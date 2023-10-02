ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС - 02.10.2023 Украина.ру
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ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС
ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС - 02.10.2023 Украина.ру
ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС
Участники состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД ЕС получили от Владимира Зеленского награды Украины. Об этом проинформировал офис президента Украины.
2023-10-02T19:42
2023-10-02T19:42
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"В рамках заседания министров иностранных дел государств - членов ЕС в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды главам внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции",- сказано в кратком официальном сообщении.Публикация сопровождена фотографиями, на которых Зеленский вручает разные знаки постсоветской республики. Кто и за что удостоен каких государственных наград – не уточняется.Также сегодня по итогам неформального киевского СМИД Евросоюза (без участия министров некоторых стран ЕС) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что участники мероприятия не смогли выработать решения об оказании киевскому руководству дополнительной финансовой помощи.Жозеп Боррель и его украинский коллега Дмитрий Кулеба назвали мероприятие 2 октября "историческим". Они и другие участники встречи заявили о видении Украины в Евросоюзе без уточнения сроков.
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новости, новости украины, киев, украина, украина-ес, сво, жозеп боррель, ес, соглашение с ес, еврокомиссия, мид, вознаграждение, награды, постсоветское пространство, дмитрий кулеба, дипломатические отношения
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ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС

19:42 02.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Участники состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД ЕС получили от Владимира Зеленского награды Украины. Об этом проинформировал офис президента Украины.
"В рамках заседания министров иностранных дел государств - членов ЕС в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды главам внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции",- сказано в кратком официальном сообщении.
Публикация сопровождена фотографиями, на которых Зеленский вручает разные знаки постсоветской республики. Кто и за что удостоен каких государственных наград – не уточняется.
Также сегодня по итогам неформального киевского СМИД Евросоюза (без участия министров некоторых стран ЕС) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что участники мероприятия не смогли выработать решения об оказании киевскому руководству дополнительной финансовой помощи.
Жозеп Боррель и его украинский коллега Дмитрий Кулеба назвали мероприятие 2 октября "историческим". Они и другие участники встречи заявили о видении Украины в Евросоюзе без уточнения сроков.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
18:56
Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиямиПо итогам состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД Евросоюза не выработано решение о финансовой помощи украинскому руководству. Об этом на брифинге в столице Украины заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
 
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