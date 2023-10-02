https://ukraina.ru/20231002/1049851821.html

"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине

"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине - 02.10.2023 Украина.ру

"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине

В Киеве прошёл Совет глав МИД стран ЕС; министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила расширения Евросоюза "до Луганска"; ВС РФ уничтожили топливный склад в Днепропетровской области

2023-10-02T18:00

2023-10-02T18:00

2023-10-02T18:00

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"Историческая" встреча глав МИД стран Евросоюза в КиеваВ понедельник, 2 октября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что созывает в Киеве неформальное заседание глав МИД стран ЕС. Он отметил, что это заседание состоится в Киеве в знак солидарности и поддержки украинского народа.Боррель заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Встречу назвали исторической, так как главы МИД ЕС впервые проведут заседание за пределами Евросоюза.Сообщалось, что среди основных тем переговоров обозначена и так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского. Год назад Зеленский предложил свою так называемую "формулу мира". Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский на встрече обсудил с руководителями внешнеполитических ведомств актуальные вопросы поддержки Украины, интеграции в ЕС и реализации "формулы мира".Зеленский заявил, что рассматривает встречу "не только как весомое проявление солидарности с Украиной, но и как новый шаг на усиление нашей Европы, что добавляет Европе лидерства и инициативы"."Во время заседания для меня было честью вручить государственные награды и поблагодарить руководителей внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию нашего государства в мире", - написал Зеленский в своём телеграм-канале."Огромная работа" украинских властей по вступлению в ЕСБоррель 2 октября в интервью испанской газете El Pais заявил, что украинским властям предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе."Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил Боррель.При этом дипломат не уточнил сроки вступления Украины.Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая также прибыла в Киев на Совет министров иностранных дел ЕС, высказалась о расширении Европейского Союза."Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявила Бербок.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 октября в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания Бербок."Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", - прокомментировала Захарова.Ирония Захаровой заключалась в том, что Луганск входит в состав Российской Федерации.ВС РФ уничтожили топливный склад в Днепропетровской областиРоссийские военнослужащие уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения ВСУ, сообщили 2 октября в Минобороны России."На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав".На Запорожском направлении уничтожены две боевые бронированные машины, в том числе одна американская БМП "Bradley" и три пикапа.

https://ukraina.ru/20231002/1049843978.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, ес, зарубежье, евросоюз, жозеп боррель, владимир зеленский, анналена бербок, вс рф, минобороны рф