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Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕС

Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕС - 02.10.2023 Украина.ру

Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕС

Вице-премьер Ирина Верещук в своём ТГ-канале 2 октября рассказала, что говорить и как поступать, если в Евросоюзе украинцы встречают "недружелюбное отношение"

2023-10-02T16:57

2023-10-02T16:57

2023-10-02T16:57

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Случаи такого отношения в ЕС участились, отметила Верещук со ссылкой на СМИ. С антипатиями на бытовом уровне и более высоком она предложила бороться проведением трёхмесячных "коммуникационных кампаний" с привлечением "наших посольств, диаспор, силами общественных и волонтёрских организаций".Вице-премьер Украины представила методичку правильных ответов: "Мы сильный народ, но сейчас нам трудно"; "Мы ведём большую войну, у нас гибнут военные и гражданские, но мы никогда не сдадимся"; "Наша победа вам выгодна. Наша победа является залогом вашей безопасности в будущем. Возможно, это вам стоит, но это вам выгодно"; "Мы несём огромные экономические и социальные потери. Поэтому сейчас нам очень нужна ваша помощь и просто человеческая поддержка. Мы этого никогда не забудем".По разным оценкам, сейчас в Евросоюзе находится около 10 млн мигрантов с Украины. Часть из них получила статус беженца, а 2,6 миллиона человек – ежемесячные пособия.Периодически в разных странах Евросоюза возникают конфликты между местными жителями и мигрантами из Украины. Такие конфликты и привилегированное положение украинцев по отношению к коренному населению используют европейские правые партии.В частности, правые популисты в соседней Польше накануне финала парламентских выборов 15 октября усилили критику правительства по вопросам статуса и поведения украинских мигрантов, а также демпинговых поставок сельхозпродукции, произведённой западными компаниями на Украине.

https://ukraina.ru/20230919/1049547928.html

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