередное упоминание о себе представителями официального Минска.
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новости, бнр, белорусская оппозиция, белоруссия, белорусские националисты, мид белоруссии, генеральная прокуратура белоруссии, эмиграция, диаспора, нацизм, экстремизм, светлана тихановская, сша, украина, сво, британия, канада
Новости, БНР, белорусская оппозиция, Белоруссия, белорусские националисты, МИД Белоруссии, Генеральная прокуратура Белоруссии, эмиграция, диаспора, нацизм, экстремизм, Светлана Тихановская, США, Украина, СВО, Британия, Канада

Генпрокуратура Белоруссии инициировала требование к США, Канаде и Британии

23:02 02.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве в поддержку протестующих в Белоруссии
Акция в Киеве в поддержку протестующих в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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КГБ Белоруссии расследует уголовное дело об экстремистской и иной противоправной деятельности "пронацистского экстремистского формирования "Рада Белоруской Народной Республики" ("Рада БНР"). Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.
"Указанное формирование основано в 1948 году пособниками нацистских преступников – коллаборационистами белорусского происхождения Абрамчиком, Кушелем, Рогулей, Сажичем и другими, бежавшими от правосудия в США и Канаду. Как установлено, деятельность Рады БНР основана как в прошлом, так и в настоящее время на отрицании существования суверенного белорусского государства", - сказано в официальном сообщении.
Генпрокуратура Белоруссии установила, что "Рада БНР декларирует себя высшим и единственным представителем суверенных прав белорусского народа, позиционирует себя как "правительство в изгнании". Кроме того, руководитель этой организации "провозглашает себя "президентом".
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа 2022, 01:00
На службе нацистам и ЦРУ. Тихановская идёт по стопам Рады БНР
КГБ Белоруссии в июле решил признать "Раду БНР" экстремистским формированием. Однако её члены свою работу не только не прекратили, но и активизировали. Генпрокуратура выяснила, что "руководство Рады координирует деструктивные усилия с иными экстремистскими организациями, включая так называемые "Координационный совет", "Объединенный переходный кабинет" под предводительством Тихановской, устанавливает связи с действующими на территории Украины вооруженными структурами, в которые входят и граждане Республики Беларусь".
Кроме того, выяснили белорусские прокуроры, "Рада БНР" развивает собственную наградную систему и "тем самым пытается создать репутацию полномочного "правительства в изгнании", а по сути – реабилитирует нацизм и коллаборационизм".
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении руководителей и членов "Рады БНР" по признакам таких преступлений, заговор или иные действия с целью захвата государственной власти, руководство экстремистским формированием, разжигание национальной либо иной социальной вражды или розни, умышленные действия по реабилитации нацизма, подстрекательство к участию граждан Белоруссии на территории иностранного государства в вооружённом формировании и участию в вооружённом конфликте без уполномочия государства, дискредитации Республики Беларусь.
белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля 2022, 01:00
«Народ ответил молчанием». Как белорусские националисты первый раз воевали с «москалями»Сформированный белорусскими националистами Батальон имени Калиновского, который сейчас воюет на стороне бандеровцев, - не первая в истории попытка свядомых активистов создать собственное вооружённое формирование для борьбы с «москалями». Чуть больше ста лет назад змагары при поддержке поляков уже получили в руки оружие.
"Генеральная прокуратура полагает также необходимым инициировать по дипломатическим каналам требование к властям США, Канады, Великобритании принять исчерпывающие и безотлагательные меры к прекращению деятельности указанного экстремистского формирования пронацистского толка на их территории", - сказано в сообщении прокурорского органа.
Обосновавшаяся в США (штат Кливленд) общественная организация "Рада БНР" не отреагировала на очередное упоминание о себе представителями официального Минска.
 
НовостиБНРбелорусская оппозицияБелоруссиябелорусские националистыМИД БелоруссииГенеральная прокуратура БелоруссииэмиграциядиаспоранацизмэкстремизмСветлана ТихановскаяСШАУкраинаСВОБританияКанада
 
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