https://ukraina.ru/20231002/1049853710.html

ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС

ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС - 02.10.2023 Украина.ру

ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС

Участники состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД ЕС получили от Владимира Зеленского награды Украины. Об этом проинформировал офис президента Украины.

2023-10-02T19:42

2023-10-02T19:42

2023-10-02T19:42

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"В рамках заседания министров иностранных дел государств - членов ЕС в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды главам внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции",- сказано в кратком официальном сообщении.Публикация сопровождена фотографиями, на которых Зеленский вручает разные знаки постсоветской республики. Кто и за что удостоен каких государственных наград – не уточняется.Также сегодня по итогам неформального киевского СМИД Евросоюза (без участия министров некоторых стран ЕС) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что участники мероприятия не смогли выработать решения об оказании киевскому руководству дополнительной финансовой помощи.Жозеп Боррель и его украинский коллега Дмитрий Кулеба назвали мероприятие 2 октября "историческим". Они и другие участники встречи заявили о видении Украины в Евросоюзе без уточнения сроков.

https://ukraina.ru/20231002/1049853448.html

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