Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиями - 02.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231002/1049853448.html
Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиями
Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиями - 02.10.2023 Украина.ру
Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиями
По итогам состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД Евросоюза не выработано решение о финансовой помощи украинскому руководству. Об этом на брифинге в столице Украины заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
2023-10-02T18:56
2023-10-02T19:35
новости
киев
жозеп боррель
ес
украина-ес
соглашение с ес
дипломатия
дипломатические отношения
международные отношения
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/13/1033141367_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_719d45aef5f00bbd9b6daa370e2cfbd9.jpg.webp
Глава дипломатии ЕС председательствовал на киевской встрече глав МИД ЕС, на которой не было министров из Венгрии и Польши. Тем не менее, Боррель зазвал мероприятие "историческим", призванным оказать поддержку нынешнему руководству Украины.Боррель вынес на обсуждение коллег новый пакет военной помощи Киеву как "новое многолетнее двустороннее ассигнование Европейского фонда мира в размере до пяти миллиардов евро на следующий год". По итогам обсуждения, сообщил он, решения нет. Однако есть надежда на "возможность достичь соглашения до конца года".Журналисты также узнали от Борреля, что ЕС продолжит обучение украинских военнослужащих, включая пилотов F-16. "Текущая цель — обучить 40 тысяч человек в ближайшие несколько месяцев. Это включает в себя специализированную подготовку пилотов истребителей", — уточнил верховный представитель ЕС."Мы также работаем над укреплением сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью, - продолжил Боррель. - Несколько дней назад у нас была важная встреча здесь, в Киеве. Мы продолжим работать над повышением устойчивости, киберзащиты и защиты от гибридных угроз, таких как дезинформация и развитие общих стратегических коммуникаций".Боррель констатировал единодушие участников неформальной встречи глав МИД ЕС в том, что "формула мира президента Украины Владимира Зеленского является единственной мирной инициативой, обсуждаемой международным сообществом"."Самое сильное обязательство по обеспечению безопасности, которое ЕС может дать Украине — это продолжить процесс присоединения к Евросоюзу", - подчеркнул Боррель.Он также сообщил о намерении потребовать от правительств ЕС принять финансовые обязательства помощи нынешнему руководству Украины, отметив: "Потому что экономика Украины не должна рухнуть, ибо тогда не будет возможности продолжать боевые действия".Боррель уверен в возможности собрать для Киева 50 млрд евро. Он также заявил, что "Россия должна заплатить за бесчеловечные преступления, совершённые на Украине", назвав среди таковых эвакуацию детей из зоны боевых действий на территории новых регионов РФ.
https://ukraina.ru/20231002/1049843978.html
https://ukraina.ru/20230831/1049079129.html
https://ukraina.ru/20230922/1049641133.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/13/1033141367_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45c26b4ce1ef3e48347bb16dcae2494d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, жозеп боррель, ес, украина-ес, соглашение с ес, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, владимир зеленский, военная помощь, зерновой конфликт, сво
Новости, Киев, Жозеп Боррель, ЕС, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Владимир Зеленский, военная помощь, зерновой конфликт, СВО

Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиями

18:56 02.10.2023 (обновлено: 19:35 02.10.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
По итогам состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД Евросоюза не выработано решение о финансовой помощи украинскому руководству. Об этом на брифинге в столице Украины заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава дипломатии ЕС председательствовал на киевской встрече глав МИД ЕС, на которой не было министров из Венгрии и Польши. Тем не менее, Боррель зазвал мероприятие "историческим", призванным оказать поддержку нынешнему руководству Украины.
Боррель вынес на обсуждение коллег новый пакет военной помощи Киеву как "новое многолетнее двустороннее ассигнование Европейского фонда мира в размере до пяти миллиардов евро на следующий год". По итогам обсуждения, сообщил он, решения нет. Однако есть надежда на "возможность достичь соглашения до конца года".
15:30
"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и ВенгрииПроходящая в Киеве неформальная встреча глав МИД Евросоюза без участия министров иностранных дел Венгрии и Польши является "исторической". Об этом 2 октября в Киеве заявил прессе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Журналисты также узнали от Борреля, что ЕС продолжит обучение украинских военнослужащих, включая пилотов F-16. "Текущая цель — обучить 40 тысяч человек в ближайшие несколько месяцев. Это включает в себя специализированную подготовку пилотов истребителей", — уточнил верховный представитель ЕС.
"Мы также работаем над укреплением сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью, - продолжил Боррель. - Несколько дней назад у нас была важная встреча здесь, в Киеве. Мы продолжим работать над повышением устойчивости, киберзащиты и защиты от гибридных угроз, таких как дезинформация и развитие общих стратегических коммуникаций".
Боррель констатировал единодушие участников неформальной встречи глав МИД ЕС в том, что "формула мира президента Украины Владимира Зеленского является единственной мирной инициативой, обсуждаемой международным сообществом".
"Самое сильное обязательство по обеспечению безопасности, которое ЕС может дать Украине — это продолжить процесс присоединения к Евросоюзу", - подчеркнул Боррель.
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 19:23
Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна Так называемая „формула мира“ Зеленского неприемлема, ультимативна и заведомо провальна. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом
Он также сообщил о намерении потребовать от правительств ЕС принять финансовые обязательства помощи нынешнему руководству Украины, отметив: "Потому что экономика Украины не должна рухнуть, ибо тогда не будет возможности продолжать боевые действия".
Боррель уверен в возможности собрать для Киева 50 млрд евро. Он также заявил, что "Россия должна заплатить за бесчеловечные преступления, совершённые на Украине", назвав среди таковых эвакуацию детей из зоны боевых действий на территории новых регионов РФ.
МИД Белоруссии флаг - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября, 21:18
МИД Белоруссии рассказал дипломатам о "насильственной депортации" украинских детейПри участии известного белорусского паралимпийца и благотворителя Алексея Талая в Минске 22 сентября состоялся брифинг для зарубежных дипломатов. На мероприятии шла речь о якобы похищенных украинских детях.
 
НовостиКиевЖозеп БоррельЕСУкраина-ЕСсоглашение с ЕСдипломатиядипломатические отношениямеждународные отношенияВладимир Зеленскийвоенная помощьзерновой конфликтСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ
19:42ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС
18:57Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерно
18:56Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиями
18:06Юных украинских спортсменов не отправят на чемпионат мира из-за россиян
18:00Иван Багряный: коммунист, националист, писатель
18:00"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине
17:57Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров
17:57"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии
16:57Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕС
16:48Потолок падает. Bloomberg требует отменить ограничения на продажу российской нефти
16:42Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт -СМИ
16:34"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ
16:31Женщина в Донецке подорвалась на украинской мине
16:16"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин
16:11Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы
15:59США подсчитывают активы на Украине, оборона ВСУ в Харьковской области. О чём говорили эксперты 2 октября
15:58Десант в пиджаках. Зачем европейские дипломаты приехали в Киев
15:41Неизлечимый вирус и большая, но очевидная хитрость Польши. Что говорили об Украине в мире 2 октября
15:30"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и Венгрии
Лента новостейМолния