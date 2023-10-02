ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Участники состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД ЕС получили от Владимира Зеленского награды Украины. Об этом проинформировал офис президента Украины.
"В рамках заседания министров иностранных дел государств - членов ЕС в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды главам внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции",- сказано в кратком официальном сообщении.
Публикация сопровождена фотографиями, на которых Зеленский вручает разные знаки постсоветской республики. Кто и за что удостоен каких государственных наград – не уточняется.
Также сегодня по итогам неформального киевского СМИД Евросоюза (без участия министров некоторых стран ЕС) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что участники мероприятия не смогли выработать решения об оказании киевскому руководству дополнительной финансовой помощи.
Жозеп Боррель и его украинский коллега Дмитрий Кулеба назвали мероприятие 2 октября "историческим". Они и другие участники встречи заявили о видении Украины в Евросоюзе без уточнения сроков.
18:56Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиямиПо итогам состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД Евросоюза не выработано решение о финансовой помощи украинскому руководству. Об этом на брифинге в столице Украины заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.