"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине - 02.10.2023 Украина.ру
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"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине
"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине - 02.10.2023 Украина.ру
"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине
В Киеве прошёл Совет глав МИД стран ЕС; министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила расширения Евросоюза "до Луганска"; ВС РФ уничтожили топливный склад в Днепропетровской области
2023-10-02T18:00
2023-10-02T18:00
эксклюзив
хроники
украина
ес
зарубежье
евросоюз
жозеп боррель
владимир зеленский
анналена бербок
вс рф
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"Историческая" встреча глав МИД стран Евросоюза в КиеваВ понедельник, 2 октября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что созывает в Киеве неформальное заседание глав МИД стран ЕС. Он отметил, что это заседание состоится в Киеве в знак солидарности и поддержки украинского народа.Боррель заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Встречу назвали исторической, так как главы МИД ЕС впервые проведут заседание за пределами Евросоюза.Сообщалось, что среди основных тем переговоров обозначена и так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского. Год назад Зеленский предложил свою так называемую "формулу мира". Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский на встрече обсудил с руководителями внешнеполитических ведомств актуальные вопросы поддержки Украины, интеграции в ЕС и реализации "формулы мира".Зеленский заявил, что рассматривает встречу "не только как весомое проявление солидарности с Украиной, но и как новый шаг на усиление нашей Европы, что добавляет Европе лидерства и инициативы"."Во время заседания для меня было честью вручить государственные награды и поблагодарить руководителей внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию нашего государства в мире", - написал Зеленский в своём телеграм-канале."Огромная работа" украинских властей по вступлению в ЕСБоррель 2 октября в интервью испанской газете El Pais заявил, что украинским властям предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе."Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил Боррель.При этом дипломат не уточнил сроки вступления Украины.Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая также прибыла в Киев на Совет министров иностранных дел ЕС, высказалась о расширении Европейского Союза."Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявила Бербок.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 октября в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания Бербок."Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", - прокомментировала Захарова.Ирония Захаровой заключалась в том, что Луганск входит в состав Российской Федерации.ВС РФ уничтожили топливный склад в Днепропетровской областиРоссийские военнослужащие уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения ВСУ, сообщили 2 октября в Минобороны России."На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав".На Запорожском направлении уничтожены две боевые бронированные машины, в том числе одна американская БМП "Bradley" и три пикапа.
https://ukraina.ru/20231002/1049843978.html
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эксклюзив, хроники, украина, ес, зарубежье, евросоюз, жозеп боррель, владимир зеленский, анналена бербок, вс рф, минобороны рф
Эксклюзив, Хроники, Украина, ЕС, Зарубежье, Евросоюз, Жозеп Боррель, Владимир Зеленский, Анналена Бербок, ВС РФ, Минобороны РФ

"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине

18:00 02.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В Киеве прошёл Совет глав МИД стран ЕС; министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила расширения Евросоюза "до Луганска"; ВС РФ уничтожили топливный склад в Днепропетровской области
"Историческая" встреча глав МИД стран Евросоюза в Киева
В понедельник, 2 октября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что созывает в Киеве неформальное заседание глав МИД стран ЕС. Он отметил, что это заседание состоится в Киеве в знак солидарности и поддержки украинского народа.
Боррель заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Встречу назвали исторической, так как главы МИД ЕС впервые проведут заседание за пределами Евросоюза.
Сообщалось, что среди основных тем переговоров обозначена и так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского. Год назад Зеленский предложил свою так называемую "формулу мира". Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский на встрече обсудил с руководителями внешнеполитических ведомств актуальные вопросы поддержки Украины, интеграции в ЕС и реализации "формулы мира".
Зеленский заявил, что рассматривает встречу "не только как весомое проявление солидарности с Украиной, но и как новый шаг на усиление нашей Европы, что добавляет Европе лидерства и инициативы".
"Во время заседания для меня было честью вручить государственные награды и поблагодарить руководителей внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию нашего государства в мире", - написал Зеленский в своём телеграм-канале.
15:30
"Историческая" неформальная встреча глав МИД стран ЕС проходит в Киеве без Польши и ВенгрииПроходящая в Киеве неформальная встреча глав МИД Евросоюза без участия министров иностранных дел Венгрии и Польши является "исторической". Об этом 2 сентября в Киеве заявил прессе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
"Огромная работа" украинских властей по вступлению в ЕС
Боррель 2 октября в интервью испанской газете El Pais заявил, что украинским властям предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе.
"Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил Боррель.
При этом дипломат не уточнил сроки вступления Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая также прибыла в Киев на Совет министров иностранных дел ЕС, высказалась о расширении Европейского Союза.
"Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявила Бербок.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 октября в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания Бербок.
"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", - прокомментировала Захарова.
Ирония Захаровой заключалась в том, что Луганск входит в состав Российской Федерации.
Зеленский Бербок
13:45
Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"Украина будет членом Евросоюза. Об этом 2 октября в Киеве заявила глава МИД Германии Анналена Бербок
ВС РФ уничтожили топливный склад в Днепропетровской области
Российские военнослужащие уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения ВСУ, сообщили 2 октября в Минобороны России.
"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав".
На Запорожском направлении уничтожены две боевые бронированные машины, в том числе одна американская БМП "Bradley" и три пикапа.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
11:17
Куда ВСУ ударят в следующий раз? Кто под наибольшей угрозой и сколько ещё будет длиться СВО - РожинЭксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин детально проанализировал ситуацию на различных участках СВО, высказался о перспективах расширения и масштабирования конфликта, а также рассказал о подготовке противника к зимней кампании и о том, как Россия будет противостоять Украине и НАТО
 
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