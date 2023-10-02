https://ukraina.ru/20231002/1049843499.html

Неизлечимый вирус и большая, но очевидная хитрость Польши. Что говорили об Украине в мире 2 октября

Неизлечимый вирус и большая, но очевидная хитрость Польши. Что говорили об Украине в мире 2 октября - 02.10.2023 Украина.ру

Неизлечимый вирус и большая, но очевидная хитрость Польши. Что говорили об Украине в мире 2 октября

В преддверии выборов Польша проворачивает политический финт, предупреждая заранее Киев о последствиях. А власти Евросоюза будут заставлять украинский народ идти в очередной “трудный бой”, при этом в Европе грядет эпидемия из-за особо опасного вируса, пишут западные СМИ.

2023-10-02T15:41

2023-10-02T15:41

2023-10-02T15:41

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Обманный ход партии власти в Польше Польша в последнее время проявляет двойственное отношение к Украине: то обижается, то ревнует. Так польский премьер Матеуш Моравецкий во время выступления в польском городе Катовице заявил, что Киеву не стоит доверять Германии, пишет Gazeta Prawna.“Украина рассчитывает на близкое партнерство с Германией, но именно Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев и больше всего помогала, когда Берлин намеревался прислать в Киев только каски”, - заявил Моравецкий.Политик в обращении к Зеленскому предположил, что теперь у Киева с Берлином будет тесный союз, но, как предупреждает премьер Польши, “немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств. Об этом стоит не забывать”, - с таким призывом обратился. к Украине Моравецкий.Напомнил премьер Польши Моравецкий и о финансовой помощи Киеву со стороны Германии. В прошлом году Берлин передал Украине вооружений на сумму порядка 2,24 млрд евро. А общая сумма военной помощи составляет 12 млрд евро.Можно предположить, что такие заявления премьер Польши делает на фоне предстоящих парламентских выборов в стране. Таким образом, Моравецкий, являющийся членом правящей сегодня в Польше политической партии “Право и справедливость”, старается продемонтировать своим избирателям то, что Польша теряет интерес не только к конфликту на Украине, но и в целом к этому государству. Показывая тем самым бОльшую роль в этом военном конфликте Германии, чем самой Польше, где в общественных настроениях появилось большое количество людей, отрицательно относящихся к поддержке Украины.Недавно Варшава продлила ограничения на поставку украинского зерна, чтобы защитить интересы своих фермеров, которые жалуются на снижение цен из-за наплыва дешевой украинской продукции. В надежде, что львиная доля консервативного населения Польши в лице местных фермеров отдаст свои голоса именно за партию “Право и справедливость”, Моравецкий подчеркивает своими заявлениями, что роль Польши как главного “адвоката” Украины перешла теперь к Германии.Однако польский политический аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном интервью Украина.ру полагает, что после избирательной кампании Варшава вновь возобновит статус при котором будет защищать и поддерживать Киев. “...Нельзя исключать, что подобные повороты будут и дальше, например, в виде изменения нарратива о Волынской резне, увековечивании памяти её жертв и эксгумации останков поляков, массово убитых украинскими националистами во время Второй мировой войны. Конечно, это всё равно будут всего лишь слова, призванные привлечь на свою сторону электорат, который всё более критично относится к Киеву”.Вступление Украины в ЕС - процесс со многими неизвестными“Украину ожидает трудный бой на пути вступления в ЕС”, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.По его мнению Украину ждет нелегкий и тернистый путь, если страна захочет вступить в Евросоюз, поэтому европейская дипломатия постарается заставить украинский народ потрудиться во имя интеграции.“Вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для вступления в ЕС. Вступление Украины в Евросоюз не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности страны”, - такие слова Боррель привел на своей странице в социальной сети “Х” (ранее запрещенный в РФ "Твиттер").Евросоюз поддерживает Киев по двум направлениям, говорит Боррель. Первое – это фронт (непосредственно поле боя), а вторым моментом он назвал попытки поддержки Киева для вступления в ЕС, ведь этот процесс весьма нелегкий для Запада. Политик отметил важность вступления Украины в ЕС, так как украинский народ все больше склоняется к европейским ценностям.В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила высказывание Борреля о вступлении Украины в ЕС со стеганием мертвой лошади.Однако издание Foreign Affairs пишет, что стабильность всей Восточной Европы окажется под угрозой в случае интеграции Украины, что чревато огромными негативными последствиями для континента.“ЕС вступила в новую фазу своего развития перед ней стоит задача обеспечить стабильность на своем фланге — цель, которая будет доминировать в ее центре внимания на долгие годы”.Чтобы воплотить поставленные задачи, Европейскому Союзу необходимо ставить курс на расширение, но с серьезными последствиями в виде ряда присоединённых государств в числе которых потенциально находится и Украина.Как отмечают авторы статьи, такая интеграция спровоцирует внутрегосударственные споры. Не стоит исключать, что помимо политических разногласий в ЕС может начаться ожесточенна борьба за бюджет и финансирование.“Но общей целью должен быть поиск пути для вступления Киева. Это поможет добиться процветания и стабильности как в Украине, так и во всей Европе”, - пишет Foreign Affairs.Помимо военных действий, которые стоят на пути интеграции Украины в ЕС, обращают особое внимание на коррупцию. Так в британской газете “The Guardian” недавно был опубликован материал в котором Запад предупреждает Киев о потере терпения, и вскоре продемонстрирует серьезность намерений борьбы с коррупцией. Возможно, что в столице Украины в обозримом будущем появятся “реальные институты” для борьбы со взяточничеством. Военный вирус“Раненые бойцы Вооруженных сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно вылечить с помощью антибиотиков”, - сообщает Financial Times.В начале 2023 года в Германии в одном из госпиталей США врачи открыли одну неприятную особенность: у раненного украинского солдата обнаружилась инфекция, на которую не действуют практически все доступные антибиотики.“Логистика лечения на войне, обширные раны и инфекции, а также дополнительная проблема полимикробных инфекций, вызванных сочетанием бактерий, грибов и паразитов с возбудителями с множественной лекарственной устойчивостью, делают эти раны чрезвычайно сложными для лечения”, - заявляла раннее специалист по внутренним болезням Мария Вирджиния Дос Сантос.Так, Центр по контролю заболеваний США опубликовал исследование, которое подтверждает у больного наличие порядка шести видов бактерий устойчивым к антибиотикам. Эксперты в частности предупреждают, что в военных условиях инфекции могут распространяться без труда. Например, тяжелые токсичные металлы в пулях, открытые глубокие раны, поврежденная больничная инфраструктура, неизбирательное использование лекарств, неграмотное лечение могут быть причинами разнесения инфекций.В Financial Times утверждают, что во время эвакуации войск из Украины в другие страны Европы рост инфекционного заболевания пошел вверх, и есть большая вероятность, что данный вирус проник уже в государств ЕС.Ученый Европейской лаборатории молекулярной биологии Эдит Херд объяснила, что “устойчивость бактерий к антибиотикам сегодня убивает больше людей во всем мире, чем ВИЧ/СПИД и малярия вместе взятые, и, по оценкам, к 2050 году 12 миллионов человек будут умирать каждый год из-за супербактерий”.Однако в прошлом месяце, когда врачи анонсировали наличие опасного вируса у раненного, в Генеральной ассамблее ООН были приняты 3 резолюции по борьбе с болезнями, но не было никаких признаков нового финансирования или твердых обязательств по осуществлению изменений.Эксперты здравоохранения бьют тревогу: А Салли Дэвис, специальный посланник Великобритании по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам, настаивает на принятии в следующем году единой, более жесткой и более целенаправленной резолюции по устойчивым к антибиотикам инфекциям, включая меры по отслеживанию прогресса заболеваний и привлечению стран к ответственности за несоблюдение выработанных правил.

https://ukraina.ru/20230929/1049781189.html

https://ukraina.ru/20231002/1049837579.html

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

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