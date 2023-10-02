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Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕС
Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕС - 02.10.2023 Украина.ру
Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕС
Вице-премьер Ирина Верещук в своём ТГ-канале 2 октября рассказала, что говорить и как поступать, если в Евросоюзе украинцы встречают "недружелюбное отношение"
2023-10-02T16:57
2023-10-02T16:57
2023-10-02T16:57
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Случаи такого отношения в ЕС участились, отметила Верещук со ссылкой на СМИ. С антипатиями на бытовом уровне и более высоком она предложила бороться проведением трёхмесячных "коммуникационных кампаний" с привлечением "наших посольств, диаспор, силами общественных и волонтёрских организаций".Вице-премьер Украины представила методичку правильных ответов: "Мы сильный народ, но сейчас нам трудно"; "Мы ведём большую войну, у нас гибнут военные и гражданские, но мы никогда не сдадимся"; "Наша победа вам выгодна. Наша победа является залогом вашей безопасности в будущем. Возможно, это вам стоит, но это вам выгодно"; "Мы несём огромные экономические и социальные потери. Поэтому сейчас нам очень нужна ваша помощь и просто человеческая поддержка. Мы этого никогда не забудем".По разным оценкам, сейчас в Евросоюзе находится около 10 млн мигрантов с Украины. Часть из них получила статус беженца, а 2,6 миллиона человек – ежемесячные пособия.Периодически в разных странах Евросоюза возникают конфликты между местными жителями и мигрантами из Украины. Такие конфликты и привилегированное положение украинцев по отношению к коренному населению используют европейские правые партии.В частности, правые популисты в соседней Польше накануне финала парламентских выборов 15 октября усилили критику правительства по вопросам статуса и поведения украинских мигрантов, а также демпинговых поставок сельхозпродукции, произведённой западными компаниями на Украине.
https://ukraina.ru/20230919/1049547928.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, ес, украина-ес, ирина верещук, информационная война, ксенофобия, национализм, украинские беженцы, мигранты, трудовые мигранты, нелегалы
Новости, Новости Украины, ЕС, Украина-ЕС, Ирина Верещук, информационная война, ксенофобия, национализм, украинские беженцы, мигранты, трудовые мигранты, нелегалы
Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕС
Вице-премьер Ирина Верещук в своём ТГ-канале 2 октября рассказала, что говорить и как поступать, если в Евросоюзе украинцы встречают "недружелюбное отношение"
Случаи такого отношения в ЕС участились, отметила Верещук со ссылкой на СМИ. С антипатиями на бытовом уровне и более высоком она предложила бороться проведением трёхмесячных "коммуникационных кампаний" с привлечением "наших посольств, диаспор, силами общественных и волонтёрских организаций".
Вице-премьер Украины представила методичку правильных ответов:
"Мы сильный народ, но сейчас нам трудно"; "Мы ведём большую войну, у нас гибнут военные и гражданские, но мы никогда не сдадимся"; "Наша победа вам выгодна. Наша победа является залогом вашей безопасности в будущем. Возможно, это вам стоит, но это вам выгодно"; "Мы несём огромные экономические и социальные потери. Поэтому сейчас нам очень нужна ваша помощь и просто человеческая поддержка. Мы этого никогда не забудем".
По разным оценкам, сейчас в Евросоюзе находится около 10 млн мигрантов с Украины. Часть из них получила статус беженца, а 2,6 миллиона человек – ежемесячные пособия.
Периодически в разных странах Евросоюза возникают конфликты между местными жителями и мигрантами из Украины. Такие конфликты и привилегированное положение украинцев по отношению к коренному населению используют европейские правые партии.
В частности, правые популисты в соседней Польше накануне финала парламентских выборов 15 октября усилили критику правительства по вопросам статуса и поведения украинских мигрантов, а также демпинговых поставок сельхозпродукции, произведённой западными компаниями на Украине.