Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиями
18:56 02.10.2023 (обновлено: 19:35 02.10.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
По итогам состоявшейся 2 октября в Киеве неформальной встречи глав МИД Евросоюза не выработано решение о финансовой помощи украинскому руководству. Об этом на брифинге в столице Украины заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава дипломатии ЕС председательствовал на киевской встрече глав МИД ЕС, на которой не было министров из Венгрии и Польши. Тем не менее, Боррель зазвал мероприятие "историческим", призванным оказать поддержку нынешнему руководству Украины.
Боррель вынес на обсуждение коллег новый пакет военной помощи Киеву как "новое многолетнее двустороннее ассигнование Европейского фонда мира в размере до пяти миллиардов евро на следующий год". По итогам обсуждения, сообщил он, решения нет. Однако есть надежда на "возможность достичь соглашения до конца года".
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Журналисты также узнали от Борреля, что ЕС продолжит обучение украинских военнослужащих, включая пилотов F-16. "Текущая цель — обучить 40 тысяч человек в ближайшие несколько месяцев. Это включает в себя специализированную подготовку пилотов истребителей", — уточнил верховный представитель ЕС.
"Мы также работаем над укреплением сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью, - продолжил Боррель. - Несколько дней назад у нас была важная встреча здесь, в Киеве. Мы продолжим работать над повышением устойчивости, киберзащиты и защиты от гибридных угроз, таких как дезинформация и развитие общих стратегических коммуникаций".
Боррель констатировал единодушие участников неформальной встречи глав МИД ЕС в том, что "формула мира президента Украины Владимира Зеленского является единственной мирной инициативой, обсуждаемой международным сообществом".
"Самое сильное обязательство по обеспечению безопасности, которое ЕС может дать Украине — это продолжить процесс присоединения к Евросоюзу", - подчеркнул Боррель.
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Он также сообщил о намерении потребовать от правительств ЕС принять финансовые обязательства помощи нынешнему руководству Украины, отметив: "Потому что экономика Украины не должна рухнуть, ибо тогда не будет возможности продолжать боевые действия".
Боррель уверен в возможности собрать для Киева 50 млрд евро. Он также заявил, что "Россия должна заплатить за бесчеловечные преступления, совершённые на Украине", назвав среди таковых эвакуацию детей из зоны боевых действий на территории новых регионов РФ.
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